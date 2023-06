Que horas começa o show da Anitta na final da Champions League 2023

Neste sábado, 10 de junho, tem show na Anitta na final da Champions League 2o23 entre Manchester City e Inter de Milão, no Estádio Olímpico Atatürk, na Turquia, antes da bola rolar. Veja que horas começa e onde assistir.

Que horas vai ser o show da Anitta na Champions?

O show da Anitta na final da Champions League começa às 15h45, horário de Brasília. Além da cantora, a atração terá o rapper nigeriano Burna Boy, ganhador do Grammy em 2021, e o DJ sueco Alesso.

A cerimônia de abertura acontece antes da bola rolar entre Manchester City e Inter de Milão. O show terá aproximadamente 15 minutos, com uma mega estrutura preparada e as melhores posições das câmeras para o público assistir de casa.

O show de abertura da Champions é patrocinado pela Pepsi, marca de refrigerantes, desde 2016. Artistas como Alicia Keys, Imagine Dragons, Dua Lipa e Black Eyed Peas já participaram das finais.

>> Quantas Champions o Manchester City tem?

Como assistir o show da final da Champions hoje?

Os canais SBT e TNT vão transmitir a cerimônia de abertura da final da Liga dos Campeões neste sábado. Também é possível acompanhar no site do SBT e HBO Max ao vivo.

Na TV aberta, o SBT começa a sua transmissão às 15h com Téo José, Mauricio Noriega, Mauro Beting e Nadine Basttos. Também é possível assistir de graça no site www.sbt.com.br ou na plataforma SBT Vídeos pelo celular.

Quem tem a TV paga pode sintonizar a TNT. André Henning cobre o evento ao lado dos comentaristas Bruno Formiga, Vitor Sergio Rodrigues e os ex-jogadores Adriano Imperador e Alex.

Assista também no streaming pago HBO Max.

TV aberta : SBT

: SBT TV paga : TNT

: TNT Online: Site do SBT, SBT Vídeos e HBO Max

Como assistir a final da Champions no cinema 2023

O que esperar do show de Anitta?

O comercial criado pela Pepsi para anunciar o show da Anitta e Burna Boy na final da Champions trouxe os dois artistas separados em vestiários. Ao som de 'It's Plenty', o rapper nigeriano aparece primeiro no vídeo.

Depois, ao som de 'Envolver', Anitta entra em cena ao lado de dançarinas e dançarinos com roupas azuis. O hit atingiu o número 1 do Spotify no mundo e, desde então, a brasileira não para de crescer.

Em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, do Splash UOL, Anitta confirmou que vai ter muito funk em sua apresentação. Ela também garantiu que os fãs ficarão surpresos. O look será feito por um amigo, seguindo o direcionamento do evento e com muita personalidade.

O setlist da cantora não foi divulgado. Porém, é esperado que ela cante alguns de seus maiores sucessos como 'Envolver', 'Me Gusta', 'Is That For Me' e até 'Faking Love'.

Leia também:

Líder no ranking, quantas Champions tem o Real Madrid?