Final de Amor Perfeito: 6 acontecimentos das últimas semanas

A novela "Amor Perfeito" chega ao fim no próximo dia 22. A partir das próximas semanas, a trama entra na reta final e começa a desenhar os desfechos das histórias dos mocinhos Marê (Camila Queiroz) e Orlando (Diogo Almeida), além da vilã Gilda (Mariana Ximenes). O DCI preparou um resumo com os principais acontecimentos dos capítulos que estão por vir.

Gilda descobre que Leonel está vivo | Final de Amor Perfeito

Nas últimas semanas de Amor Perfeito, Marê estará cuidando de Leonel (Paulo Gorgulho) depois de descobrir que o pai estava vivo esse tempo todo. O retorno do empresário mexe com todos, principalmente com Orlando que fica perturbado ao examinar o homem.

Aos poucos, Leonel começa a ter algumas lembranças do passado, o que emociona a filha. No entanto, a felicidade dura pouco: Marê leva Érico (Carmo Dalla Vecchia) para ver Leonel, que não o reconhece.

A situação fica tensa em cenas previstas para irem ao ar na próxima terça-feira, 5, quando Gilda for até a irmandade devolver as roupas de Marcelino (Levi Asaf). Leonel ouvirá a voz da ex-mulher e ficará desesperado, o que fará com que a vilã também ouça o ricaço falando.

Leonel sai do quarto apressado, e Érico e Dom Vitório (Antonio Pitanga) tentam impedi-lo. Marcelino mente para tentar enganar Gilda, mas o esforço é em vão. A megera segue o carro em que os padres e Orlando colocam Leonel e invade o consultório.

Leonel recupera a memória

No capítulo de quarta-feira, 6, Leonel finalmente vai começar a recuperar a memória. O ricaço vai reconhecer Marê, mas não se lembra do atentado.

O empresário, no entanto, mostrará que mantém a mesma cabeça de antes. Leonel humilha Orlando, e Marê tenta explicar a situação para o pai. Entretanto, Marcelino revela ao ricaço que a mocinha e o médico tiveram um filho, o que fará com que ele a critique.

Leonel também ficará assustado com as descobertas que faz sobre Gilda, principalmente sobre o caso entre ela e Gaspar (Thiago Lacerda). O pai de Marê verá os dois juntos, mas será impedido pela filha e João (Allan Souza Lima) de ir até eles.

Cândida é presa | Final de Amor Perfeito

Cândida (Zezé Polessa) será presa no capítulo de terça-feira, 5, durante seu comício como candidata à prefeitura. Isso porque seu ex-marido, o prefeito Anselmo (Paulo Betti), fica com raiva quando descobre que a mulher e Verônica (Ana Cecília Costa) fizeram as pazes e estão ajudando uma a outra, e decide se vingar.

A candidata sai presa após o comício, o que gera uma grande revolta na população de Águas de São Jacinto. Lideradas por Darlene (Carol Castro), as mulheres que apoiam a candidatura de Cândida vão passar dias na porta da delegacia protestando.

Marê descobre que testamento que Gilda usou é falso

Mais uma descoberta de Marê vai desfavorecer Gilda: a mocinha descobrirá através de Érico que o testamento que a vilã apresentou é falso.

O rapaz finalmente coloca um fim na chantagem da megera e decide contar toda a verdade para a protagonista, escancarando que o documento que a personagem de Mariana Ximenes usou durante a reunião com os acionistas do Grande Hotel Budapeste não tem validade alguma.

Essa é mais uma atitude que marca a arco de redenção de Érico.

Marê é inocentada | Final de Amor Perfeito

A recuperação da memória de Leonel é o que vai inocentar Marê no novo julgamento. Mais adiante no folhetim, o empresário vai se lembrar do dia do atentado e denunciará a ex-mulher para a polícia, conforme adiantado pela jornalista Débora Lima, do Notícias da TV.

Gilda enfim será desmascarada e pagará pelo crime na cadeia. O final da megera em Amor Perfeito é atrás das grades.

Marê descobre que Marcelino é seu filho

Depois de tanto tempo sofrendo, Marê descobrirá que Marcelino, na verdade, é seu filho Ângelo, de quem ela se separou quando foi presa ainda no começo da novela.

As cenas só vão ao ar na última semana de Amor Perfeito, conforme adiantado pela colunista Márcia Pereira, do Notícias da TV. Os primeiros indícios de que o filho da mocinha está vivo será a descoberta que ossada do bebê que enterrou não era do herdeiro. A protagonista e Orlando voltarão a investigar o paradeiro do filho, até que vão chegar até a trapezista Rosa (Iasmin Patacho).

Rosa revelará que nunca deixou criança nenhuma na porta da irmandade e até mostrará sua filha para os mocinhos. Enquanto isso, Marcelinho ficará triste com a possibilidade do casal desistir de adotá-lo.

O garotinho pede aos céus que encontre sua mãe - é quando Marê e Orlando voltam de viagem e revelam a verdade para o menino. Marcelino pergunta se eles não acharam o herdeiro deles e fica surpreso com a resposta da mocinha: "Encontramos sim, já tem um tempo... o nosso filho é você, Marcelino".

