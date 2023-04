Oração da Sexta-Feira Santa: dê Graças e Glória a Jesus Cristo

Use estas orações da Sexta-Feira Santa para louvar nosso Senhor Jesus Cristo, dar graças por Seu sacrifício na cruz e pedir que Ele tenha misericórdia de nós.

Na Sexta-Feira Santa, lembramos o dia em que Jesus sofreu e morreu crucificado pelos nossos pecados. Segue-se a Páscoa, a gloriosa celebração do dia em que Ele ressuscitou dos mortos, anunciando sua vitória sobre o pecado e a morte, e apontando para uma ressurreição futura para todos os que estão unidos a ele pela fé. Que essa Oração da Sexta-Feira Santa ajude seu coração e sua mente a realmente apreciar o glorioso dom da redenção do pecado que Cristo deu à humanidade.

Oração da Sexta-Feira Santa católica

Ó Jesus, que pelo vosso ardente amor por nós

quiseste ser crucificado

e derramar o vosso Preciosíssimo Sangue

pela redenção e salvação das nossas almas,

olhai para nós aqui reunidos

em memória da vossa dolorosa Paixão e Morte,

confiando plenamente em Tua misericórdia;

purifica-nos do pecado por tua graça,

santifica nosso trabalho,

dá a nós e a todos aqueles que nos são queridos nosso

pão diário,

adoça nossos sofrimentos,

abençoe nossas famílias

e às nações tão aflitas,

conceda a tua paz,

que é a única paz verdadeira,

para que obedecendo aos Teus mandamentos

podemos finalmente chegar à glória do céu.

Oração para a Semana Santa

Ó Pai misericordioso, no princípio nos criastes, e pela paixão do vosso Filho único nos criastes de novo. Trabalhe em nós agora, tanto para querer quanto para fazer o que lhe agrada. Visto que somos fracos e não podemos fazer nada de bom por nós mesmos, conceda-nos sua graça e bênção celestial, para que, em qualquer trabalho que nos envolvamos, possamos fazer tudo para sua honra e glória.

Guarda-nos do pecado e capacita-nos diariamente para fazer boas obras, para que, enquanto vivermos no corpo, possamos sempre prestar serviço a ti. Depois da nossa partida, perdoai-nos de todos os nossos pecados e recebei-nos na vida eterna; por meio daquele que vive e reina com você e o Espírito Santo, para todo o sempre. Amém.

Pai Nosso

Pai Nosso que estais nos Céus,

santificado seja o vosso Nome,

venha a nós o vosso Reino,

seja feita a vossa vontade

assim na terra como no Céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje,

perdoai-nos as nossas ofensas

assim como nós perdoamos

a quem nos tem ofendido,

e não nos deixeis cair em tentação,

mas livrai-nos do Mal.