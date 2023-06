Além de Barbie: 12 estreias do cinema nas férias de julho 2023

Estreias do cinema em julho de 2023 traz o filme Barbie, com Margot Robbie - Foto: Reprodução/Divulgação

A longa espera está prestes a acabar! O filme Barbie, com Margot Robbie e Ryan Ryan Gosling chega aos cinemas agora em julho de 2023, entre várias outras novidades que vão marcar às telonas brasileiras, como o novo longa do diretor Christopher Nolar Oppenheimer, o sétimo filme da franquia Missão Impossível, mais uma produção da série de terror Sobrenatural e muito mais! Veja as datas e se prepare.

Filme da Barbie - estreias do cinema em julho de 2023

No dia 20 de julho, o público vai poder conferir a estreia do filme Barbie. O longa-metragem é um live-action da boneca mais famosa do mundo e é muito aguardado. Dirigido por Greta Gerwig, diretora responsável por obras como Adoráveis Mulheres e Lady Bird: A Hora de Voar, o longa-metragem mostra o maravilhoso mundo das Barbies, a Barbieland, e o exílio de uma delas (Margot Robbie).

A perfeitinha interpretada por Robbie vai começar a questionar a realidade de seu mundo, suas imperfeições e como tudo se encaixa no universo. Por conta disso, ela deixará a Barbieland e vai parecer em um lugar "tenebroso", ele mesmo, o mundo real. Ela observará novas belezas e precisará passar por obstáculos antes nunca impostos em sua vida. Para isso, ela terá a companhia de Ken (Ryan Gosling), um rapaz nada especial e com empolgação para dar e vender.

Apesar do protagonismo nos personagens de Margot Robbie e Ryan Gosling, o filme mostrará uma dezena de Barbies e Kens, trabalhados por atores muitos conhecidos, como o lutador John Cena, Simu Liu de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, Ncuti Gatwa e Emma Mackey, ambos da série Sex Education, Nicola Coughlan, de Bridgerton, Issa Rae, de Insecure, entre muitos outros.

Também se destacam no elenco o ator Will Ferrell, que interpretará o CEO da Mattel, empresa que tem os direitos da boneca Barbie, a atriz Helen Mirren, que empresta sua voz para narrar a história, e America Ferrera, que viverá Gloria, uma personagem que Barbie conhecerá no mundo real.

A trilha sonora do filme de Greta Gerwig também chama atenção. O longa metragem ganhou uma canção original na voz de Dua Lipa, que também faz uma ponta no filme, com a faixa Dance the Night. Além disso, outros diversos cantores ganham espaço na trilha, como Lizzo, Khalid, Nicki Minaj, Ice Spice, Tame Impala, Charli XCX, HAIM, entre outros. Até mesmo o ator Ryan Gosling, que atuou no musical La La Land, solta a voz.

Com a estreia batendo na porta, algumas redes de cinema já estão divulgado os combos especiais do filme Barbie. O Cinemark divulgou que vai vender um combo de pipoca, duas bebidas médias ou grandes e bala Bubaloo que leva um copo exclusivo e edição limitada do filme. Os preços ficam entre R$ 78,00 à R$ 92,00, variando com os tamanhos, região e unidade.

A rede UCI também tem seu combo próprio, com pipoca, uma bebida e um copo exclusivo rosa. Por enquanto, o valor não aparece no site. Outras redes ainda não anunciaram as suas versões.

Apesar da estreia de Barbie oficial nos cinemas brasileiros ser apenas no dia 20 de julho de 2023, o público mais ansioso já pode comprar os ingressos do longa-metragem, que estão disponíveis na pré-venda de grande parte das maiores redes de cinema do país.

Os valores são diferentes em cada cidade e estado, e também muda de acordo com o horário da sessão, tipo de sala, dia da semana, modelo de ingresso, entre outros detalhes. Para conferir se na sua região já há disponibilidade, é necessário conferir o site do cinema que você frequenta. Em algumas localidades, já é possível comprar ingressos para qualquer dia da primeira semana de exibição do filme.

Confira - Quando A Pequena Sereia será lançado no Disney Plus?

Lista de estreias do cinema no mês de julho de 2023

Além do aguardado Barbie, outras estreias do cinema marcam o mês de julho de 2023 e prometem encher as salas brasileiras. Entre as novidades mais aguardadas pelos fãs de cinema, está o filme Oppenheimer, estrelado por Cillian Murphy, astro de Peaky Blinders, e dirigido por Christopher Nolan, que conta a história do cientista americano J. Robert Oppenheimer, que teve um papel essencial na criação da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial.

Os fãs de ação vão poder conferir o sétimo filme de Missão Impossível entre as estreias do cinema em julho, intitulado Missão: Impossível – Acerto De Contas Parte 1. Nesta produção, o agente Ethan Hunt (Tom Cruise) e sua equipe da IMF vão se envolver em uma missão muito perigosa para rastrear uma nova arma que promete ter resultados aterrorizantes.

As comédias Um Dia Cinco Estrelas e Loucas em Apuros também estreiam este mês, além da fantasia O Portal Secreto e muitas outras produções. Veja a lista completas de estreias do cinema em julho de 2023:

1) Um Dia Cinco Estrelas - 06/07

2) Os Aventureiros: A Origem - 06/07

3) Sobrenatural - A Porta Vermelha - 06/07

4) O Portal Secreto - 13/07

5) Missão: Impossível – Acerto De Contas Parte 1 - 13/07

6) Perdida - 13/07

7) Oppenheimer - 20/07

8) Loucas em Apuros - 27/07

9) Mansão Mal Assombrada - 27/07

10) Missão Sobrevivência - 27/07

11) Fale Comigo - 27/07

12) O Convento - 27/07

Leia também - Série da Globoplay, Os Outros tem quantas temporadas?