Qual será o horário do Linha Direta? Programa estreia em maio de 2023

O Linha Direta retorna para a grade da Rede Globo depois de mais de 15 anos fora do ar. O programa volta sob o comando do jornalista Pedro Bial, que apresentará semanalmente dois crimes cometidos. A estreia está marcada para o próximo mês.

Quando começa o programa Linha Direta?

O programa retorna em 4 de maio, quinta-feira, na faixa das 23h, horário de Brasília, logo após o Cine Holliúdy. As informações foram adiantadas pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. A ideia é que a atração não ocupe a chamada "faixa I", que vai ao ar após a novela das nove.

O Linha Direta volta a ser exibido às quintas, como em suas primeiras temporadas. O programa mostrará, a cada edição, um crime já resolvido pela justiça e outro que ainda está em aberto. Alguns casos não elucidados que foram mostrados no programa há anos foram resolvidos após a exibição na TV, após os suspeitos serem identificados por telespectadores.

Além de apresentar, Pedro Bial também irá entrevistar testemunhas e vítimas para se aprofundar nas histórias, ao contrário das edições anteriores no qual os antigos apresentadores não se envolviam na história.

Para assistir, basta sintonizar na Globo no horário indicado. Também é possível acompanhar a atração através do Globoplay, mediante cadastro gratuito - a emissora libera o sinal para não assinantes. Depois da exibição na TV, os episódios ficam salvos na plataforma de streaming para quem tem um dos planos pagos.

Programa exibe caso Eloá

O primeiro caso a ser exibido no novo Linha Direta será o de Eloá, que ganhou grande repercussão nacional em 2008.

A estudante Eloá Cristina Pimentel, 15, foi mantida em cárcere privado pelo ex-namorado Lindemberg Alves, na época com 22 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. O motoboy invadiu o apartamento da jovem e deu inicio ao sequestro, que durou mais de 100 horas.

Quem também foi mantida refém foi Nayara Oliveira, melhor amiga da vítima, que estava no local fazendo um trabalho de escola. A amiga foi libertada depois de mais de 33 horas de cárcere, mas retornou ao cativeiro para tentar negociar a libertação de Eloá.

Depois de mais de cem horas de sequestro, a Polícia Militar invadiu o apartamento após ouvirem um disparo vindo de dentro do imóvel. Eloá foi baleada na cabeça e na virilha, enquanto Nayara foi atingida por com um tiro no rosto.

Eloá chegou ao hospital com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Já Nayara se recuperou e teve alta.

Lindemberg foi condenado a mais de 90 anos de prisão pela morte da ex-namorada e outros 11 crimes cometidos durante o sequestro. Posteriormente, a pena foi reduzida para 39 anos.

Quem foram os apresentadores do Linha Direta?

Pedro Bial é o quarto apresentador da história do Linha Direta. O jornalista acumula passagens por noticiários como Jornal Hoje, Globo Repórter e Fantástico, além do Jornal Nacional, Globo Repórter e Fantástico.

Um dos trabalhos mais lembrados do jornalista foi o Big Brother Brasil, no qual Bial foi o apresentador durante os anos de 2002 e 2016. Atualmente, ele tem seu próprio programa de entrevistas, o Conversa com Bial.

O primeiro apresentador do Linha Direta foi Hélio Costa, que ficou no comando do programa entre março e julho de 1990. A temporada foi curta, e a atração só retornou ao ar em 1999 apresentado por Marcelo Rezende (1951-2017).

Depois da saída de Rezende, o programa passou a ser apresentado por Domingos Meirelles, que ficou no cargo por sete anos. O Linha Direta saiu do ar em 2007 devido ao desgaste no formato, como acontece com atrações que estão há muito tempo do ar.

