Quantas Champions a Inter de Milão tem?

A Inter de Milão deixou de ser apenas uma potência no futebol italiano e passou a conquistar o sucesso e o reconhecimento no cenário europeu. Tradicional clube, os nerazzurri colecionam Scudettos e troféus de competições italianas. Mas quantas Champions League a Inter tem?

Quantos títulos da Champions a Inter de Milão tem?

A Inter de Milão conquistou a Liga dos Campeões três vezes, vitoriosa nas duas primeiras temporadas em que disputou a competição. O time italiano levantou a orelhuda em 1964, 1965 e 2010.

Em 1964, a equipe de Milão derrotou o poderoso Real Madrid de Ferenc Puskas e Alfredo Di Stefano. Além da gloriosa vitória italiana, a final marcaria também o fim de uma era no futebol europeu, passando o bastão para um estilo de jogo 'catenaccio'.

Na edição seguinte, 1965, novamente a Inter alcançou a final. Desta vez, superou o Benfica. Em 2010, José Mourinho levou o clube até a decisão e conquistou o tricampeonato da Internazionale. Naquele ano, o treinador completou a tríplice coroa com a Copa da Itália e a Série A do futebol italiano.

Além dos nerazzurri, o Manchester United também coleciona três títulos da Champions. Confira a lista completa de maiores campeões da Liga dos Campeões aqui.

Inter conquistou a primeira taça em 1964

Intitulada de Taça dos Clubes Campeões Europeus, a final do torneio trouxe Real Madrid, cinco vezes campeão, e a Internazionale, estreante na competição.

O time estreou com vitória por 4 a 1 no agregado contra o Monaco na segunda fase. Nas quaras de final, foi a vez de passar pelo Partizan com o mesmo placar. Na semifinal, encontrou o Borussia Dortmund e, por 4 a 2, chegou à final da Champions pela primeira vez na história.

A final entre Real Madrid e Inter foi disputada em 27 de maio de 1964, no Estádio Praterstadion, em Viena. Com gols de Mazzola, dois, e Milani, os italianos superaram o Real Madrid em 3 a 1, com gol de Felo no desconto.

📆 | ON THIS DAY 🗓️27.05.1964

Inter-Real Madrid 3⃣➖1⃣ 🗓️27.05.1965

Inter-Benfica 1⃣➖0⃣ "Bright are the stars that shine

Dark is the sky

I know this love of mine

Will never die

And I love her" 🎵🎶 🎤The Beatles pic.twitter.com/fDc7f033cj — Inter (@Inter) May 27, 2019

Bicampeonato do time italiano veio em 1965

A Inter de Milão conseguiu desbancar o sucesso absoluto do Real Madrid no cenário europeu. Em 1965, a equipe surpreendeu os torcedores e novamente levantou a orelhuda da UEFA, garantida em lugar especial na história do torneio.

Na segunda fase a Inter venceu o Dínamo Bucharest por 7 a 0 no agregado. Nas quartas de final derrotou o Rangers pelo placar agregado de 3 a 2. Na semifinal, encontrou o Liverpool e, por 4 a 3, carimbou novamente o ticket até a decisão.

Em 27 de maio de 1965, Benfica e Inter de Milão disputaram a final da Champions no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália. Com gol do brasileiro Jair, a Internazionale tornou-se bicampeã.

Internazionale supera Bayern em 2010 e é campeão da Champions

O terceiro título da Internazionale veio em 2010, exatos 45 anos após a conquista do segundo troféu. Diferente das edições anteriores, o formato do torneio era o tradicional que conhecemos hoje.

Na fase de grupos o elenco terminou em segundo lugar com nove pontos, somados em duas vitórias, três empates e uma derrota. Pelas oitavas de final a Inter passou pelo Chelsea (3x1 agregado), depois o CSKA Moscow nas quartas de final (2x0 no agregado) e o Barcelona na semifinal (3x2 no agregado).

Em 22 de maio de 2010, Bayern de Munique e Inter de Milão disputaram a final da Champions no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. Com gols de Milito, os italianos levantaram a taça em prata pela terceira vez.

Relembre os melhores momentos da final.



Quantas finais a Inter de Milão jogou?

A Inter disputou seis finais da Liga dos Campeões da UEFA e conquistou três títulos. Em 1964, a equipe nerazzurri carimbou o bilhete pela primeira vez em sua história, agraciando a torcida com o título.

Em 1967 e 1972, entretanto, a bola bateu na trave e a equipe italiana perdeu para o Celtic e o Ajax respectivamente. A última edição de sucesso foi em 2010, quando ganhou o tricampeonato.

Em 2023, a Inter vai disputar a final contra o Manchester City no dia 10 de junho, em Istambul, na Turquia.

Final de 1963/64: Inter de Milão 3 x 1 Real Madrid

Inter de Milão 3 x 1 Real Madrid Final de 1964/65 : Inter de Milão 1 x 0 Benfica

: Inter de Milão 1 x 0 Benfica Final de 1966/67 : Celtic 2 x 1 Inter de Milão

: Celtic 2 x 1 Inter de Milão Final de 1971/72 : Ajax 2 x 0 Inter de Milão

: Ajax 2 x 0 Inter de Milão Final de 2009/10 : Inter de Milão 2 x 0 Bayern de Munique

: Inter de Milão 2 x 0 Bayern de Munique Final de 2022/23: Inter de Milão x Manchester City

Quem marcou mais gols na Liga dos Campeões pela Inter?

O italiano Sandro Mazzola é quem marcou mais gols pela Inter de Milão na Champions. Foram 17 gols com a camisa do clube, de acordo com dados do site da UEFA.

Adriano, brasileiro e ídolo da Inter, é o segundo com 14 gols. Julio Cruz tem 13 e Jair, outro brasileiro, balançou a rede em 11 oportunidades na história da competição pela Inter.

Confira os recentes números os maiores goleadores.

Sandro Mazzola - 17 gols

Adriano - 14 gols

Julio Cruz - 13 gols

Jair - 11 gols

Hernan Crespo - 11 gols

Samuel Eto'o - 10 gols

Lautaro Martinez - 10 gols

Romelu Lukaku - 9 gols

Diego Milito - 9 gols

Leia também:

Quem é o dono da Inter de Milão?