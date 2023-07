Faustão vai voltar para a Band para apresentar último programa

Apresentador retorna no fim do mês

Fausto Silva, 73 anos, ainda irá fazer uma última aparição no Faustão na Band. O famoso, que deixou a emissora em maio deste ano, apresentará o último programa que deve ir ao ar entre o final de julho e primeira quinzena de agosto. A atração será substituída a partir do próximo mês.

Quando o Faustão volta para a Band?

O apresentador já gravou o último programa do Faustão na Band, conforme apurado pelo DCI. Apesar da atração agora estar sob o comando de João Guilherme e da jornalista Anne Lottermann, o famoso ainda vai aparecer para uma despedida, que promete emocionar a audiência.

Faustão encerrou as gravações na Band em 31 de maio - é provável que a despedida do apresentador tenha sido gravada antes dessa data. Depois que o comunicador divulgou sua saída da emissora, João e Anne continuaram comparecendo aos estúdios para apresentar os programas inéditos. Após confirmada sua saída, o paulista apareceu brevemente no palco para fazer apenas merchans que já estavam acordados.

Faustão na Band deve ser encerrado definitivamente até a primeira quinzena de agosto. A data ainda não foi confirmada oficialmente pela Band, mas já é de conhecimento que Zeca Camargo e Glenda Kozlowski vão apresentar um novo programa na emissora a partir do mês que vem.

O apresentador anunciou seu desligamento da emissora após apenas 1 ano e meio no ar. O contrato do ex-global inicialmente iria até 2026, mas após crises financeiras e baixos índices de audiência o programa foi encerrado. Nos últimos meses, a equipe que trabalhava com o apresentador sofreu cortes, incluindo as bailarinas que foram dispensadas em janeiro deste ano.

As gravações do programa com João e Lottermann terminaram no último dia 7, conforme publicado em suas redes sociais. "Último dia de gravação de Faustão na Band claro que meus sóis tinham que estar presente. Tudo por eles e pra eles!", escreveu a jornalista ao publicar um vídeo ao lado dos filhos, Gael e Leo. A loira também agradeceu o carinho do público.

O futuro de ambos na emissora ainda é incerto. Já Faustão, que está com 73 anos de idade, revelou recentemente em entrevista que irá ficar fora da televisão por um tempo.

Qual programa vai substituir?

O programa que irá substituir Faustão na Band será apresentado pelos jornalistas Zeca Camargo e Glenda Kozlowski. Ambos já confirmaram as especulações em suas redes sociais.

"Feliz de anunciar que agora não é especulação, é oficial! Eu e Glenda juntos num programa que… bom, se quiser saber da história toda, olha meu vídeo do reels! Viva a possibilidade de a gente reinventar tudo (aos 60!)", publicou Zeca em 7 de julho.

"Que bom poder dividir com vocês um novo projeto! Tão desafiador como uma onda gigante de Nazaré! Melhor poder ter o Zeca ao meu lado, pra dropar essa onda juntos!! Na tela da Band ao vivo. Acabou o segredo! Agora e pra valer!", escreveu Kozlowski ao publicar um vídeo dos bastidores das gravações das chamadas.

Chamado "Melhor da Noite", o programa será exibido ao vivo de segunda a sexta-feira das 20h30 às 22h, e reunirá jornalismo, esporte e entretenimento em um só lugar. A emissora também divulgou que todas as emissoras da Band espalhadas pelo País estarão envolvidas no projeto como uma forma de trazer as identidades, os sotaques e as expressões culturais de cada região.

O programa também contará com a participação do público através das redes sociais, links ao vivo, sorteios e enquetes. Ao contrário do especulado anteriormente, o Melhor da Noite contará com uma plateia no estúdio.

