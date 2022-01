Morte de Bernardinho será a 7ª tragédia em Nos Tempos do Imperador

Bernardinho em Nos Tempos do Imperador terá um final trágico. O rapaz vai falecer nos braços de Samuel (Michel Gomes) e se despedirá de vez da novela. O momento acontecerá na reta final do folhetim de Thereza Falcão e Alessandro Marson, que vai acabar em fevereiro.

Como Bernardinho morre em Nos Tempos do Imperador?

Bernadinho vai morrer na Guerra do Paraguai, o personagem de Gabriel Fuentes vai acabar em uma armadilha, segundo a jornalista Patrícia Kogut. O momento vai ser bastante dramático, Bernardinho e Samuel vão se deparar com um soldado paraguaio em Nos Tempos do Imperador, mas logo perceberão que se trata uma criança com um bigode pintado no rosto.

Bernardinho vai oferecer ajuda ao menino em Nos Tempos do Imperador e deixará claro que não vai machucá-lo, mas logo ele será surpreendido ao perceber que a criança foi usada como distração para uma emboscada. Um soldado do Paraguai vai surgir pelas costas do rapaz e o atingirá.

Samuel vai tentar salvar o amigo e matará o militar rival, no entanto, será tarde demais. Bernardinho vai morrer nos braços de Samuel em Nos Tempos do Imperador e antes de dar seus últimos suspiros, pedirá que o engenheiro diga algo para sua mãe: “fala para minha mãe que eu lutei como um homem de verdade. E obrigado por acreditar em mim”.

Ainda não se sabe o dia exato em que Bernardinho morrerá em Nos Tempos do Imperador, pois os resumos divulgados pela emissora até agora, que apresentam capítulos até 22 de janeiro, mostram ainda o rapaz vivo. No entanto, o momento não deve demorar, pois falta menos de um mês para que a novela seja finalizada.

De acordo com o que foi revelado pela TV Globo até agora, Bernardinho será enviado para a Guerra do Paraguai no capítulo do dia 13 de janeiro, próxima quinta-feira, depois que for embebedado por Tonico (Alexandre Nero).

Quando acaba Nos Tempos do Imperador?

O folhetim vai exibir seu último capítulo no dia 4 de fevereiro, sexta-feira, e reprisará o desfecho no dia seguinte, 5 de fevereiro, sábado. A faixa de horário será então ocupada por Além da Ilusão, folhetim de Alessandra Poggi, a produção de época é estrelada por Larissa Manoela e Rafa Vitti.

Assista o vídeo oficial da TV Globo:

Quem já morreu em Nos Tempos do Imperador

Não é apenas Bernardinho que morre em Nos Tempos do Imperador. Com o falecimento, o personagem de Gabriel Fuentes entra para uma lista já bem cheia de homens e mulheres que deixaram a novela da TV Globo.

Nino foi morto por Tonico

O personagem do ator italiano Raffaele Casuccio morre pelas mãos do aliado Tonico. O vilão resolve assassinar o comparsa, pois descobre que ele está escrevendo um livro cheio de verdades sobre os crimes do deputado.

Batista foi vítima da cólera

O marido de Lota (Paula Cohen) morreu por causa da cólera. O barão do café foi infectado pela doença durante a epidemia que estourou no Rio de Janeiro e não conseguiu se curar. Ele foi atendido por Pilar (Gabriela Medvedovski), mas a médica informou aos familiares do personagem de Ernani Moraes que não havia mais nada a ser feito pelo homem. Ele faleceu nos braços da amante, Lupita (Roberta Rodrigues).

Eudoro morreu de tuberculose

Pai de Pilar e Dolores (Daphne Bozaski), o coronel falece depois de ficar muito doente. Ele é vítima da tuberculose e não resiste. Antes de se despedir desse mundo, Eudoro consegue se acertar com as filhas e pede a ajuda de Nélio (João Pedro Zappa) para que Dolores, que já estava casada com Tonico, consiga fugir e ser feliz.

Ambrósio levou um tiro

O coronel, pai de Tonico e Samuel, morreu durante a invasão de sua fazenda no começo da novela. Salustiano (Alexandre Zacchia) trabalhava para Ambrósio, mas acabou acertando o patrão com um tiro quando tentava ferir os invasores. Samuel foi culpado injustamente pelo crime e acabou na cadeia por isso.

Germana e Licurgo morreram na novela

O casal trambiqueiro morreu na primeira fase do folhetim, antes do salto no tempo de alguns anos que aconteceu no folhetim, época em que Pilar ficou fora do Brasil e Samuel estudou engenharia. A dupla rouba joias da imperatriz Teresa Cristina (Letícia Sabatella) que seriam leiloadas e consegue escapar. No entanto, enquanto comemoram a fuga bem sucedida, Germana (Vivianne Pasmanter) acaba presa na linha do trem. A mulher resolve que não morrerá sozinha e puxa Licurgo (Guilherme Piva) para compartilhar do mesmo destino.

Lurdes

Nos primeiros meses de novela, Dom Pedro II se despediu de Lurdes. A personagem de Lu Grimaldi era uma das havia sido criado para a novela Novo Mundo e agora ganhava uma ponta em Nos Tempos do Imperador. A mulher trabalhava no palácio e cuidou do imperador desde criança. Lurdes sofre um ataque cardíaco e morre nos braços do personagem de Selton Mello.

Após ler sobre Bernardinho em Nos Tempos do Imperador, veja também

Quem salvou Nélio em Nos Tempos do Imperador