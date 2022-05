Filha da Lilia Cabral está na novela Pantanal? Conheça Giulia Bertolli

A filha da Lilia Cabral já contracenou com atriz da novela Pantanal, mas não aparece de fato no folhetim. Além disso, a própria veterana foi cotada para um papel no remake assinado por Bruno Luperi. Entre as possíveis confusões, há também quem confunda Giulia Bertolli com Alanis Guillen.

Filha da Lilia Cabral está na novela Pantanal?

Giulia Bertolli, filha da atriz Lilia Cabral não está na novela Pantanal. A moça já atuou ao lado de Alanis Guillen (Juma) na TV Globo, mas as duas não são a mesma pessoa.

Giulia, 26 anos, e Alanis, 23 anos, foram parceiras de cena na novela Malhação – Toda Forma de Amar, trama do folhetim jovem protagonizado por Alanis e que ficou no ar de 2019 a 2020. Este foi o primeiro papel de Alanis nas telinhas e o primeiro trabalho fixo de Giulia em uma novela.

A filha da Lilia Cabral interpretou Meg, uma garota de classe média alta que namorava Guga (Pedro Alves) e era estudante de direito. A história da jovem se complicava quando o namorado revelava que era gay e ela tinha dificuldade para aceitar a situação.

Antes disso, Giulia Bertolli havia participado da novela O Sétimo Guardião (2018), de Aguinaldo Silva. A atriz havia aparecido em poucas cenas da trama, durante flashbacks em que interpretava a versão jovem de Valentina, papel de sua mãe Lilia Cabral.

Atualmente, Giulia está em cartaz no teatro ao lado de Lilia Cabral no Rio de Janeiro. As duas contracenam no palco com a peça A Lista. A estreia do espetáculo aconteceu ainda na pandemia e por isso na época era exibida pela internet. Lilia vive a personagem Laurita e Giulia é Amanda.

Alanis Guillen da novela Pantanal é filha de Lilia Cabral?

Para quem pensa que Alanis Guillen da novela Pantanal é filha de Lilia Cabral, saiba que as duas não tem nada em comum. Quem procura pelo assunto nas redes sociais, pode se deparar com comentários como “gente, eu jurava que a Alanis era filha da Lilia Cabral”, mas o único elo que as duas possuem é o contato com Giulia Bertolli.

Alanis é filha do engenheiro civil Fulvio Caratella e a arquiteta Valéria Guillen. Ela é natural de Santo André, na grande São Paulo, e tem dois irmãos mais velhos, Marcelo e Isabela.

Lilian foi cotada para duas novelas ao mesmo tempo

Há quem possa confundir Lilia Cabral quando o assunto é a novela Pantanal, pois o nome da famosa surgiu durante a produção do remake. No começo do ano passado, enquanto ainda eram divulgados os artistas cotados para o folhetim, Lilia Cabral ficou entre os nomes mais citados.

Na época, o Na Telinha apurou que nos bastidores da Globo o nome da atriz surgiu para duas possíveis atrações, Pantanal e Olho por Olho. Como Lilia não aparecerá mais em Pantanal, é possível que o público a veja na próxima novela de João Emanuel Carneiro, ainda em 2022.

Ainda segundo o Na Telinha, é possível que Cabral viva uma vilã em Olho por Olho. Na trama, a personagem estaria envolvida com o tráfico do morro em que vive uma das mocinhas da trama, até agora cotada como Letícia Colin.

