Quais são as melhores novelas de Gloria Perez? Vote na favorita

Gloria Perez é uma das mais conhecidas autoras do país. Responsável por sucessos como O Clone (2001), América (2005), Caminho das Índias (2009) e A Força do Querer (2017), a global escreverá a próxima trama das nove após Pantanal, intitulada Travessia. Qual o melhor folhetim até agora? Dê sua opinião nos comentários sobre as novelas de Gloria Perez.

Barriga de Aluguel (1990) – Novelas de Gloria Perez

Barriga de Aluguel se tornou uma das novelas mais importantes da TV Globo. Escrita por Glória Perez, a trama exibida entre agosto de 1990 e junho de 1991, no horário das 18h na Globo. A trama gira em torno da história do casal Ana (Cassia Kis), jogadora de vôlei, e Zeca (Victor Fasano), treinador do time em que ela joga, que apesar do casamento perfeito, não conseguem ter filhos.

Eles decidem contratar Clara (Cláudia Abreu) como mãe de aluguel, uma moça pobre que vê a proposta como uma oportunidade de mudar de vida. Entretanto, quando sua família descobre que a jovem está grávida, ela é expulsa de casa pelo pai e termina o namoro com João (Humberto Martins). Zeca e Clara se envolvem em meio ao conflito, e a barriga de aluguel e Ana passam a disputar a guarda do bebê na justiça.

O Clone (2001)

O Clone é uma das novelas mais reprisadas da televisão brasileira devido ao grande sucesso e também é de autoria de Glória Perez. Exibida pela primeira vez entre outubro de 2021 e junho de 2002 no horário das 21h, o folhetim foi um fenômeno ao misturar a cultura mulçumana com a brasileira, e abordar temas como clonagem humana e dependência química.

A trama começa com o romance entre a muçulmana Jade (Giovanna Antonelli) e o brasileiro Lucas (Murilo Benício), que se conhecem no final dos anos 80 no Marrocos. Os jovens são impedidos de viver esse amor devido aos costumes muçulmanos, defendidos pelo tio da mocinha, Ali (Stênio Garcia).

Lucas tem um irmão gêmeo, Diogo, que morre em um acidente aéreo. Abalado pela perda do afilhado, o cientista Albieri (Juca de Oliveira) decide clonar Lucas como uma forma de trazer o rapaz de volta.

América (2005) – Novelas de Gloria Perez

Em América, mais uma novela das 21h escrita por Gloria Perez, Sol (Deborah Secco) sonha em morar nos Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Ela se apaixona por Tião (Murilo Benício), rapaz que quer se tornar um campeão de rodeios, e os dois vivem o romance até que a jovem opta por seguir sua vontade e embarca rumo à América do Norte.

Enquanto isso, Tião se envolve com Gil Madureira (Lúcia Veríssimo) e segue o objetivo para realizar o sonho de seu pai, que sempre lhe aparece em sonhos e estranhas visões. A trama foi ao ar entre março e novembro de 2005.

Caminho das Índias (2009)

Vencedora do Emmy Internacional de 2009 na categoria Melhor Novela, Caminho das Índias está entre as Novelas de Gloria Perez. A história é dividida entre o núcleo indiano e brasileiro. Maya (Juliana Paes) é uma jovem de uma tradicional família da casta dos comerciantes, enquanto Bahuan (Márcio Garcia) é um “intocável”, vindo de uma casta impura.

Os dois se apaixonam quando Maya está prestes se casar com Raj (Rodrigo Lombardi), sem conhecer o rapaz – a união é arranjada, como manda a tradição indiana. Ao longo da novela, a mocinha constrói um amor verdadeiro ao lado do marido. A novela foi exibida no horário das 21h, entre janeiro e setembro de 2009.

Salve Jorge (2012) – Novelas de Gloria Perez

Gloria Perez também evocou temas polêmicos em Salve Jorge, que tem como fio condutor o tráfico internacional de pessoas. Morena (Nanda Costa) é moradora do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e recebe uma proposta para trabalhar na Turquia e melhorar as condições de vida de sua família.

Ao chegar no país, ela se dá conta de que foi traficada pela máfia chefiada por Lívia Marine (Claudia Raia), e é obrigada se prostituir em um bordel. Ela vive um romance com Theo (Rodrigo Lombardi), capitão da cavalaria do Exército e devoto de São Jorge. A novela também foi ao ar no horário das 21h, entre outubro de 2012 e maio de 2013.

A Força do Querer (2017)

A última novela de Gloria Perez para a Globo foi A Força do Querer, exibida entre abril e outubro de 2017. Mais uma vez, Rodrigo Lombardi e Juliana Paes ficam com os papéis principais como Caio e Bibi. Eles estão noivos, mas têm visões diferentes da vida. O rapaz assume um alto cargo em uma indústria de alimentos e com medo de ser deixada pra trás, Bibi começa a ter um affair com o garçom e estudante Rubinho (Emílio Dantas).

Caio descobre, termina tudo com Bibi e viaja para os Estados Unidos. Quinze anos depois, eles se reencontram, mas Bibi está casada com Rubinho, com quem tem um filho, e se envolve no mundo do crime.

