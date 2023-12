Filme da Larissa Manoela já estreou: veja onde assistir

A atriz Larissa Manoela, 22, está de volta às telas do cinema nacional com o filme "Tá Escrito". O longa-metragem tem como temática central a astrologia, usada pela mocinha para tentar se tornar uma influenciadora digital famosa e recuperar o namorado depois de ser dispensada. A obra já está em cartaz.

Onde assistir Tá Escrito com Larissa Manoela?

O filme Tá Escrito está em cartaz em cinemas de todo o território brasileiro. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Ingresso.com ou diretamente na rede de sua preferência. Para consultar as datas, horário e locais disponíveis das sessões, digite o nome de sua cidade na aba de busca no canto superior.

Ainda não há previsão para o filme ser disponibilizado nas plataformas de streaming. Geralmente, os longas costumam chegar aos catálogos cerca de dois ou três meses depois da exibição nos cinemas, mas isso também depende da recepção do público; se a obra fizer sucesso, pode demorar mais.

A comédia estrelada por Larissa Manoela conta a história de Alice, uma jovem estudante de publicidade que sonha em se tornar influenciadora digital. Morando com a mãe, interpretada pela atriz Karine Teles, e com o irmão, vivido pelo ator Kevin Vechiatto, ela não vê a hora de sair de casa para juntar as escovas de dente com o namorado, defendido por André Luiz Frambach.

No entanto, Alice fica devastada quando seu amado, que também sonha em ser um influenciador digital famoso, termina o relacionamento para se dedicar à carreira. Ela também sofre com as métricas de suas redes sociais, que não crescem apesar da dedicação.

Tudo muda quando a protagonista recebe seu primeiro "mimo": um caderno branco com instruções que indicam que qualquer previsão astrológica escrita nas páginas vai virar realidade. O livro, no entanto, acaba rendendo muitas confusões, mas também uma jornada de autoconhecimento.

Em meio à nova vida, ela se muda para uma casa junto a outros influenciadores digitais, onde conhece Pedro (Victor Lamoglia), por quem a garota logo desenvolverá uma paixão - e ele por ela.

Quem está no elenco do filme com Larissa Manoela?

A grande protagonista do filme é atriz Larissa Manoela, que esteve em outros trabalhos na televisão e no cinema recentemente. Em 2022, a artista estrelou sua primeira novela da Globo, "Além da Ilusão" (2022), depois de deixar o SBT.

Famosa pelos trabalhos na emissora de Silvio Santos, Larissa esteve nas novelas infantis "As Aventuras de Poliana" (2018), "Cúmplices de Um Resgate" (2015), "Patrulha Salvadora" (2014) e "Carrossel" (2012). No cinema, já fez outros dez filmes. Ela também é cantora e já fez shows por todo o Brasil.

Quem também está no elenco é André Luiz Frambach, de 26 anos, noivo de Larissa Manoela na vida real. O rapaz é mais conhecido por atuar em novelas da Globo; seu último trabalho foi em 2022, quando interpretou Rico em "Cara e Coragem".

Outra atriz de novelas da Globo que também está no filme é Karine Teles, 45. Atualmente, a famosa está no ar interpretando Carol no remake de "Elas por Elas" (2023), além de ter feito parte do elenco de "Pantanal" (2022).

Kevin Vechiatto, que interpreta o irmão de Alice, tem 17 anos. O jovem é mais conhecido por ter participado de "Turma da Mônica: Laços" (2019), "Turma da Mônica - A Série" (2022) e "Turma da Mônica: Lições" (2021). O artista também atuou em "Cúmplices de Um Resgate", do SBT, assim como Larissa.

O segundo interesse amoroso de Alice no filme é interpretado pelo ator Victor Lamoglia, de 30 anos. Na televisão, o ator esteve no seriado "As Seguidoras" (2022), além de ter feito parte do extinto programa humorístico "Zorra", na Globo. No cinema, acumula mais de dez trabalhos no currículo.