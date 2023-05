O live-action de A Pequena Sereia chega aos cinemas nesta quinta-feira, 25, disponível na versão dublada e legendada Quem dubla Ariel no novo filme da Disney já foi revelado, assim como os responsáveis por darem voz aos demais personagens em português.

Quem dubla a nova A Pequena Sereia?

Laura Castro é quem dubla A Pequena Sereia 2023. A atriz, cantora e dubladora será a responsável pro dar voz à personagem nos diálogos e também nas músicas.

Hoje com 20 anos de idade, Castro começou a carreira aos 13 no musical ‘Natal Mágico’ e seguiu participando de outras peças de teatro. A artista também participou da competição The Voice Kids, na Globo, e faz parte do grupo BFF Girls, que lançou em 2021 do DVD ‘Geração BFF’.

Além de A Pequena Sereia, a jovem também dublou a jovem Rainha Charlotte no seriado Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton (2023), da Netflix, e a Capitã Finn na animação Ridley Jones: A Guardiã do Museu (2021).

Como atriz, Castro ganhou destaque nos filmes O Melhor Verão das Nossas Vidas (2020), disponível no Prime Video, e Escola da Quebrada (2023), da Paramout.

Laura, que nasceu nos Estados Unidos, atualmente mora em São Paulo. Ela também já passou períodos no Rio de Janeiro e na França.

A atriz comemorou ter sido escolhida para dublar Ariel em sua página no Instagram. “Meu Deus, eu acho que nunca vou me acostumar com isso, nunca vai cair 100% a ficha. Lembro de quando descobri que o filme viria e brinquei, como se fosse algo tão distante, “imagina se eu dublasse?!!!”, lembro do quanto estava tremendo no teste e jamais vou esquecer a sensação de quando descobri que passei”, escreveu. A dubladora de Ariel esteve presente na pré-estreia do filme no México, em 12 de maio, quando seu nome foi anunciado ao público.

Além de Laura, A Pequena Sereia também conta com os dubladores Ítalo Luiz como Príncipe Eric, Andrezza Massei como Úrsula, Marco Antônio Abreu como Rei Tritão, Priscilla Concepcion como Sabidão e Yuri Chessman como Sabidão.

Veja: Procurando filme infantil Netflix? 12 joias para assistir agora

Onde assistir ao filme?

A Pequena Sereia estreia exclusivamente nos cinemas de todo o país. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria de cada cinema, mediante disponibilidade, ou antecipadamente pelo site da Ingresso.com, que aceita pagamentos com cartões de crédito, débito ou carteiras digitais. Ainda não há previsão para que o longa-metragem chegue ao streaming.

No novo live-action da Disney, Ariel é a filha caçula do Rei Tritão (Javier Bardem), que mantém uma admiração pelos humanos, apesar dessa curiosidade ser reprimida pelo seu pai.

Desobedecendo as ordens do patriarca, a sereia sobe até a superfície e salva marinheiros que estavam em um navio que naufragou, incluindo o Príncipe Eric (Jonah Hauer-King), por quem se apaixona.

Ariel decide procurá-lo em terra firme e, para se aproximar de seu amado, pede para que a vilã Úrsula (Melissa McCarthy) lhe dê pernas em troca de sua voz. No entanto, se não conseguir fazer com que o príncipe se apaixone por ela em três dias, o feitiço será permanente.

A protagonista é interpretada pela atriz e cantora Halle Bailey, de 23 anos, mais conhecida pelo seu trabalho na música ao lado de Chloe, sua irmã, com quem forma a dupla Chloe x Halle. Quando o nome da artista foi anunciado, a jovem sofreu uma série de ataques racistas de pessoas que não aceitavam que a nova Ariel fosse negra.

O elenco também conta com Jonah Hauer-King como o príncipe Eric; Melissa McCarthy como Úrsula; Javier Bardem como Rei Tritão, Jude Akuwudike como Grimsby; Noma Dumezweni como Rainha Selina; Lorena Andrea como Perla; Kajsa Mohammar como Karina; Daveed Diggs como Sebastião; Jacob Tremblay como Linguado; Awkwafina como Sabidão.