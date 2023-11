Pai de Antônio, Lima Duarte entra em Terra e Paixão

Patriarca faz com que o filho devolva as terras para Aline

A novela "Terra e Paixão" ganha mais reviravoltas nos próximos capítulos. O pai de Antônio (Tony Ramos), que será interpretado pelo ator Lima Duarte, volta a Nova Primavera para revelar um segredo do passado do fazendeiro, o que fará com que Aline (Barbara Reis) recupere suas terras.

Quem é o pai de Antônio em Terra e Paixão?

O pai de Antônio será vivido pelo ator Lima Duarte, de 93 anos, que confirmou a participação na trama de Walcyr Carrasco através de sua página no Instagram no início de novembro. Ainda sem nome divulgado, o pai de Antônio terá uma missão importante na reta final da novela das nove. O patriarca chega para causar uma reviravolta na vida do filho, que continuará com as terras da Aline ao menos até os últimos capítulos.

O fato que será revelado pelo pai do vilão fará com que a propriedade da viúva volte para ela. Essa deve ser a decisão final sobre as terras que tanto foram disputadas ao longo do folhetim, já que a trama termina em janeiro.

Antônio nunca falou sobre sua família até então. Pouco se sabe sobre o passado do ricaço, que não costuma compartilhar sentimentos e momentos íntimos, a não ser que sejam sobre Agatha (Eliane Giardini).

Enquanto o mistério segue no ar, os internautas começam a criar teorias sobre o que acontecerá após a chegada do pai de Antônio. Muitos acreditam que há um parentesco entre o fazendeiro e Aline, com a chance dos dois serem irmãos ou pai e filha. Parte da audiência acha que o ricaço, na verdade, tinha algum vínculo com Samuel (Ítalo Martins).

"Eu acho que o PLOT não vai ser Aline filha do Antônio, e sim meia irmã. Mas aí ela seria meio tia do Caio kkkkkk então não sei", teorizou um espectador. "Será que a Aline não é irmã do Antônio?, questionou outro. "Eu acho que Aline é cunhada do Antônio. O pai do Antônio deu as terras ao pai de Samuel como um "cala a boca e cria meu filho como sendo seu", sugeriu um internauta.

Aline é filha de Antônio La Selva?

Outra teoria que circula nas redes sociais é de que Aline seria filha de Antônio. Alguns internautas acreditam que Caio (Cauã Reymond) e Petra (Debora Ozório) não são herdeiros legítimos do fazendeiro e que seriam frutos de traições de Agatha (Eliane Giardini) e Irene (Glória Pires).

Se caso os dois não fossem filhos de Antônio, Aline poderia ser a única herdeira do império construído pelos La Selva, se tornando a sucessora. Seria irônico se a maior rival do vilão ficasse com toda a fortuna, alvo de discórdia durante o folhetim.

Há também teorias de que Jussara (Tatiana Tirburcio) trabalhou na casa de Antônio no passado, o que poderia ter facilitado um envolvimento entre eles. "Nessa zona que a Agatha fez o Caio ser filho do Gentil não seria absurdo. E como Petra também não deve ser filha do Antônio, ele não é pai de NINGUEM. Porém, Jussara trabalhou lá por anos. Ou seja, a única herdeira dele pode ser a Aline, a SUCESSORA", escreveu um internauta. "Galera falando que o plot twist da novela vai ser Antônio descobrindo que Aline é sua filha e ele tentando matar a sucessora", teorizou outro. "Tem boatos de que a Aline possa ser filha do Antônio, já que a Jussara nunca mencionou o pai dela, aliás a gente não sabe nada sobre o pai da Aline né", lembrou um tuiteiro.

O mistério só deve ser solucionado na reta final de Terra e Paixão, que termina em janeiro. O folhetim será substituído pelo remake de "Renascer".

