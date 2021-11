Filho da Condessa de Barral voltará para Nos Tempos do Imperador

Em Nos Tempos do Imperador, o filho da Condessa de Barral (Mariana Ximenes), Dominique, foi para a França após sua mãe optar por ficar no Brasil para ser preceptora das princesas Isabel (Giulia Gayoso) e Leopoldina (Bruna Griphao). Com a passagem de oito anos entre a primeira e a segunda fase da novela, o personagem se tornou adolescente e reaparecerá em breve.

Quem é o filho da Condessa de Barral?

Os espectadores que assistiram Nos Tempos do Imperador desde a primeira fase devem se lembrar de Dominique ainda criança, interpretado por Thor Becker, filho do ator Theo Becker.

Agora, o garoto reaparece mais velho e será interpretado por Guilherme Cabral. Quando Luísa escolheu ficar no país, Dominique retornou para sua terra de origem junto com seu pai Eugênio (Thierry Tremouroux). A Condessa ficou anos sem ver o filho e agora finalmente irá encontrá-lo. A Globo ainda não liberou informações sobre quando será o reencontro e o que vai acontecer com os personagens.

Guilherme tem 17 anos e já esteve em outras novelas da Globo. Além de Nos Tempos do Imperador, o jovem ator já esteve em Pega Pega (2017), Verão 90 (2019) e Amor de Mãe (2019).

Quem foi Dominique na vida real?

Horace Dominique nasceu em 1854 em Salvador, na Bahia, e morreu aos 60 anos de idade na França. Ele se tornou um diplomata brasileiro, seguindo os passos de seu pai.

Ele foi o único filho de Luísa e Eugênio. Seu nome é a tradução francesa de Domingos, em homenagem ao tio e ao avô. Segundo o livro Condessa de Barral: a paixão do imperador escrito por Mary Del Priore, o garoto cresceu nos jardins de São Cristóvão e brincava com as filhas de Dom Pedro II e era tratado pelas majestades como se fosse um filho.

Dominique se casou em 1883, no Rio de Janeiro, com Maria Francisca de Paranaguá, filha do Visconde de Paranaguá, presidente do Conselho de Ministros.