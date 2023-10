Final da Sul-Americana vai passar no SBT hoje? Como assistir (28)

Fortaleza e LDU disputam a decisão do torneio da Conmebol neste sábado, no Uruguai

Com transmissão na TV aberta e fechada, o Fortaleza busca o seu primeiro título internacional neste sábado, 28 de outubro, pela final da Copa Sul-Americana contra o LDU Quito às 17h (de Brasília), no Estádio Domingo Burgueño, no Uruguai. Saiba como assistir ao vivo e quais canais vão exibir a disputa única.

SBT vai transmitir a final da Sul-Americana hoje?

O SBT transmite a final da Sul-Americana entre Fortaleza e LDU para todo o país na TV aberta, com narração de Cléber Machado e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos. Também dá para assistir no site e no canal do Youtube do SBT de graça.

A cobertura completa do jogo começa logo após o "Cinema Em Casa", às 16h, horário de Brasília. Todos os estados do Brasil tem acesso à programação do SBT e a final da competição continental.

A ESPN, disponível em operadoras de TV por assinatura, vai exibir a decisão com narração de Rogério Vaughan e comentários de Mario Marra ao vivo. O Star Plus, plataforma de streaming, disponibilizará a programação da ESPN ao vivo para assinantes. É possível ver a final da Sul-Americana no site www.starplus.com ou no aplicativo.

Desde 2018, a final da Copa Sul-Americana é disputada em partida única. A Conmebol tomou a decisão após a briga entre torcedores do Boca Juniors e River Plate na final da Libertadores, em 2018, na Argentina.

TV aberta: SBT

TV paga: ESPN

Online: Star +, site do SBT e Youtube SBT Sports

Confira a lista dos campeões da Copa Sul-Americana

Como assistir o SBT no Youtube?

Além da tradicional transmissão na televisão, o SBT disponibiliza também a opção de assistir a partida entre Fortaleza e LDU Quito no Youtube, através do canal SBT Sports. A intenção da emissora é oferecer ao torcedor uma opção mais 'leve' e divertida, com Diguinho Coruja e o humorista Beto Oliver.

É possível acompanhar a transmissão no Youtube pelo computador ou aplicativo.

Passo 1: Acesse www.youtube.com ou baixe o aplicativo de maneira gratuita. Na sequência, insira na busca, espaço em branco na parte de cima, o nome 'SBT Sports'.

Passo 2: Depois, clique na primeira imagem que aparece, com o ícone verde.

Passo 3: Encontre o banner do jogo entre Fortaleza e LDU na página principal e assista. Se não encontrar, vá até a opção 'ao vivo' e veja a decisão.

Não precisa se cadastrar ou pagar por isso.

O que acontece em caso de empate na final?

Se a partida terminar empatada após o tempo normal, as equipes vão jogar a prorrogação com dois tempos de 15 minutos, conforme indica o regulamento da Conmebol. Se a igualdade persistir, aí o campeão será definido através de cobranças de pênalti em Punta del Este, no Uruguai.

Fortaleza e LDU Quito disputarão dois tempos de 45 minutos, fora os minutos de acréscimos. Aquele finalista que conseguir mais gols será declarado o campeão ao fim da partida. Porém, se as equipes não saírem do zero a zero ou empatarem, a regra da Conmebol se aplica com a prorrogação em até 10 minutos após o fim da segunda etapa.

Se ao fim dos dois tempos extras nada mudar, aí os pênaltis é que vão definir o campeão da Sul-Americana.

Para alcançar a final, o Fortaleza passou por Libertad nas oitavas de final (2x1 no agregado), o América Mineiro nas quartas de final (5x2 no agregado) e o Corinthians na semifinal (3x1 no placar agregado). Esta é a primeira vez que o time cearense joga uma final continental.

Já o LDU passou pelo Ñublense nas oitavas de final (nos pênaltis), o São Paulo nas quartas de final (novamente nos pênaltis) e na semifinal derrotou o Defensa y Justicia (3x0 no agregado). O time venceu o torneio em 2009 pela primeira vez.

