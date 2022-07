O que se comemora no dia 4 de julho nos EUA? É feriado?

Fogos de artifício, churrascos e desfiles são apenas alguns dos eventos tradicionais do Dia da Independência nos Estados Unidos. Mas você sabe exatamente o que se comemora no dia 4 de julho?

O que se comemora no dia 4 de julho nos EUA

A Independência dos Estados Unidos é o que se comemora no dia 4 de julho – um feriado federal no país desde 1941 e celebrado anualmente. Mas a tradição das comemorações do Dia da Independência remonta ao século XVIII e à Revolução Americana.

Este dia é incrivelmente significativo na história americana, pois marca o dia em que os Estados Unidos se tornaram oficialmente sua própria nação. A Declaração de Independência foi adotada em 4 de julho de 1776 – e assim nasceu a América.

Em 2 de julho de 1776, o Congresso Continental votou a favor da independência, e dois dias depois os delegados das 13 colônias adotaram a Declaração de Independência, documento histórico elaborado por Thomas Jefferson . De 1776 até os dias atuais, o dia 4 de julho foi celebrado como o nascimento da independência americana, com festividades que vão desde fogos de artifício , desfiles e shows até reuniões familiares e churrascos mais casuais.

O 4 de julho de 2022 cai em uma segunda-feira.

Como o 4 de julho é comemorado hoje?

Muitas tradições de 4 de julho hoje nos Estados Unidos vieram daquelas primeiras celebrações em 1777. As tradições do início de 4 de julho incluíam reuniões públicas onde os participantes celebravam sua independência duramente lutada tocando sinos em folia, construindo fogueiras, acendendo fogos de artifício e disparando canhões. Era um momento para lembrar as pessoas de seus direitos e liberdades. Também foi usado como um momento para incentivar o apoio ao Partido Federalista ou Democrata-Republicano.

A tradicional celebração de 4 de julho também pode incluir uma banda, festival da cidade e um churrasco. Churrascos geralmente incluíam toda a cidade ou um grupo mais íntimo de amigos e familiares. Se você assistiu a um churrasco naquela época, pode ter sido servido um assado de boi ou carne ou cordeiro assado.

Os americanos comemoram o 4 de julho com um churrasco. Hoje, o popular menu do feriado inclui o seguinte e mais:

Cachorros quentes

Hambúrgueres

Feijões

Salgadinhos

Saladas

Sobremesas

Milho na espiga

Melancia

Legumes cortados

Limonada

Sorvete ou picolé

Os fogos de artifício são outra tradição favorita do 4 de julho. Alguns estados permitem o uso de fogos de artifício de forma privada; no entanto, muitos não o fazem por razões de segurança. Em vez disso, as famílias dos Estados Unidos reúnem cadeiras de jardim, cobertores e talvez repelentes de mosquitos e se dirigem a um parque local para um show de fogos de artifício, que pode soar como uma reminiscência do fogo de canhão das primeiras celebrações no final dos anos 1700!

