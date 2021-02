O que é a Semana Santa e o que os cristãos devem fazer

A semana santa é um marco importante para católicos e religiosos cristãos. As celebrações duram sete dias e começam no domingo de ramos e terminam na Páscoa, marcada pela ressurreição de Jesus. Embora exista um interesse comercial nessas datas, com a venda de ovos e chocolates, para muitos há um significado espiritual e maior.

Quando será a semana santa em 2021?

A Semana Santa em 2021 começa no domingo, 28 de março e termina no sábado, 3 de abril de 2021.

Datas da Semana Santa de 2021 a 2026:

Semana Santa 2021 Domingo, 28 de março de 2021 Sábado, 3 de abril de 2021 Semana Santa 2022 Domingo, 10 de abril de 2022 Sábado, 16 de abril de 2022 Semana Santa 2023 Domingo, 2 de abril de 2023 Sábado, 8 de abril de 2023 Semana Santa 2024 Domingo, 24 de março de 2024 Sábado, 30 de março de 2024 Semana Santa 2025 Domingo, 13 de abril de 2025 Sábado, 19 de abril de 2025 Semana Santa 2026 Domingo, 29 de março de 2026 Sábado, 4 de abril de 2026

Qual o significado da semana santa?

A semana santa tem como intuito celebrar a vida, paixão, morte e ressureição de Cristo. Segundo as crenças cristãs, Jesus, filho de Deus, veio ao mundo para salvar os humanos e os livrar dos pecados. Para isso, ele foi morto na cruz.

A semana se inicia no domingo de ramos, marca a chega de Jesus em Jerusalém e termina no outro domingo, que é a pascoa, dia em que Cristo ressuscitou. Durante esse período, os fiéis fazem jejum, orações, reflexões e celebram a vida de Jesus.

- PUBLICIDADE. -

Dias da semana santa

Cada dia tem um significado e simbolismo diferente para os cristãos. O domingo marca o dia que o Messias chegou à cidade de Jerusalém para comemorar a pascoa judaica e foi recebido com ramos de palmeiras e reconhecido como um rei.

A segunda-feira, segundo o evangelho, foi o dia em que Jesus foi visitar seus amigos pela última vez, também foi o dia em que Maria ungiu Cristo.

Na terça-feira foi o dia em que a figueira foi amaldiçoada.

Quarta-feira é conhecida como o dia das trevas, em muitas cidades acontecem missas convocando os fiéis a reflexão e penitencia.

Quinta-feira é o dia da última ceia de Jesus com seus apóstolos, também foi a noite em que Judas traí Jesus e este é preso.

Sexta-feira é o dia que Cristo é crucificado e morto.

Sábado é o dia de luto e tristeza pela morte de Jesus.

- PUBLICIDADE -

E por fim, domingo é celebrado o dia em que Jesus ressuscita.

O que é a sexta-feira santa?

A sexta-feira santa, ou sexta-feira da paixão, é conhecida como o dia em que Jesus foi crucificado e morto. Os fiéis celebram esse dia como um agradecido pelos feitos de Cristos pelos humanos na terra. É também considerado um momento de reflexão e oração. Segundo a Canção Nova, a sexta-feira santa não deve ser vivida como um momento de tristeza, mas de respeito e meditação pela morte de Jesus. Os fiéis devem se manter em jejum, oração e abstinência de carne neste dia. Segundo a Igreja, as diversões e prazeres mundanos devem ser suspensos também.

Este dia é considerado feriado por muitos países ocidentais, principalmente os de maioria cristã.

Os eventos de sexta-feira são registrados em Mateus 27: 1-62, Marcos 15: 1-47, Lucas 22: 63-23: 56 e João 18: 28-19: 37.

Sábado de aleluia

O sábado de aleluia, ou sábado santo, é dia que antecede a ressureição de Jesus, após ter sido morto na sexta-feira santa. É o momento em que os fiéis se preparam para celebrar a vida de Cristo.

- PUBLICIDADE -

O nome Sábado de Aleluia vem da tradição na Igreja Católica de não dizer “aleluia” na missa durante a Quaresma. No fim do Sábado de Aleluia, finalmente se diz aleluia, para anunciar o início da Páscoa. Segundo diz a Bíblia cristã, o sábado de aleluia foi um dia de muita tristeza para os seguidores de Jesus, pois este havia sido morto e sepultado. Como ninguém esperava a ressureição, todos passaram o dia em luto e silêncio. Por isso, o sábado santo é entendido como o dia da espera pela volta de Jesus.

Domingo de Páscoa

Segundo a tradição cristã, esse é o dia mais importante da semana santa. O domingo de pascoa é o dia em que é celebrada a ressurreição de Jesus. No terceiro dia, depois que foi crucificado, Cristo reviveu e apareceu para seus discípulos.

Do hebreu “Peseach”, Páscoa significa a passagem da escravidão para a liberdade. Neste dia, missas são celebradas e o clima é de gratidão e reflexão, além de celebração pela vida de Jesus.