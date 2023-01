Filmes de 2023: estreias do mês de janeiro nos cinemas do Brasil

O mês de janeiro para muita gente é época de férias, relaxar em casa ou em uma viagem. Por isso, há muitas opções para o público que procura o que assistir durante o período. Entre os filmes de 2023 que chegarão às telas, muitas novidades já desembarcam agora no primeiro mês do ano.

Gato de Botas 2 é uma das principais estreias do mês de janeiro

Para quem gosta de animação e busca algo para ver com a criançada nos cinemas, Gato de Botas 2: O último Pedido estreia no dia 5 de janeiro. O longa tem direção de Joel Crawford e Januel Mercado e ganha a voz de Alexandre Moreno na dublagem brasileira como o personagem título.

A trama se passa no universo de Shrek, seguindo o personagem que foi introduzido no segundo filme da franquia. Ele já ganhou seu longa solo em 2011 e nesta continuação o herói precisa de uma última aventura, porém, ele corre perigo pois já esgotou todas as suas vidas de gatos.

Terror M3gan é aguardado entre os filmes de 2023

Um dos filmes mais aguardados do mês é M3gan, longa de terror que chega às telonas no dia 19 de janeiro. A trama segue uma roboticista genial que usa inteligência artificial para dar vida a uma boneca de tamanho real.

A criação é programada para ter uma conexão emocional com a sobrinha da cientista, que se tornou órfã. Porém, quando a boneca começa a se tornar muito protetora com a garota, as coisas saem do controle.

O Pior Vizinho do Mundo é com Tom Hanks

O Pior Vizinho do Mundo é estrelado pelo astro Hollywodiano Tom Hanks e estreia nos cinemas brasileiros no dia 26 de janeiro. O filme é um remake do longa metragem sueco Um Homem Chamado Ove, de 2015, que foi indicado ao Oscar de Melhor Internacional.

Na trama, Hanks é um viúvo mal-humorado. Tudo piora para o rabugento quando ele é descartado como presidente da associação de moradores do que bairro em que vive.

Nas Ondas da Fé é estreia nacional com Adnet

Entre os filmes de 2023, no dia 12 de janeiro chega às telonas o longa brasileiro Nas Ondas da Fé. Marcelo Adnet e Letícia Lima são os personagens principais e vivem Hickson e Jessika.

Na história do filme, Hickson é um homem que sempre recorreu a bicos para se sustentar com a esposa, que é cabeleireira. Como um golpe de sorte, ele ganha a oportunidade de trabalhar em uma rádio evangélica e o trabalho dá certo. Ele acaba conquistando sucesso na nova função, dinheiro e até fama.

Decisão de Partir é cotado para o Oscar 2023

Decisão de Partir tem sido cotado pela mídia especializada como um possível indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional na premiação deste ano. O longa é sul-coreano e dirigido por Park Chan-wook. A estreia no Brasil está marcada para o dia 5 de janeiro.

Na trama, a detetive Hae-Jun investiga um possível assassinato. A suspeita pelo suposto crime é a viúva do falecido, Seo-Rae. Tudo se complica quando a detetive começa a ter sentimentos pela mulher.

Olhos Famintos 4: Renascimento é para quem gosta de terror

Olhos Famintos 4: Renascimento também estreia no dia 5 de janeiro é uma opção para quem gosta de sentir medo. O longa segue Laine, uma jovem que é obrigada pelo namorado a ir em um festival de terror com o namorado no estado da Louisiana, Estados Unidos. A viagem começa a virar um pesadelo para a moça quando ela dá início a visões perturbadoras associadas ao passado da cidade.

Outras estreias nos cinemas em janeiro de 2023

Gemini: O Planeta Sombrio - 5 de janeiro

Emily - 5 de janeiro

Esquema de Risco - 12 de janeiro

Aumenta que é Rock'n Roll - 12 de janeiro

Babilônia - 19 de janeiro

Filmes de 2023 que estreiam em janeiro em plataformas digitais

Além dos filmes que estreias nas telonas, também há novidades chegando nas plataformas digitais entre os filmes de 2023 do mês de janeiro. Alguns longas esperados pelo público chegam aos streamings e podem ser acompanhados no conforto de casa pelos assinantes.

A Orfã 2 - Amazon Prime Video

A partir de 4 de janeiro, o público pode acompanhar A Orfã 2: A Origem no catálogo da Amazon Prime Video. O longa é um prelúdio do primeiro filme sobre a assassina, ou seja, se passa antes dos acontecimentos do terror lançado em 2009.

Nesta nova peça da história Esther, o público descobre como a garota conseguiu fugir da instituição em que estava trancafiava na Europa e as artimanhas que usou para conseguir uma passagem só de ida para os Estados Unidos e aterrorizar por lá.

O Pálido Olho Azul - Netlix

Entre os filmes de 2023, O Pálido Olho Azul estreia no dia 6 de janeiro no catálogo da Netflix e tem Christian Bale no papel principal. A trama se passa em 1830, quando um detetive é contratado para investigar um terrível assassinato na Academia Militar de West Point. O investigador precisa de descrição e além disso encontra obstáculos no código de silêncio dos rapazes da instituição.

O Menu - Star+

Um dos longas mais aguardados entre os filmes de 2023, O Menu chega a Star+ no dia 18 de janeiro. O longa traz três grandes astros, Nicholas Hoult, Ralph Fiennes e Anya Taylor-Joy.

Na trama, um casal viaja para uma ilha costeira para visitar o ilustre restaurante de um excêntrico chef de cozinha. O que parecia ser uma experiência fina, exclusiva e elegante, acaba gerando momentos tensos e chocantes.

