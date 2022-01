Final de Dolores em Nos Tempos do Imperador será no hospício?

A vida não está fácil para Dolores, a personagem de Daphne Bozaski viu o amado Nélio (João Pedro Zappa) sendo jogado de um penhasco pelo vilão Tonico (Alexandre Nero), que depois a trancou em um hospício e ainda sequestrou sua filha, Mercedes. Qual será o final de Dolores em Nos Tempos do Imperador? A mocinha vai ter que batalhar se quiser um desfecho feliz.

Qual será o final de Dolores em Nos Tempos do Imperador?

O que se sabe até agora sobre as últimas cenas da novela das 6 é que a mocinha terá um feliz ao lado de Nélio e sua filha, Mercedes. Nos próximos capítulos de Nos Tempos do Imperador, que já está em reta final, Dolores vai conseguir escapar do hospício, reencontrará Nélio e a dupla vai atrás da filha. Além disso, o destino de Tonico será trágico, assim o vilão deixará o casal em paz para sempre.

Como Dolores conseguirá escapar do hospício? A moça receberá a ajuda de Celestina (Bel Kutner). As duas irão se encontrar pois Celestina estará no local para buscar Nicolau (Cassio Pandolfi), mordomo da casa imperial que foi internado para tratar de uma doença.

Celestina então verá a situação de Dolores em Nos Tempos do Imperador e tentará ajudar a moça. Ela vai armar um plano: uma troca. A dama de companhia da imperatriz Teresa Cristina (Letícia Sabatella) vai dar suas roupas para Dolores e a jovem conseguirá escapar do hospício.

Volta de Nélio em Nos Tempos do Imperador

Depois que foi jogado de um penhasco por Tonico, Nelio foi dado como morto por muitos, mesmo que seu corpo não tenha aparecido, pois a queda era grande. No entanto, o rapaz sobrevive.

Algumas árvores amortecem a queda do jovem e ele é encontrado inconsciente por uma moradora local chamada Adelaide (ainda sem atriz divulgada), que cuida de seus de seus ferimentos e o ajuda na recuperação.

Quando estiver bem, Nélio retornará e revelará todos os crimes de Tonico para Dom Pedro II, o vilão ficará encurralado.

Nélio vai então reencontrar Dolores na reta final de Nos Tempos do Imperador, a jovem acreditava que o amado estava morto e comemorará, mas vai contar com tristeza que não sabe onde está a filha, que foi sequestrada por Tonico. O rapaz dirá para Dolores não se preocupar, pois eles vão conseguir recuperar a filha.

Final de Tonico na novela

Após ter seus crimes escancarados por Nélio, Tonico precisará escapar da justiça e acabará morrendo. Caxias (Jackson Antunes) conseguirá um mandado de prisão para Tonico por traição ao país. Tonico fugirá e não deixará nada para trás, no entanto, obcecado por Mercedes, ele retornará para sequestrar a menina mais uma vez – neste ponto da história, a bebê já estará de volta aos braços dos pais. Neste segundo sequestro, Tonico acaba perseguido em uma operação policial e em seguida morre.

Não foi revelado como será a morte do vilão, mas um tweet de outubro de 2021 do ator Alexandre Nero indica que o personagem pode se envolver em um incêndio nos momentos finais da novela. Na publicação, ele postou o trecho de um vídeo no set de filmagem de Nos Tempos do Imperador e escreveu “e fim”.

