Filme da Sessão da Tarde hoje: Pedro Coelho vai passar na sexta-feira santa

O filme da Sessão da Tarde hoje, sexta-feira, 7 de abril, é temático para a época da páscoa. O longa-metragem Pedro Coelho, de 2018, vai ser exibido logo após a novela Chocolate com Pimenta na TV Globo. A produção adapta um dos personagens mais famosos da literatura infantil mundial e tem duração total original de 1 hora e 35 minutos.

Horário e sobre o que é o filme da Sessão da Tarde hoje

Pedro Coelho começa na Sessão da Tarde hoje às 15h40, de acordo com a programação oficial do canal. A atração ficará no ar até às 17h15, quando cederá espaço para a novela O Rei do Gado.

A trama do filme Pedro Coelho segue a jornada do personagem homônimo da série de livros da autora Beatrix Potter sobre o animalzinho carismático. A história do longa de 2018 traz o protagonista em uma rixa com o sobrinho do Sr. McGregor (Domhnall Gleason) pelo tesouro em vegetais que está enterrado no jardim proibido.

A diversão do abelhudo e sua família é aprontar no campo e pregar peças em McGregor, que é mal-humorada e não é nem um pouco fã do bichinhos.

A situação entre McGregor e Pedro Coelho se intensifica quando eles disputam pela atenção da vizinha Bea (Rose Byrne), uma mulher doce e é que amante e defensora dos animais.

A voz de Pedro Coelho na versão original em inglês é do ator e apresentador britânico James Corden. Já na versão brasileira, o dublado Gustavo Pereira empresta sua voz para o coelho. As vozes em português dos outros personagens centrais, como McGregor e Bea, ficaram com os dubladores Renan Freitas e Angélica Borges, respectivamente.

Assista ao trailer do filme da Sessão da Tarde de hoje:

Como assistir online

Caso esteja longe de um aparelho de televisão quando a Sessão da Tarde hoje com Pedro Coelho começar, você pode optar por assistir pelo celular, tablet ou qualquer outro dispositivo com acesso a internet. Para isso, será necessário apenas ter uma conta gratuita na Globoplay.

A plataforma streaming do grupo Globo permite que qualquer usuário acompanhe a programação em tempo real da emissora sem pagar nada por isso. Para conseguir, você deve acessar o site https://globoplay.globo.com/, criar o seu cadastro gratuito na aba "entrar" da lateral direita e passar algumas informações pessoais.

Quando estiver com login e senha em mãos, acesse a Globoplay e aperte a aba "Agora na TV". Selecione a TV Globo na hora em que começa o filme na Sessão da Tarde hoje e pronto.

Globo também vai passar O Exterminador Do Futuro 3

A Sessão da Tarde hoje não é o único filme que marcará as telinhas da Globo neste feriado prolongado. Na madrugada da sexta-feira para o sábado o público vai conferir O Exterminador Do Futuro 3 - A Rebelião das Máquinas no Corujão I, a partir das 03h05.

Estrelado por Arnold Schwarzenegger e Nick Stahl, o longa é o terceiro da famosa franquia de ficção científica que começou nos anos 80. Lançado em 2003, esta produção mostra que a inevitável batalha entre os humanos e a inteligência artificial da SkyNet está prestes a estourar.

A ciborgue T-X (Kristanna Loken) é enviada para tentar eliminar John Connor (Nick Stahl), um dos líderes do lado dos humanods, e por isso T-800 (Arnold Schwarzenegger) precisa retornar ao trabalho para salvar seu protegido.

Filmes da Globo no fim de semana

Sábado (08/04)

Sessão de Sábado: Indiana Jones e a Última Cruzada - 14h10

Supercine: Cinco Anos de Noivado - 01h05

Corujão I: O plano perfeito - 03h25

Corujão II: Minutos atrás - 04h45

Domingo (08/04)

Temperatura Máxima: Os Farofeiros - 12h30

Domingo Maior: Rainhas do Crime - 00h40

Cinemaço: Máquina Mortífera 4 - 02h20

