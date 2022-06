Filhas de Eva estreia: série da Globoplay vai passar na TV aberta

Originalmente lançada na Globoplay, Filhas de Eva estreia em julho nas telinhas da Globo e agora é a oportunidade de quem queria assistir a produção estrelada por Renata Sorrah – a eterna Nazaré Tedesco – sem pagar nada por isso. A série tem no total 12 episódios e será exibida após a novela Pantanal.

Filhas de Eva estreia quando na Globo?

Filhas de Eva estreia na TV Globo no dia 12 de julho de 2022, uma terça-feira, depois da novela Pantanal. A data já está confirmada pela emissora, por isso dificilmente deve mudar.

No entanto, ainda não foi revelado se a exibição acontecerá apenas nas terças, ou se após a final do No Limite – que acontecerá na mesma semana – a série também ganhará episódios nas quintas-feiras. Os 12 episódios da atração estrearam em 2021, no catálogo da Globoplay. Esta é a primeira vez que a produção é transmitida de forma gratuita nas telinhas.

Para quem não conhece, a série segue a história de três mulheres bastante diferentes que tem suas vidas entrelaçadas. Elas analisam suas trajetórias e percebem que estão infelizes, por isso resolvem mudar de uma vez por todas. Entre os temas abordados na trama, estão a força feminina e a troca entre mulheres de diferentes gerações em uma mesma família.

Para aproveitar que agora Filhas de Eva estreia na televisão, você pode assistir de graça tanto pelo aparelho televisivo da sua casa como também pela internet, caso prefira ver pelo celular, tablet, computador ou outro tipo de aparelho eletrônico. Caso não possa usar uma TV, recorra a aba “Agora na TV” da Globoplay de forma online.

A plataforma streaming permite que qualquer usuário acompanhe gratuitamente a programação em tempo real da Globo. Assim, poderá assistir a série totalmente de graça durante o horário de exibição nas telinhas. A única obrigatoriedade é criar um cadastro em que informará alguns dados como e-mail, sexo, localidade, etc. É bom lembrar que se quiser assistir Filhas de Eva a qualquer hora e lugar no catálogo da Globoplay, é necessário ser assinante.

Assista o trailer e conheça melhor a trama:

Quem são as protagonistas

As três personagens principais da série são Stela, Cléo e Livia, vividas pelas atrizes Renata Sorrah, Vanessa Giácomo e Giovanna Antonelli, respectivamente.

Stela é uma mulher que após 50 anos de casamento, decide que quer se divorciar. A epifania da personagem de Sorrah acontece durante a festa de bodas de seu relacionamento. Após raciocinar sobre sua vida atual durante a cerimônia, Stela percebe que não quer mais estar presa ao casamento, deseja viver e aproveitar a liberdade que ainda lhe resta.

A personagem de Vanessa Giácomo é uma mulher que tenta ajudar os outros, mas acaba deixando a própria vida muito tumultuada. Por ser altruísta, Cléo acaba vivendo de forma caótica. Entre os vários problemas da jovem, ela descobre uma grave doença da mãe, precisa lidar com problemas do irmão e ainda se envolve com o marido de uma amiga.

Já Lívia é uma psicóloga bem-sucedida, que é controladora e perfeccionista. A médica é filha de Stela e mãe de uma adolescente. Casada com Kléber há mais de 20 anos, ela não faz ideia que ele tem um caso com Cléo.

Filhas de Eva foi última série de Milton Gonçalves

Quem acompanhar os capítulos de Filhas de Eva vai assistir a última série de Milton Gonçalves, ator que faleceu no final de maio deste ano. O veterano somou décadas de carreira na TV, teatro e no cinema e faleceu aos 88 anos por conta de problemas de saúde em consequência de um AVC (acidente vascular cerebral) que sofreu dois anos atrás.

Na trama, o ator interpretou Gasparian, um jornalista que aparece a partir do quarto episódio da série. Ele fez uma participação pequena no projeto e além do quarto capítulo, também esteve nos episódios 9, 11 e 12.

Apesar de ser a última série do ator, Filhas de Eva não foi o último trabalho do famoso, que apareceu nos filmes Pixinguinha, Um Homem Carinhoso e Hermanoteu na Terra de Godah: o filme entre 2021 e 2022.

Leia também

Todas as Flores: o que sabemos até agora sobre a novela exclusiva Globoplay