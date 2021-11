Final da novela Páginas da Vida: veja o que vai acontecer

Páginas da Vida, novela exibida originalmente em 2006 na Globo, está sendo reexibida no Viva. A trama gira em torno da história de Nanda (Fernanda Vasconcellos), que morre após dar a luz aos gêmeos Francisco e Clara. O menino fica com a avó, enquanto a garota é adotada por Helena (Regina Duarte). O que acontece no final da novela Páginas da Vida? Relembre abaixo.

Resultado do processo – Final da novela Páginas da Vida

No fim de Páginas da Vida, finalmente é revelado o resultado do processo movido por Léo (Thiago Rodrigues) para obter a guarda dos filhos Francisco (Gabriel Kaufmann) e Clara (Joana Mocarzel).

A justiça decide manter Francisco com o avô Alex (Marcos Caruso), enquanto Clara permanece com sua mãe adotiva Helena.

Final de Marta

Marta (Lilia Cabral), a grande vilã da história, enlouquecerá no final de Páginas da Vida. Na reta final da trama de Manoel Carlos, a megera irá subir em um janela e ficará chamando por sua filha Nanda, que morreu logo no início do folhetim.

“O Francisco me ensinou que você virou uma estrelinha. Eu me levantei e vim até aqui. Fiquei olhando, mas você não voltou a me chamar”, dirá Marta delirando. Quando está prestes a pular da janela, o espírito de Nanda aparece e segura a mãe, impedindo que ela morra.

Quando Marta volta à consciência, ela está sentada no sofá e o fantasma da filha já desapareceu. No final, ela vai morar com sua irmã Verônica (Silvia Salgado), que foi abandonada pelo marido.

Thelma e Jorge

No último capítulo, Thelma (Grazi Massafera) e Jorge (Thiago Lacerda) se casam. Os dois trocam aliança na capela da casa de Tide (Tarcísio Meira). Após a passagem de tempo, a jovem aparece anunciando sua gravidez.

Final de Sandra

No último capítulo da novela, Sandra (Danielle Winits) fica com seu ex-empregado apenas por dinheiro após o homem ganhar R$50 milhões na loteria. Nas cenas finais, ela desce de um carro de luxo acompanhada do marido, mas lança uma piscada para o amante Greg (José Meyer).

Final da novela Páginas da Vida

Mais dois casais ficaram juntos no fim do trama. Alex e Tereza (Renata Sorrah) aparecem de mãos dadas após a passagem de tempo na novela. Quem também tem um final feliz é Isabel (Vivianne Pasmanter) e Renato (Caco Ciocler), que se casam.