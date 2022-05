Final da novela A Favorita: como termina Flora e Donatela

Para quem não lembra, a verdadeira vilã da obra de João Emanuel Carneiro é Flora (Patricia Pillar), que se fingiu de mocinha por grande parte da trama. E no final da novela A Favorita, a vilã não deixa Donatela (Claudia Raia) ter um final feliz sem antes tentar estragar tudo para acabar com a rival de uma vez por todas.

Qual o final da novela A Favorita?

No final da novela A Favorita, Flora tenta matar o novo amor de Dolatela, Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia), mas falha na missão. A vilã ainda leva um tiro da própria filha, Lara (Mariana Ximenes), e volta para a cadeia.

Tudo acontece depois de uma segunda prisão de Flora – Antes de ir para a cadeia pela segunda vez, ela matou Dodi (Murilo Benício) e foi alvo de um plano de Donatela e Silveirinha (Ary Fontoura) – Porém, para piorar a situação de seus rivais, Flora consegue escapar da cadeia e aparece no casamento de Donatela com Zé Bob.

Ela esfaqueia Silveirinha na festa de casamento, mas foge para não ser pega e não finaliza o serviço. Assim, o empresário sobrevive no final da novela A Favorita. Mas por não se dar por vencida, Flora aparece na lua de mel de Donatela e Zé Bob e tenta matar o jornalista.

Antes que Flora consiga assassinar o segundo marido de Donatela, Lara aparece e atira na mãe – Lara é filha biológica de Flora, mas foi criada por Donatela desde os três anos de idade.

Flora então volta para a cadeia no final da novela A Favorita, mas dessa vez não consegue escapar. O destino da vilã passa a ser trabalhar pesado na cadeia. Como sua obsessão não cessa, ela fala para as outras detentas que se chama Donatela.

No final da novela A Favorita, Donatela fica feliz ao lado de seu novo marido, que se recupera da tentativa de assassinato de Flora. Os últimos momentos da personagem de Claudia Raia são ao lado de Zé Bob, em uma conversa sobre quando conheceu Flora. A última cena da novela é um flashback das protagonistas ainda crianças cantando “Beijinho Doce”.

Quantos capítulos tem A Favorita?

A Favorita teve originalmente 197 capítulos no total. A novela ficou no ar nas telinhas da Globo de 2 de junho de 2008 até o final de A Favorita em 16 de janeiro de 2009.

Na reexibição pelo Vale a Pena Ver de Novo, o número de capítulos pode ser maior ou menor, tudo depende de como será a reedição feita pelo canal. O tempo de uma novela das 21h no ar é maior do que o disponível para as reprises, por isso podem acontecer muitos cortes. Por exemplo, atualmente Pantanal fica mais de 1 hora no ar, 6 dias por semana. Já o Vale a Pena Ver de Novo tem cerca de 30 minutos de capítulos diários de segunda a sexta.

Para assistir A Favorita de graça é só acompanhar Vale a Pena Ver de Novo, sempre depois da Sessão da Tarde. Você pode assistir pela televisão ou a aba “Agora na TV” da Globoplay.

Se preferir assistir pelo catálogo da Globoplay, será necessário ser assinante de um dos pacotes da plataforma streaming, que variam de R$ 19,90 a R$ 89,90. Atualmente, a versão original da novela já foi adicionada. Conforme a novela for exibida no Vale a Pena Ver de Novo, os capítulos reeditados também serão adicionados diariamente.

A Favorita já foi reprisada antes?

A Favorita nunca foi reprisada antes, apesar dos inúmeros pedidos. Uma das queridinhas dos noveleiros, a obra de João Emanuel Carneiro já apareceu entre cotadas para reexibição algumas vezes pela mídia ao longo dos anos, mas no final das contas, a Globo realmente bateu o martelo e escolheu a novela A Favorita apenas agora.

Após mudanças no canal, o Vale a Pena Ver de Novo agora exibe apenas produções que foram ao ar no horário nobre da emissora. Novelas das 18h ou 19h são reprisadas na faixa de horário inaugurada por O Cravo e a Rosa, depois do Jornal Hoje. A modificação aconteceu depois que a Globo cancelou Malhação após mais de duas décadas no ar.

