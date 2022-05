Final da novela: quem vai morrer da novela Quanto Mais Vida Melhor?

Os dias do folhetim de Mauro Wilson nas telinhas da Globo estão contados. A trama finalmente se encaminha para os capítulos finais e dará o desfecho que cada um dos protagonistas precisa. Quem vai morrer da novela Quanto Mais Vida Melhor é uma incógnita que deixa o público de cabelo em pé desde o começo da atração, já que a dona Morte avisou logo de cara que alguém seria o escolhido no final do prazo de um ano.

Quem vai morrer no final da novela Quanto Mais Vida Melhor na faixa das 19h?

Ao que tudo indica, Roni vai morrer no final da novela Quanto Mais Vida Melhor e Neném, Flávia, Guilherme e Paula permanecerão vivos. Finais alternativos foram gravados para diferentes mortes na trama e inicialmente os planos eram que Neném se despediria do mundo dos vivos. No entanto, o quarteto principal ganhou uma nova chance, de acordo com Patrícia Kogut do O Globo, os planos para o desfecho do folhetim mudaram no meio do caminho.

Sendo assim, o tiroteio que acontecerá na boate Pulp Fiction no final da novela Quanto Mais Vida Melhor vai fazer de Roni a vítima. A confusão acontecerá durante um temporal. Segundo o Notícias da TV, o local será invadido por Tucão. O vilão estará atrás de Roni, pois o irmão de Neném tentou matá-lo enquanto estava internado.

Durante a confusão, Cora também participará da vingança. Ela apontará a arma para o ex-marido. Após a morte de Roni no final da novela Quanto Mais Vida Melhor, em consequência, o homem acabará salvando a vida da sobrinha, Bianca. Vítima de uma grave doença, a menina precisa de um novo coração para sobreviver. Com a morte do tio, ela será levada para a cirurgia e fará um transplante.

Alguém mais vai morrer no final da novela Quanto Mais Vida Melhor?

Das informações que vazaram até o momento sobre o desfecho da novela, nada indica que mais algum personagem perderá a vida no final da novela. Guilherme e Flávia terão a filha de volta aos braços depois de um sequestro e é previsto que Neném termine feliz ao lado de Rose.

Não se sabe até então como será o final amoroso de Paula, se a personagem conquistará um novo amor ou ficará sozinha. Pelo menos algo de positivo acontecerá com a empresária: a dona da Terrare Comésticos conseguirá se reconciliar com Flávia.

Que dia começa Cara e Coragem?

A próxima novela da faixa das 19h irá começar no dia 30 de maio, segunda-feira. É previsto até o momento que a atração tenha 197 capítulos no total. Se a projeção se cumprir, esta será a maior novela da faixa de horário desde a segunda versão de Ti-Ti-Ti, que ficou no ar de 2010 a 2011. A autora Claudia Souto ainda está escrevendo os capítulos da trama e a produção continua em andamento.

Cara e Coragem será uma obra aberta, ou seja, ela não vai ao ar já inteiramente gravada. Esta prática só foi abandonada pela Globo durante a pandemia do covid-19, em que foi necessário paralisar o núcleo de teledramaturgia do canal. Nos Tempos do Imperador, Um Lugar ao Sol e a própria novela Quanto Mais Vida Melhor chegaram as telinhas depois do encerramento das filmagens, para não correr o risco de precisarem de interrupção, como aconteceu com Amor de Mãe, por exemplo.

Esta é a segunda novela solo de Claudia Souto. A primeira obra que a autora assinou sozinha foi Pega Pega, novela de 2017 que também foi ao ar na faixa das 7. Entre os principais nomes do elenco, a atração tinha Marcelo Serrado, que volta a trabalhar com a autora em Cara e Coragem. Na trama, ele será Moa, parceiro de Pat (Paolla Oliveira) no trabalho. O tema do folhetim segue a vida dos dublês de cenas de ação.

Conheça a trama da substituta de Quanto Mais Vida Melhor:

