Final da Champions vai passar na Globo? Saiba como assistir ao vivo

Manchester City e Inter de Milão disputam a orelhuda mais valiosa do futebol neste sábado, 10 de junho, pela final da Champions League no Estádio Olímpico Atatürk, na Turquia. Com início às 16h (horário de Brasília), a final vai passar na Globo hoje? Confira a programação e como assistir ao vivo.

Globo vai transmitir a final da Champions hoje?

A final da Champions League não vai passar na Globo hoje. A emissora carioca não tem os direitos de transmissão da competição e, por isso, não pode exibir a decisão neste sábado.

Desde abril de 2021 o SBT detém os direitos da Liga dos Campeões. A emissora é a única que pode transmitir os jogos da fase preliminar, fase de grupos, mata-mata e a final. A Globo chegou a ser dona dos direitos, mas decidiu abrir mão após a pandemia.

O duelo entre Manchester City e Inter de Milão acontece no Estádio Olímpico Atatürk, na cidade de Istambul, na Turquia, às 16h, horário de Brasília. De um lado os ingleses querem o primeiro título enquanto do outro os italianos querem o tetracampeonato.

Anitta, o DJ sueco Alesso e o rapper nigeriano Burna Boy farão o show de abertura.

Como assistir a final da Champions hoje?

A final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Internazionale será transmitida no SBT, TNT e nas plataformas HBO Max e site do SBT às 16h, horário de Brasília.

Com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting, Mauricio Noriega e Nadine Basttos, o SBT exibe com exclusividade na TV aberta a decisão da Liga dos Campeões ao vivo. O torcedor pode assistir como e onde quiser no Brasil de graça.

Para acompanhar na TV paga é só ligar na TNT. André Henning comanda a transmissão ao lado de Vitor Sergio Rodrigues e Bruno Formiga e dos ex-jogadores Alex e Adriano Imperador.

Para assistir online, o streaming pago HBO Max é a opção. Caso não tenha a assinatura. acesse www.sbt.com.br e veja de graça a final da temporada.

Saiba quantas Champions a Inter de Milão tem

Programação da Globo hoje

Agora que você já sabe que não tem futebol neste sábado, confira a programação completa da emissora para não perder nenhum quadro.

06:00 Globo Repórter

06:50 É de Casa

11:45 Jornal Praça

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:10 Sessão De Sábado - O Dia depois de Amanhã

15:50 Caldeirão Com Mion

18:35 Mar do Sertão

19:20 Jornal Praça

19:45 Vai Na Fé

20:30 Jornal Nacional

21:20 Terra e Paixão

22:25 Altas Horas

01:05 Supercine - Titanic

02:55 Reapresentação Novela II - Vai Na Fé

