Vampiros ou bruxos, o que a Família Addams é?

Com o lançamento da série Wandinha, na Netflix, a história da Família Addams voltou a despertar a curiosidade dos espectadores. As figuras excêntricas surgiram nos quadrinhos, na década de 30, e sempre deixaram dúvidas sobre suas origens. Afinal, eles são místicos, vampiros, bruxos ou apenas góticos?

A Família Addams é o que?

Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, a Família Addams não é formada por monstros, bruxos ou vampiros. Eles são apenas pessoas com gostos excêntricos e góticos, e que possuem habilidades psíquicas. No entanto, eles vivem mais do que os "humanos comuns".

A Família Addams também é bastante rica. Eles guardam uma grande fortuna e vivem administrando os negócios deixados pelos seus antepassados ao longo dos séculos. Apesar do jeito peculiar, os personagens são bastante generosos, mas têm uma rixa com seus vizinhos, os Lohman-Myers.

A história da família foi publicada pela primeira vez na década de 1930, em formato de quadrinhos. A popularidade dos personagens rendeu adaptações para a televisão e cinema, tornando Mortícia Addams e seus parentes excêntricos ainda mais famosos. Criada por Charles Addams, os personagens são uma sátira a família tradicional do século 20.

Apesar das várias versões para a televisão que foram feitas para a história da família, foi o filme lançado na década de 90 que mais fez sucesso. O longa-metragem fez com que Anjelica Huston e Christina Ricci ficassem marcadas até hoje pelos papéis de Morticia e Wandinha Addams, respectivamente.

A Família Addams ganha série na Netflix

Na última semana, a Netflix disponibilizou a primeira temporada do seriado Wandinha, dirigido pelo aclamado Tim Burton. A trama é um spin-off da família Addams, mas focado na filha de Morticia (Catherine Zeta-Jones) e Gomez (Luiz Guzmán).

Se na história original Wandinha (Jenna Ortega) era criança, o público acompanha a personagem em sua fase adolescente. A jovem é mandada para a academia Nevermore após quase matar alguns dos colegas de sua antiga escola - e também por seu jeito excêntrico.

Durante sua passagem pela Nevermore, além de aprender a lidar com suas habilidades psiquícas, ela se vê em meio a uma investigação de uma série de assassinatos que aconteceram na cidade. Além disso, Wandinha também descobre que seus pais estão envolvidos em um evento sobrenatural que aconteceu há 25 anos.

A série é protagonizada por Jenna Ortega no papel de Wandinha. A jovem atriz de 20 anos já era conhecida como 'rainha do terror' por ter participado de cinco obras do gênero nos últimos anos: Sobrenatural: Capítulo 2 (2013), A Babá: Rainha da Morte (2020), Pânico (2022), Terror no Estúdio 666 (2022) e X: A Marca da Morte (2022).

Vai ter segunda temporada de Wandinha?

A segunda temporada de Wandinha ainda não foi confirmada pela Netflix. Tudo depende do sucesso da primeira leva de oito capítulos disponibilizada pela plataforma de streaming na última semana - horas assistidas e repercussão nas redes sociais são alguns dos pontos levados em consideração.

Apesar da série ainda não ter sida renovada oficialmente, o showrunner Miles Millar afirmou ao portal americano TV Line que há planos para uma segunda temporada. Caso a trama ganhe novo episódios, os produtores pretendem focar nas relações familiares da protagonista. "Catherine é uma Mortícia icônica. A relação entre Wandinha e Mortícia também é essencial para a série, e o fato de que Wandinha está tentando trilhar seu próprio caminho fora da família é importante", afirmou.

Os oito episódios de Wandinha estão disponíveis para os assinantes da Netflix. Para assistir, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma, que começam em R$18,90. Depois, é só procurar por Wandinha no campo de busca.

Quase uma semana após o lançamento do seriado, Wandinha continua em primeiro lugar no top 10 das séries mais assistidas do Brasil.