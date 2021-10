Guilherme Cabral será filho de Condessa em Nos Tempos do Imperador

Horace Dominique, o filho de Luísa (Mariana Ximenes) com o marido, Eugene de Barral (Thierry Trémouroux), vai voltar a aparecer na novela das seis, no entanto, bem diferente. Agora um rapaz, o menino não será mais apresentado como criança e atingirá a fase da adolescência. Para a tarefa de dar vida a esta nova etapa de Dominique em Nos Tempos do Imperador, Guilherme Cabral foi o escolhido. Conheça!

Guilherme Cabral em Nos Tempos do Imperador

O ator carioca que interpretará o filho da Condessa de Barral na fase jovem completou 17 anos no começo de outubro. Como o folhetim atualmente está em 1864, um salto no tempo de alguns anos acontecerá para que o garoto apareça como adolescente – Na vida real, Horace nasceu em 1854, no Brasil, e faleceu aos 60 anos, na França.

Antes de ser interpretado por Guilherme Cabral, o personagem deixou Nos Tempos do Imperador ainda criança e foi morar na Europa com o pai. A Condessa continuou no Brasil no cargo de preceptora das princesas Isabel e Leopoldina e não viu o filho durante anos.

A TV Globo ainda não divulgou nos resumos em qual capítulo será o retorno do rapaz ao país, como será o reencontro de mãe e filho e o que acontecerá em seguida na novela.

Carreira

Nos Tempos do Imperador não será a primeira novela de Guilherme Cabral na TV Globo. O jovem já participou de outras produções famosas do canal, como: Verão 90 (2019) em que interpretou Raimundo, Pega Pega (2019), em que viveu Gabriel, e foi o personagem Benjamin em Amor de Mãe (2019 – 2021).

Apesar de novo, ele também soma trabalhos em campanhas publicitárias e no teatro. Nas telas do cinema o carioca interpretou o personagem Hickson, em O Pulo do Gato.

Ator da fase criança

Antes de ser vivido por Gabriel Cabral em Nos Tempos do Imperador, Horace Dominique foi papel de Thor Becker, filho do ator, cantor e modelo Theo Becker. O pequeno tinha quatro anos quando viveu o personagem, seu primeiro papel em uma novela.

Thor foi chamado para o trabalho em 2019, um ano depois que Theo Bekcer decidiu colocar o filho em uma agência de talentos.

