Filmes da Sessão da Tarde da semana de 22/08 a 26/08

Os filmes da Sessão da Tarde da semana, de 22 a 26 de agosto de 2022, trazem comédia, animação e romance para toda a família. Os longas-metragens vão ar de segunda a sexta, após a exibição de O Cravo e a Rosa.

Segunda-feira, 22 de agosto – Filmes da Sessão da Tarde da semana

Tem filme nacional da Sessão da Tarde da semana. Malasartes E O Duelo Com A Morte gira em torno de Pedro, um malandro que mesmo apaixonado por Áurea, não deixa de ser mulherengo. O protagonista tem uma grande dívida com o irmão de sua amada e precisa escapar dele, além de continuar fazendo seus truques para seguir ganhando dinheiro. Seu destino muda quando a Morte resolve aparecer em sua vida.

Título Original: Malasartes e o Duelo Com A Morte

Elenco: Júlio Andrade, Jesuíta Barbosa, Leandro Hassum, Isis Valverde

Direção: Paulo Morelli

Nacionalidade: brasileira

Horário: 15h30, horário de Brasília

Tela Quente – Arranha-Céu: Coragem Sem Limite | Segunda-feira, 22h35, horário de Brasília

Na segunda à noite, a Globo exibe Arranha-Céu: Coragem Sem Limite (2018) na Tela Quente. Will Sawyer é designado para chefiar a segurança do maior prédio da China, mas acaba sendo acusado de promover um enorme incêndio no local. Com o fogo se alastrando, ele precisa resgatar sua família presa na construção antes que seja tarde demais.

Terça-feira, 23 de agosto – A Minha Garota Para Sempre (2018)

Em A Minha Garota Para Sempre, Liam abandona sua noiva no altar para seguir seu sonho de se tornar um grande músico. Anos depois, ele retorna à cidade natal para comparecer ao funeral de seu melhor amigo do ensino médio e precisa lidar com as questões do passado.

Título Original: Forever My Girl

Elenco: Abby Ryder Fortson, Alex Roe, Jessica Rothe, John Benjamin Hickey, Peter Cambor, Tyler Riggs

Dubladores: Isa Cavalcanti, Marcelo Salsicha, Raphael Ferreira, Ricardo Sawaya, Tess Amorim, Thiago Longo

Direção: Bethany Ashton Wolf

Nacionalidade: americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Quarta-feira, 24 de agosto – Insubstituível (2016)

Na quarta-feira, é a vez de Insubstituível ir ao ar na Sessão da Tarde da semana. Jean-Pierre é o médico que cuida, cura e tranquiliza todas as pessoas de uma área rural diariamente há anos. Quando o profissional fica doente, Natalie, uma médica recém-formada chega na cidade para tentar ajudá-lo, mas precisa se adaptar a esta nova vida e enfrenta a resistência da população em relação a sua substituição, já que os moradores acreditam que Pierre é insubstituível.

Título Original: Irreplaceable

Elenco: Francois Cluzet, Marianne Denicourt, Félix Moati, Isabelle Sadoyan

Direção: Thomas Lilti

Nacionalidade: francesa

Horário: 15h30, horário de Brasília

Quinta-feira, 25 de agosto – Os Incríveis (2004)

O clássico infantil Os Incríveis é o filme de quinta-feira da Sessão da Tarde da semana. O Sr. e a Sra. Incrível já foram super-heróis muito conhecidos em todo o mundo, mas deixaram sua missão de lada para se dedicar aos filhos. No entanto, quando uma nova ameaça surge, o casal precisa voltar à ativa, dessa vez com a ajuda de suas crianças.

Título Original: The Incredibles

Elenco: Holly Hunter, Samuel L. Jackson

Direção: Brad Bird

Nacionalidade: americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Sexta-feira, 26 de agosto – Fala Sério, Mãe! (2017)

A semana termina com Fala Sério, Mãe!, na sexta-feira. Maria de Lourdes é uma adolescente que enfrenta problemas típicos da sua idade e ainda precisa lidar com a mãe Ângela Cristina, que exagera no cuidado com a filha. A matriarca vive medos e inseguranças em relação a criação da filha, mas Malu também tem suas insatisfações.

Título Original: Fala Sério, Mãe!

Elenco: Larissa Manoela, Ingrid Guimarães, Duda Batista, Paulo Gustavo, João Guilherme

Direção: Pedro Vasconcelos

Nacionalidade: brasileira

Horário: 15h30, horário de Brasília

A Sessão da Tarde vai sair do ar?

A Sessão da Tarde pode sair do ar a partir de 2023, conforme adiantado pelo Notícias da TV. O motivo seria a queda de audiência que a exibição dos filmes causam na programação vespertina da Globo. Apesar de bons números de ibope que O Cravo e a Rosa rende para a emissora, os longas não conseguem segurar o público e acabam prejudicando o Vale a Pena Ver De Novo.

A emissora ainda não bateu o martelo oficialmente, mas há a possibilidade do canal optar por colocar no ar um novo programa de entretenimento durante a tarde ou esticar algumas atrações já existentes, como o Globo Esporte e o Jornal Hoje. Também há a possibilidade de um retorno do Vídeo Show, programa que mostra os bastidores das produções da Globo, de acordo com a colunista Carla Bittencourt.

Os diretores do canal devem tomar a decisão até o final do ano e as mudanças começariam a valer a partir do início do ano que vem.

Novela Pantanal: morte, golpe e romance; o que ainda vai acontecer