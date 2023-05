Dóris de Mulheres Apaixonadas, Regiane Alves apanhou na rua

Atriz causou revolta no público com vilã.

Algumas vezes a ficção ultrapassa os limites da tela e acaba criando consequências no mundo real. A atriz Regiane Alves passou isso na pelem em 2003, época em que viveu a personagem Dóris de Mulheres Apaixonadas, novela que retornou ao Vale a Pena Ver de Novo em 2023. A famosa recebeu broncas e até agressão de fãs da obra de Manoel Carlos.

Regiane Alves foi vítima de noveleiros raivosos em 2003

Regiane Alves passou por algumas situações complicadas na época em que viveu a malvada Dóris de Mulheres Apaixonadas. Apesar de tudo não se passar de ficção, há quem confunda com a realidade. Em papo com o podcast do Gshow Novela das 9 – hoje com o título de Papo de Novela – em outubro de 2020, a atriz contou pelo que passou na rua enquanto trabalhava na produção.

Em uma dessas confusões, Regiane Alves entrou em um elevador e uma mulher lhe perguntou se ele era a “neta da novela”. A atriz respondeu que sim, mas não seguiu com o papo. Quando em seguida a mulher foi sair do elevador, pegou o jornal que estava em mãos e bateu na famosa, ainda dando um alerta antes de ir embora: “seja mais educada com seus avós”.

Essa não foi a única que a atriz precisou lidar com algo parecido por conta da personagem de Dóris de Mulheres Apaixonadas. Em outra situação, durante uma externa que estava sendo gravada no Leblon, a famosa foi protegida por um segurança da Globo, que impediu que uma mulher com dois cachorros da raça rottweiler a agredisse. “Ela foi para cima de mim e o segurança entrou na frente. Aí a mulher falou: ‘traz ela aqui que essa menina precisa apanhar, levar uma surra’. Era daquelas coleiras de ferro. Olhei e achei uma loucura”, contou.

Na entrevista, a atriz lembrou que também era odiada pela personagem Clara, de Laços de Família (2000 – 2001), e que muita gente achava que ela era chata como a jovem: “eu falava, é a personagem pelo amor de Deus, não confundam”.

Qual a história de Dóris de Mulheres Apaixonadas

Dóris em Mulheres Apaixonadas era filha de Irene (Marta Melinger) e Carlão (Marcos Caruso). A jovem era muito desbocada e sem educação. Sem limites, a garota maltratava os avós Leopoldo (Oswaldo Louzada) e Flora (Carmem Silva), que estavam casados há 60 anos e moravam com o filho e os netos.

A garota foi uma verdadeira megera com os avós e insistia que eles fossem mandados para um asilo, no intuito de parar de dividir seu espaço com o irmão e poder usar o quarto dos avós. A repercussão e revolta do público por conta das atitudes da moça foram muito grandes e os noveleiros se deliciaram quando Carlão ficou sem paciência e deu uma surra na filha para puni-la.

Além dos maus-tratos contra os avós e malcriação com os pais, Dóris tinha outras atitudes erradas na novela. Inconsequente, a moça era uma péssima funcionária para Estela (Lavínia Vlasak), chegava a roubar e mentir na trama para conseguir o que queria.

Na reta final de Mulheres Apaixonadas, a jovem ainda é responsável por atrair Fred (Pedro Furtado) a um encontro com o vilão Marcos (Dan Stulbach), que lhe prometeu joias e um carro. O encontro de Marcos e Fred acaba gerando uma tragédia, a morte do estudante, que sofreu um acidente de carro ao lado do carrasco.

Após a morte de Fred, Dóris se arrepende de suas atitudes e até melhora sua relação com idosos. No último capítulo da trama, a jovem não vive mais com os avós, que se mudam na reta final da trama para o Retiro dos Artistas, mas é gentil com uma senhora na rua e a ajuda a ir para casa depois de passar mal com falta de ar.

Mesmo assim, ela sofre consequências de seus atos no desfecho da trama. Em suas últimas cenas, enquanto estava em um encontro com um homem que lhe prometeu muito luxo, Dóris é retirada a força de um quarto de hotel pelo pai e é humilhada na frente de todos. Carlão arrasta a filha até em casa, a joga no quarto e diz que ela continuará morando com a família. “Aqui está o seu quarto Dóris, aqui está sua cama e é aqui que você vai ficar, é aqui que você vai viver”, afirma o personagem de Marcos Caruso.

Dan Stulbach também foi hostilizado na rua na época da novela

Regiane Alves não foi a única a lidar com a repercussão negativa de sua personagem Dóris, o ator Dan Stulbach, que vivia Marcos, o marido abusivo de Raquel (Helena Rinaldi), também apanhou na rua.

O ator contou em recente entrevista para a coluna de Patrícia Kogut no O Globo que levou “guarda-chuvada”, bronca e muito mais do público da novela. “Na época, as pessoas não tinham uma referência. Eu estava chegando à TV, era uma novidade, não sabiam como eu era de verdade. Havia sempre um receio. As pessoas se afastavam de mim na rua, não sentavam do meu lado no avião”, explicou.

