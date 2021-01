21 histórias de pessoas pobres que ficaram milionárias

Nem todas as pessoas ricas já nasceram em berço de ouro. Muitos deles, inclusive, cresceram em famílias humildes e em realidades hostis, mas venceram os obstáculos da vida e hoje acumulam grandes fortunas. Então, conheça a história de 21 pessoas pobres que ficaram milionárias.

Halle Berry – pessoas pobres que ficaram milionárias

Anos antes de ser premiada com o Oscar, a atriz Halle Berry dormia em um abrigo para moradores de rua. Para tentar sobreviver em Hollywood, a estrela optou por moradias mais baratas. Ela diz, no entanto, que sua luta durante o início de sua carreira de atriz a tornaram mais forte.

Em uma entrevista para a People, Berry disse: “Isso me ensinou como cuidar de mim mesma e que eu poderia viver em qualquer situação, mesmo que isso significasse ir para um abrigo por um pequeno período.”

Halle Berry agora tem um patrimônio líquido declarado entre 70 e 80 milhões de dólares.

Sarah Jessica Parker

Muito antes de conseguir o icônico papel da escritora nova-iorquina Carrie Bradshaw, na série “Sex and the City”, da HBO, Sarah Jessica Parker vivia com seus nove irmãos e seus pais na pequena cidade de Nelsonville, Ohio.

Em entrevista para a Finances Online, a atriz revelou que seus familiares raramente comemorava aniversários, feriados ou outras ocasiões familiares. E em alguns momentos, a família não tinha dinheiro para pagar a eletricidade ou a conta de telefone.

Sarah Jessica Parker conseguiu seu primeiro papel na Broadway aos 11 anos, e logo depois se mudou para Hollywood, em 1981, para aparecer no programa de TV “Square Pegs”. Ela também tem vários títulos de filmes em seu currículo.

Dolly Parton

O ícone country Dolly Parton foi a 4ª de 12 filhos de uma família pobre da área rural de Apalaches, no Tennessee. Seus pais, Robert Lee e Avie Lee Owens, lutaram para sustentar a grande família.

Lee era um produtor de tabaco e um trabalhador da construção civil que nunca aprendeu a ler ou escrever depois de deixar a escola ainda jovem. A mãe de Parton era filha de um pregador que dedicou sua vida a criar seus filhos.

Apesar de suas origens humildes, Parton cresceu cercada por músicos que encorajaram suas ambições. Aos dez anos, a cantora ganhou do seu tio, Bill Owens, seu primeiro show no “The Cas Walker Show” em Knoxville, Tennessee.

Dolly Parton está no show business há seis décadas, teve inúmeros singles de sucesso e ganhou nove Grammys. Segundo a Forbes, seu patrimônio líquido era de 37 milhões de dólares em 2017, mas a cantora é definitivamente generosa com seu dinheiro. Parton recentemente doou 1 milhão de dólares para ajudar a financiar uma possível vacina contra a COVID-19.

Ed Sheeran

Ed Sheeran é, atualmente, um dos maiores nomes da música pop, mas antes da fama, o cantor costumava passar as noites dormindo em estações do metrô de Londres ou em cima de saídas de aquecimento.

“Havia um arco do lado de fora do Palácio de Buckingham que tinha um duto de aquecimento e eu passei algumas noites lá. Foi onde escrevi a música ‘Homeless”, escreveu Sheeran em seu livro,“Uma Jornada Visual”, de 2015.

Um dos seus primeiros singles de sucesso, “The A Team” foi dedicado a um garota de programa viciada em drogas chamada Angel, que o cantor conheceu durante um apresentação em um abrigo para moradores de rua. Sheeran agora canta em estádios do mundo inteiro e tem um patrimônio líquido de 64 milhões.

Leonardo DiCaprio

Antes do ator Leonardo DiCaprio se tornar um dos maiores nomes de Hollywood, com sucessos de bilheteria como “Titanic”, “The Revenant” e “O Lobo de Wall Street”, ele era um garoto pobre que cresceu nos arredores de Los Angeles, nos Estados Unidos.

O ator afirma que viu grande pobreza, uso de drogas e violência quando jovem, o que agora lhe permite retratar o lado mais sombrio da humanidade em seus filmes.

Após a reação negativa por seu papel em “O Lobo de Wall Street”, que os críticos afirmam que glamoriza o uso de drogas, a prostituição e outros atos “amorais”, DiCaprio defendeu o papel comparando-o com sua própria infância.

Em uma entrevista ao The Times, ele disse: “Quem sou eu para falar sobre isso? Isso remonta àquele bairro. Vem do fato de que cresci muito pobre e pude ver o outro lado do espectro.”

O patrimônio líquido estimado de DiCaprio é de aproximadamente 260 milhões de dólares.

Arnold Schwarzenegger

Antes de estrelar o “O Exterminador do Futuro” e mais tarde se tornar governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger vivia sem encanamento e com escassez de alimentos em uma cidade da Áustria pós-Segunda Guerra Mundial.

Agora uma das estrelas de cinema de ação mais ricas de todos os tempos, Schwarzenegger teria um patrimônio líquido de 400 milhões de dólares.

Celine Dion – pessoas pobres que ficaram milionárias

A famosa cantora Celine Dion cresceu no Canadá como a mais nova de 14 irmãos.

“Éramos três, quatro na mesma cama”, disse Dion à CBS News. “Eu não tinha quarto. Minha cama ficava numa pequena rampa subindo as escadas.”

Eventualmente, Dion percebeu suas habilidades musicais e começou a se apresentar em pequenos eventos locais. Ela chegou ao topo das paradas com sucessos como “My Heart Will Go On” e “It’s All Coming Back To Me Now”.

À medida que sua fama aumentava, também aumentava o valor líquido da estrela. Em outubro de 2020, Dion foi avaliada em 455 milhões de dólares.

J.K Rowling

J.K. Rowling era uma mãe solteira lutando para pagar o aluguel antes de escrever os livros de Harry Potter.

Rowling lutou contra a depressão e outros obstáculos antes de se tornar uma das escritoras mais bem-sucedidas da história recente, bem como uma das escritoras britânicas mais amadas de todos os tempos – embora agora ela tenha enfrentado controvérsia sobre algumas declarações “transfóbicas”.

O patrimônio líquido da autora é de 60 milhões de dólares, com sete romances “Harry Potter” e uma franquia de filmes resultante do enorme sucesso da saga.

Roman Abramovich

Roman Abramovich é conhecido no mundo todo como um multimilionário com participações nas empresas Evraz, Norilsk Nickel e no time de futebol inglês Chelsea. Ele também possui o terceiro maior iate do mundo (que comprou por 400 milhões de dólares em 2010) e tem um patrimônio líquido de 14 bilhões de dólares.

No entanto, antes de entrar na Lista dos Bilionários da Forbes, ele era um órfão que cresceu em Moscou. Sempre motivado para fazer algo de si mesmo, Abramovich deixou a faculdade para se tornar um empresário.

Ele captou vários investimentos em empresas como a gigante da indústria do petróleo Sibneft, a Russian Aluminum e a siderúrgica Evraz Group para obter lucros enormes.

Kenny Troutt – pessoas pobres que ficaram milionárias

Filho de um barman, Kenny Troutt cresceu em uma família pobre e pagou sua graduação pela Southern Illinois University vendendo seguros enquanto assistia às aulas.

No entanto, depois de se formar na faculdade, ele iria fundar a companhia telefônica de longa distância Excel Communications.

Em 1998, Troutt vendeu a Excel Communications para a Teleglobe em um negócio de 3,5 bilhões de dólares. Ele pegou o dinheiro que ganhou com o negócio e reinvestiu os lucros em ações, títulos e cavalos de corrida.

Ele atualmente possui a WinStar Farm em Versailles, Kentucky, que trouxe um vencedor do Kentucky Derby.

Troutt agora tem um patrimônio líquido de 1,5 bilhão de dólares.

Oprah Winfrey

A apresentadora Oprah Winfrey nasceu em uma família pobre do estado do Mississippi em 1954, mas isso não a impediu de alcançar um sucesso incomparável. Após uma educação traumática em que foi abusada por dois familiares e um amigo da família, ela fugiu de casa aos 13 anos. Aos 14, deu à luz a uma criança, que morreu pouco depois.

Sempre uma jovem inteligente e motivada, Winfrey recebeu uma bolsa de estudos na Tennessee State University. Após uma aparição em um concurso de beleza local, ela se tornou a primeira correspondente de TV afro-americana no estado, aos 19 anos.

Pouco depois, a aclamada apresentadora de talk show mudou-se para Chicago, onde começou a trabalhar em seu próprio programa matinal. Mais tarde, seria amplamente conhecido como “The Oprah Winfrey Show”. Ela foi a primeira mulher na história a possuir e produzir seu próprio talk show.

O programa foi ao ar por 25 temporadas, de 1986 a 2011. Desde que saiu de seu talk show, Winfrey fundou OWN, a Oprah Winfrey Network.

Seu patrimônio líquido é calculado em cerca de 2,6 bilhões de dólares, o que a torna uma das mulheres negras mais ricas do mundo e a primeira bilionária negra.

John Paul DeJoria – pessoas pobres que ficaram milionárias

Antes de ser o cérebro por trás da gigante do shampoo John Paul Mitchell Systems e Patron Tequila, John Paul DeJoria era apenas um americano de primeira geração tentando sobreviver.

Depois que seus pais, imigrantes da Alemanha e Itália, se divorciaram quando ele tinha 2 anos, ele passou a vender cartões de Natal e jornais para ajudar a sustentar sua família – tudo antes de completar 10 anos.

“Nós crescemos no centro de Los Angeles, na área de Echo Park. Não sabíamos que estávamos realmente passando por tempos difíceis porque todo mundo estava passando pela mesma coisa”, disse ele à Forbes. “Lembro-me de uma vez no ensino fundamental, em uma sexta-feira, minha mãe chegou em casa do trabalho e disse a mim e ao meu irmão: “No momento, temos apenas 27 centavos, mas temos comida na geladeira, temos nosso pequeno jardim nos fundos, e estamos felizes, então somos ricos.””

Depois de conseguir um emprego em uma fábrica de Redken, DeJoria ficou intrigado com a indústria de xampu. Ele pegou um empréstimo de 700 dólares da empresa e investiu em sua própria marca, John Paul Mitchell Systems. Indo de porta em porta vendendo seu produto, o empresário dormia em seu carro, esperando que seu produto chamasse a atenção dos compradores.

John Paul DeJoria tem um patrimônio líquido de US $ 2,7 bilhões.

Howard Schultz, CEO da Starbucks

Schultz cresceu filho de um caminhoneiro que mal ganhava dinheiro para sobreviver. Apesar de ter crescido em uma família pobre, ele era atleticamente talentoso e ganhou uma bolsa de estudos para jogar futebol na University of Northern Michigan. Depois de se formar em comunicações, Schultz trabalhou para a Xerox.

No entanto, tudo mudou quando ele topou com uma pequena cafeteria chamada Starbucks, onde mais tarde ingressou como executivo.

“Minha mãe começou a chorar. Ela disse: ‘Uma empresa de café? Você está louco? Quem vai comprar café?’ Mas eu simplesmente senti que tinha que seguir meus sonhos “, disse Schultz ao Mirror.

Ele amava tanto o café que se tornou seu principal executivo em 1987, após deixar a Xerox. Com a ajuda do empresário, a Starbucks logo cresceu de uma pequena empresa de café com 60 lojas para um gigante lucrativo com mais de 16.000 pontos de venda em todo o mundo.

Em junho de 2018, Schultz deixou o cargo de presidente executivo e membro do conselho da Starbucks. Seu título agora é presidente emérito.

O patrimônio líquido atual de Howard Schultz é de 4,8 bilhões de dólares.

Do Won Chang, fundador da Forever 21

Segundo o portal Business Insider, em 1981, Jin Sook e Do Won Chang emigraram da Coreia do Sul para Los Angeles em busca de sucesso e novas oportunidades. Sem nenhum dinheiro, educação formal e falando em um inglês ruim, os Changs tiveram muitas dificuldades no início.

Entrando originalmente no ramo do café, eles logo descobriram que esse não seria seu bilhete para o sucesso. Por alguns anos, Don trabalhou como zelador, bombeou gasolina e serviu café para pagar as contas dele e de sua família. Tudo mudou quando ele fez uma observação crucial.

“Notei que as pessoas que dirigiam os melhores carros estavam todas no negócio de roupas”, disse Don ao LA Times em uma entrevista, em 2010.

Logo depois, ele abriu uma loja de roupas chamada Fashion 21. Ela viria a se tornar a varejista de fast fashion Forever 21. Embora a loja já tenha gerado bilhões de dólares por ano, o varejista entrou com pedido de falência .

De acordo com a Forbes, Jin Sook e Do Won Chang tinham um patrimônio líquido combinado de 5,9 bilhões de dólres em 2015. Seu patrimônio líquido combinado caiu para 1,6 bilhão e voltou a subir para 3 bilhões de dólares.

Ralph Lauren – pessoas pobres que ficaram milionárias

O empresário Ralph Lauren sempre sonhou em ser rico e bem-sucedido. Em seu anuário na DeWitt Clinton High School, em 1957, Lauren supostamente escreveu “milionário” como um de seus maiores objetivos de vida – ele mal sabia que iria superar esse número.

O filho mais novo de imigrantes judeus que viviam no Bronx, Lauren escapou de sua própria realidade entrando em uma nova. O jovem Ralph Lipschitz (mais tarde mudaria seu sobrenome para Lauren) adorava filmes, e alguns dizem que as estrelas da Velha Hollywood continuam a inspirar seus designs.

“Ele literalmente caía nas fantasias dos filmes daquela época”, disse Michael Gross, autor de “Genuine Authentic: The Real Life of Ralph Lauren”, disse à Bloomberg. “Ele realmente se projetou nas cenas em que homens como Gary Cooper e Cary Grant estavam jogando. Ele vê os personagens que povoam seus sonhos e visões, e essa visão – a capacidade de entrar em um mundo de fantasia – que Ralph trouxe para a moda o negócio.”

Ralph Lauren agora tem um patrimônio líquido de 6,6 bilhões de dólares.

Steve Jobs – pessoas pobres que ficaram milionárias

Embora Steve Jobs agora seja exaltado como uma das maiores mentes da história moderna, ele veio de origens humildes.

Os pais biológicos de Jobs lutaram para sustentá-lo e sobreviver. Ele, então, foi acolhido por outro casal, Paul e Clara Jobs. Steve era fascinado por computadores, desde muito jovem. No entanto, o futuro fundador da Apple nunca gostou de educação formal.

Depois de abandonar a faculdade no primeiro semestre, ele começou a trabalhar na empresa de fabricação de videogames Atari. Um pouco depois, Jobs criou a primeira máquina Apple de todos os tempos, juntamente com Steve Wozniak. A dupla financiou seu empreendimento através de caminhos não tradicionais no início – Jobs vendeu seu ônibus Volkswagen e Wozniak vendeu sua amada calculadora científica.

Aos 23 anos, Jobs valia um milhão de dólares. Ele era a pessoa mais jovem na lista da Forbes das pessoas mais ricas do país na época – um feito nada pequeno sem herdar qualquer riqueza familiar. Ele ganhou 10 milhões aos 24 anos e ultrapassou a marca dos 100 milhões aos 25.

Antes de falecer aos 56 anos em 2011, ele valia 10,2 bilhões de dólares.

Lakshmi Mittal

O magnata da indústria siderúrgica Lakshmi Mittal nem sempre teve uma vasta conta bancária. Em vez disso, ele cresceu em uma família indiana pobre perto de Rajastão.

De acordo com a BBC News, Mittal “estabeleceu as bases de sua fortuna ao longo de duas décadas, fazendo grande parte de seus negócios na indústria do aço equivalente a um depósito de descontos”. Ele comprou partes de outras siderúrgicas que estavam baratas e as transformou em empreendimentos lucrativos.

De acordo com a Forbes, Mittal é o décimo indiano mais rico e tem um patrimônio líquido atual de 15,2 bilhões de dólares.

Leonardo Del Vecchio

Agora um multimilionário, Leonardo Del Vecchio cresceu como filho de uma mãe viúva que lutava para sobreviver e que acabou mandando-o para um orfanato.

Para ganhar a vida, Del Vecchio foi trabalhar em uma fábrica de moldes para peças automotivas e armações de óculos.

Aos 23 anos, ele abriu sua própria oficina de moldagem. Essa loja de armações de óculos se tornaria a Luxottica, que agora fabrica marcas como Ray-Ban e Oakley.

O patrimônio líquido atual de Leonardo Del Vecchio é de 25,1 bilhões de dólares.

François Pinault

Um notável caso de pobreza para a riqueza é o de François Pinault. De acordo com Inc, Pinault largou o colégio em 1947 depois de ser provocado por seus colegas por ser pobre. Ele então começou a trabalhar no negócio de comércio de madeira de sua família.

Logo, ele estava comprando firmas menores e trocando-as por grandes pagamentos, fazendo com que outras pessoas criticassem sua ética de trabalho “implacável”. Ele começou a PPR, um grupo de produtos de luxo.

O filho de Pinault, François-Henri Pinault, é o presidente honorário e CEO do grupo de luxo Kering, que possui as marcas de moda Saint Laurent, Alexander McQueen e Gucci.

Mesmo não sendo mais o homem mais rico da França, François Pinault e o patrimônio líquido atual de sua família são inegavelmente impressionantes. Eles são calculados em 47 bilhões de doláres.

Sheldon Adelson – pessoas pobres que ficaram milionárias

Embora Sheldon Adelson tenha um patrimônio líquido de colossais 35,7 bilhões de dólares, ele veio de uma origem humilde.

O empresário cresceu sendo filho de um motorista de táxi em Dorchester, Massachusetts. Aos 12 anos, Adelson experimentou pela primeira vez como ganhar dinheiro entregando jornais em sua vizinhança.

Um perfil do bilionário da Forbes afirma que, depois de abandonar o City College de Nova York, Adelson “construiu uma fortuna operando máquinas de venda automática, vendendo anúncios em jornais, ajudando pequenas empresas a abrir o capital, desenvolvendo condomínios e hospedando feiras comerciais”.

Depois de perder a maior parte de seu dinheiro na recessão, Adelson conseguiu recuperá-lo e agora é dono do Las Vegas Sands, a maior empresa de cassinos do mundo.



O empresário faleceu no dia 11 de janeiro de 2021, de complicações relacionadas ao tratamento para linfoma não-Hodgkin.

Larry Ellison – pessoas pobres que ficaram milionárias

Como cofundador da Oracle, Larry Ellison detém um patrimônio líquido impressionante de 88 bilhões de dólares.

O empresário nasceu no Brooklyn, Nova York, filho de mãe solteira e foi criado por seus tios. Depois que sua tia faleceu, o futuro magnata mudou-se para a Califórnia e ganhava a vida fazendo bicos.

Em 1977, ele fundou uma pequena empresa de desenvolvimento de software chamada Oracle. Hoje é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo.