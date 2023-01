Filmes da Sessão da Tarde da semana: programação até 3 de fevereiro de 2023

A Sessão da Tarde desta semana exibe os filmes Cegonhas: A História Que Não Te Contaram (2016), Duelo De Cordas (2016), Um Faz De Conta Que Acontece (2008), entre outros títulos que vão ao ar logo após a reprise de Chocolate com Pimenta. Confira a programação completa.

Segunda-feira, 30 de janeiro - Cegonhas: A História Que Não Te Contaram vai ao ar na Sessão da Tarde

A semana começa com a exibição da animação Cegonhas: A História Que Não Te Contaram, lançado em 2016. De um jeito divertido e bem humorado, o filme mostra uma mega estrutura por trás da fábrica de bebês trazidos pelas cegonhas aos pais. As aves passam por um momento de dificuldade no empreendimento e lutam para conseguir fazer todas as entregas nos horários e locais certos.

Título Original: Storks

Elenco: Andy Samberg, Katie Crown, Ty Burell, Jennifer Aniston

Dubladores: Júnior: Klébber Toledo/ Tulipa: Tess Amorim/ Henrique: Marcelo Campos/ Sara: Angelica Santos/ Pombo Luke: Marco Luque/ Rocha: Luiz Antônio Lobue/ Nando: Theo Salomão/ Jásper: Tatá Guarnieri

Direção: Nicholas Stoller e Doug Sweetland

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Terça-feira, 31 de janeiro - Duelo De Cordas

A Sessão da Tarde de terça-feira, 31, exibe o filme Duelo de Cordas (2016). O longa-metragem conta a história de um violinista de hip hop que toca no metrô de Nova York e uma dançarina bolsista da Manhattan Conservatory of the Arts, que se conhecem e se envolvem. Os dois se juntam romanticamente e também na arte para vencerem uma competição que pode mudar suas vidas.

Título Original: High Strung

Elenco: John Silver; Keenan Kampa; Marcus Emanuel Mitchell; Nicholas Galitzine; Paul Freeman; Sonoya Mizuno

Dubladores: Adriana Torres; Daniel Müller; Duda Espinoza; Jullie; Luiz Carlos Persy; Thiago Fagundes

Direção: Michael Damian

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Quarta-feira, 1º de fevereiro - Um Faz De Conta Que Acontece vai ao ar na Sessão da Tarde

Quarta-feira, 1, é dia de Um Faz De Conta Que Acontece (2008) na Sessão da Tarde. Skeeter Bronson descobre que as histórias que conta antes de dormir para seus sobrinhos se tornam realidade. O protagonista tentar usar o poder para benefício próprio, mas as improvisações das crianças faz com que ele se envolve em confusões.

Título Original: Bedtime Stories

Elenco: Adam Sandler, Keri Russell, Guy Pearce, Russell Brand, Richard Griffiths, Teresa Palmer

Dubladores: Skeeter Bronson: Alexandre Moreno/ Jill: Flávia Saddy / Kendall: Cláudio Galvan/ Mickey: Philippe Maia/ Barry Nottingham: Jomeri Pozzoli / Violet Nottingham: Fernanda Crispim/ Aspen: Angélica Borges/ Wendy: Mônica Rossi/ Cacique: Marco Ribeiro/ Patrick: Eduardo Drummond

Direção: Adam Shankman

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Quinta-feira, 2 de fevereiro - Motoqueiros Selvagens (2007)

Em Motoqueiros Selvagens, filme lançado em 2007, quatro amigos de longa data cansados de suas vidas chatas e problemáticas decidem largar tudo e sair sem rumo pelas estradas, incorporados numa gangue de motociclistas. Eles encontram os rivais Del Fuegos ao longo do caminho, que os convocam para um desafio.

Título Original: Wild Hogs

Elenco: John Travolta, Martin Lawrence, Tim Allen, William H. Macy

Dubladores: Doug; Márcio Simões / Bobby: Marco Ribeiro / Maggie: Marisa Leal / Woody: Mário Jorge Andrade / Dudley: Júlio Chaves / Kelly: Priscila Amorim / Jack: Alexandre Moreno / Ruivo: Rodrigo Oliveira / Murdock: Hamilton Ricardo

Direção: Walt Becker

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Sexta-feira, 3 de fevereiro - Uma Razão Para Recomeçar vai ao ar na Sessão da Tarde

A semana termina com a exibição de Uma Razão Para Recomeçar, filme lançado em 2016. O longa-metragem gira em torno da história de Benjamin Morton, um garotinho de apenas sete anos mas que já sabe que Ava é o amor de sua vida. Entretanto, uma tragédia coloca o seu futuro em risco.

Título Original: New Life

Elenco: Jonathan Patrick Moore, Erin Bethea, Terry O’quinn, James Marsters

Direção: Drew Waters

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

LEIA TAMBÉM

Onde assistir Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo