Quando Leonel reaparece na novela Amor Perfeito?

Será revelado o por quê do pai de Marê ter ficado desaparecido todo esse tempo

Leonel reaparece para causar uma reviravolta na novela Amor Perfeito. Será revelado que o pai de Marê sobreviveu aos tiros disparados por Gilda (Mariana Ximenes) no primeiro capítulo da trama e foi socorrido por Hermínia, que cuidou dele durante todos esses anos. Mas afinal, por que ele não retornou antes?

Leonel de Amor Perfeito está vivo?

O pai de Marê está vivo e reaparecerá em cenas previstas para irem ao ar em 1º de setembro, sexta-feira. O empresário está bastante diferente da postura arrogante que tinha e passou os últimos anos sem se lembrar de muita coisa.

Será explicado como e por que Leonel ficou desaparecido por todos esse anos. Quando Gilda deu um tiro no rosto do ricaço no começo da trama, o empresário foi salvo pela enfermeira Hermínia, que sempre foi apaixonada por ele.

Hermínia e Tadeu (João Rodrigo Ostrower), sobrinho da mulher e médico, resolveram tirar Leonel do hospital pois temiam que o homem sofresse um novo atentado caso alguém descobrisse que ele está vivo. Foi por isso que a enfermeira manteve o pai de Marê escondido durante todo esse tempo.

Além disso, Leonel ficou com sequelas por conta do atentado e perdeu quase toda sua memória, tendo apenas alguns lampejos de consciência ocasionalmente. Esse é outro motivo pelo qual o pai de Marê não procurou pela filha durante todo esse tempo, pois não se lembra de nada.

Será depois que Júlio (Daniel Rangel) reabrir as investigações sobre a morte de Leonel para tentar provar a inocência da mocinha que será mostrado que o patriarca está vivo. O advogado irá até a casa de Hermínia, mas a enfermeira negará saber de qualquer coisa em um primeiro momento.

No entanto, será possível ouvir um homem tossindo em um dos quartos da casa. A enfermeira vai desconversar e dizer que se trata de um tio dela, mas o público descobrirá que, na verdade, é o pai de Marê.

Veja: Qual a próxima novela das 6 depois de Amor Perfeito?

Marê descobre que seu pai está vivo

Leonel aparecerá com uma prótese que cobre metade de seu rosto por conta das marcas deixadas pelos tiros que levou. As informações foram adiantadas pelo portal Notícias da TV.

A enfermeira aceita conversar com Júlio, mas mentirá dizendo que não voltou a Águas de São Jacinto depois que se aposentou e que não sabia que Marê havia sido apontada como culpada pelo crime. Hermínia continua dizendo que o ricaço não resistiu aos ferimentos e que ela mesma o viu morrer.

No entanto, na próxima semana, Hermínia começa a ter problemas de saúde e faz Tadeu prometer que ele continuará cuidado de Leonel caso ela não consiga mesma. E é exatamente isso que acontece - a enfermeira morre, deixando o sobrinho sem saber o que fazer.

O médico então decide levar o personagem de Paulo Gorgulho até a Irmandade, revelando a todos que o homem está vivo. O Frei Severo (Babu Santana) pede para conversar com Marê, que fica atônita. Para sua tristeza, Leonel não se lembra dela.

Orlando ficará preocupado com o retorno de Leonel tão próximo ao julgamento de Marê, mas o resultado será positivo para a mocinha graças a Júlio, que não desistirá de provar sua inocência.

O advogado convencerá Benedita (atriz não divulgada) a depor a favor da protagonista, afirmando que ela é a única que pode corrigir uma grande injustiça - a mulher era casada com Ronaldo, uma das poucas testemunhas que sabiam da verdade e foi morto como queima de arquivo.

O depoimento de Benedita será suficiente para inocentar Marê e colocar Gilda atrás das grades na reta final da novela.

Veja: Após ser baleado, Valente morre em Amor Perfeito?