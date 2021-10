Final da novela Império: veja o que vai acontecer na última semana

O embate de Zé Alfredo contra Maurílio, Silviano e Fabrício Melgaço está cada vez mais forte e prestes a ter um desfecho: a novela das 21 horas da Rede Globo está em seus últimos capítulos. Veja o que esperar do final da novela Império e o que vai acontecer com o comendador.

O que acontece na semana final da novela império?

Quem tem acompanhado a reprise da novela de Aguinaldo Silva sabe que, nas últimas semanas, para evitar a prisão e o fim da empresa da família, José Alfredo (Alexandre Nero) forjou a própria e sumiu do mapa. No entanto, para o desespero do comendador, a situação da joalheria só volta a ficar controlada quando Maurílio (Carmo Della Vecchia) paga as dívidas e assume o controle da empresa.

Acontece que o plano de falsa morte dá errado e o final da novela Império é marcado pelo retorno do comendador para o controle da empresa e a revelação de que Maurílio é, na verdade, um dos maiores inimigos de Zé Alfredo na história. O personagem tenta matar o comendador por algumas vezes, acaba sendo responsável pela morte de Cora e vai até preso. Veja os principais acontecimentos da última semana da novela Império:

O casamento de Maria Clara e Vicente: Vicente (Rafael Cardoso) está nos preparativos de seu casamento com Maria Clara (Andreia Horta) e o evento vai reunir os principais personagens da novela. Acontece que, no fim das contas, a união do casal não vai acontecer e, enquanto o casamento está em andamento, Maria Clara vai perceber que Vicente ainda nutre sentimentos por Cristina (Leandra Leal), e entregar o cozinheiro ‘de mãos beijadas’ para a irmã.

Maria Clara pede que Cristina vá vestida de noiva no casamento em seu lugar, surpreendendo a todos os convidados e o noivo. Sendo assim, Cristina e Vicente terminam juntos no final da novela Império e a personagem de Andreia Horta decide viajar pelo mundo.

Biografia do Comendador: como se não bastassem os escândalos que solta em seu famoso blog, Téo Pereira (Paulo Betti) lançará a polêmica biografia não-autorizada sobre a vida do comendador. A publicação cairá como uma bomba para na alta sociedade com acontecimentos e segredos ainda desconhecidos sobre o dono da Império.

A biografia vai render uma briga feia entre José Alfredo e o jornalista.

Pai de Maria Isis descobre doença grave: conhecidos como os ‘vigaristas’ da novela, os pais de Maria Isis viverão cenas dramáticas na última semana. Severo (Tato Gabus Mendes), pai da personagem de Marina Ruy Barbosa, descobrirá que sofre de Alzheimer e o final dele com Magnólia será longe do núcleo rico da história.

José Pedro trai o pai: um dos pontos altos do final da novela Império é a ‘virada’ de José Pedro (Caio Blat). O filho de José Alfredo vive um relacionamento complicado com o pai desde o começo da novela e, nas cenas finais, as diferenças entre os dois ficarão ainda mais fortes e o herdeiro da Império se juntará a Maurílio e Silviano pela destruição do comendador.

José Pedro passa a se encontrar com os inimigos do pai em segredo e, juntos, criam um plano para sequestrar Cristina e tomar a empresa do protagonista. José Pedro revela ser Fabrício Melgaço, o grande inimigo de José Alfredo.

Comendador morre: na emboscada criada pelo próprio filho, José Alfredo vai até o cativeiro da filha. Lá, ele se aproveita de um momento de distração e atira contra Maurílio, que é filho de Silviano, e morre. O ex-mordomo da casa do comendador fica revoltado com a morte do filho e pega uma arma para matar José Alfredo, mas acaba surpreendido por Josué (Roberto Birindelli), que mata Silviano.

O comendador consegue soltar Cristina da armadilha e quando os dois estão deixando o local, José Pedro aparece, pega a arma do chão e atira no próprio pai. O comendador cai morto no local e Cristina fica desesperada e José Pedro acaba preso por assassinato.

O que acontece depois da morte do comendador?

Com José Alfredo já morto, Maria Isis, que era amante do falecido, herdará parte da empresa. Ela e a personagem de Lilia Cabral ficarão mais próximas e trabalharão juntas na Império.

Maria Clara, que desistiu do casamento, vai morar na Europa e João Lucas (Daniel Rocha) assume o controle da empresa. Cristina e Vicente serão felizes e terão filhos, que serão criados juntos com os primos, filhos de João Lucas, na tradicional mansão da família.

Império chega ao fim no dia 5 de novembro e será substituída por ‘Um Lugar ao Sol’. Veja o trailer da nova novela das 21h: