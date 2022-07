Filme Sessão de Sábado hoje na Globo e horário ao vivo (30/7)

O filme da Sessão de Sábado hoje, 30 de julho, será o longa Independence Day, de 1996. A exibição da TV Globo será após o Jornal Hoje, a partir das 14h10 (horário de Brasília). Clássico dos cinemas, o filme estrelado por Will Smith.

O filme da Sessão de Sábado hoje (30) é Independence Day e está marcado para começar às 14h10, no horário de Brasília), de acordo com a programação oficial da Rede Globo, disponível para consulta online.

Em 2 de julho, sistemas de comunicação em todo o mundo são enviados ao caos por uma estranha interferência atmosférica. Os militares logo descobrem que vários objetos enormes estão em rota de colisão com a Terra. A princípio pensados ​​para serem meteoros, eles são mais tarde revelados como naves espaciais gigantescas, pilotadas por uma misteriosa espécie alienígena. Depois que as tentativas de se comunicar com os alienígenas não chegam a lugar nenhum, David Levinson, um ex-cientista que se tornou técnico de cabos, descobre que os alienígenas vão atacar pontos importantes ao redor do globo em menos de um dia. Em 3 de julho, os alienígenas praticamente destruíram Nova York, Los Angeles e Washington, assim como Paris, Londres, Houston e Moscou.

Os sobreviventes partem em comboios para a Área 51, um estranho campo de testes do governo, onde há rumores de que os militares têm uma espaçonave alienígena capturada. Os sobreviventes elaboram um plano para lutar contra os alienígenas escravizadores, e 4 de julho se torna o dia em que a humanidade lutará por sua liberdade.

Assista o trailer do filme da Sessão de Sábado hoje

Programação de filmes da Globo

Supercine – Footloose – Ritmo Contagiante | 00:20 de domingo, 31 de julho

Ren Maccormack se mudou há pouco tempo para uma cidade do interior. Apaixonado pela dança, ele enfrenta problemas com o reverendo Shawn Moore, que considera a arte um grave pecado. Tudo se complica quando Ren se apaixona pela filha do severo pastor. Refilmagem de um grande sucesso do cinema.

Corujão II – Histórias Cruzadas | 04:20 de domingo, 31 de julho

Nos anos 1960, a jovem Skeeter retorna para sua cidade de origem, no interior do estado do Mississipi, determinada a se tornar uma escritora. Ela começa a entrevistar as mulheres negras da região, que deixam suas vidas para trabalhar na criação dos filhos da elite branca. Com a ajuda de Aibileen Clark, a empregada da sua melhor amiga, Skeeter irá enfrentar muitas críticas para revelar a dura realidade da sua época. Vencedor do Oscar de melhor atriz coadjuvante (Octavia Spencer).

Temperatura Máxima – Os Farofeiros | 12:30 de domingo, 31 de julho

Quatro colegas de trabalho se programam para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia e, chegando lá, descobrem que se meteram em uma tremenda roubada. Para começar o destino não é Búzios, mas Maringuaba; a residência alugada é encontrada caindo aos pedaços, bem diferente do prometido; a praia está sempre cheia; e as confusões são inúmeras.

Domingo Maior – Kickboxer – A Vingança | 00h15 de segunda, 1 de agosto

Um kickboxer está fora para vingar a morte de seu irmão.

