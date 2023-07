Final de Vai na Fé: Sol e Ben têm casamento interrompido por Theo

O público está ansioso para saber se Sol e Ben ficam juntos no final da novela Vai na Fé. Antes do desfecho dos pombinhos, a mãe de Jenifer (Bella Campos) vai passar por apuros nas mãos de Theo (Emílio Dantas), que interromperá 0 casamento para sequestrar a dançarina.

Sol e Ben se casam?

Em cenas que vão ao ar no próximo sábado, 29, Sol (Sheron Menezzes) vai terminar o namoro com Ben (Samuel de Assis) e o casal ficará separado por um tempo.

No entanto, os fãs de Sol e Ben podem ficar tranquilos pois os pombinhos vão reatar até a reta final da trama de Rosane Svartman. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, o casal não só reata como marca a data do casamento.

Theo fará de tudo para acabar com a felicidade dos noivos. Primeiro, ele tentará matar Ben ao explodir o galpão onde o advogado estará. O vilão espalhará garrafas de gasolina pelos corredores e causará um incêndio, mas o mocinho vai conseguir escapar da morte.

Depois do atentado, Theo será considerado foragido da polícia. Tempos depois, o pai de Rafa (Caio Manhente) voltará disfarçado de garçom para invadir o casamento da dançarina e do advogado. O mau-caráter planeja sequestrar Sol no dia da cerimônia, mas o plano é descoberto antes que o crápula possa fazer algum mal para a noiva.

Theo deve terminar Vai na Fé preso pelos crimes que cometeu ao longo da trama. Além da tentativa de assassinato, o vilão cometeu crime de descaminho ao vender mercadorias sem pagar o devido imposto. Até lá, ele também já terá matado o próprio sócio, Orfeu (Jonathan Haagensen).

Com Theo preso, Sol e Ben estarão livres para ficarem juntos para sempre. Já Lumiar (Carolina Dieckmann) pode ter um final feliz ao lado de Lui Lorenzo (José Loreto).

Quando termina Vai na Fé?

A história de Sol e Ben termina em 11 de agosto, sexta-feira, com reapresentação do último capítulo no sábado. A trama chega ao fim após se tornar um grande sucesso no horário das 19h e até ultrapassar "Terra e Paixão" em números de audiência.

Vai na Fé será substituída por "Fuzuê", primeira novela de autoria de Gustavo Reiz na Globo. A trama começa a ser exibida em 14 de agosto, segunda-feira.

O folhetim tem como protagonista Luna (Giovana Cordeiro) uma jovem que tem como objetivo encontrar sua mãe, a ex-cantora Maria Navalha (Olívia Araújo), que desapareceu. A artista foi vista pela última vez na loja de quinquilharias Fuzuê, comandada por Nero (Edson Celulari), um excêntrico ex-feirante que ajuda a mocinha em sua busca.

É quando ela conhece Miguel (Nicolas Prattes), filho de Nero e advogado que acabou de voltar de Portugal para o Rio de Janeiro. Os dois engatam um romance que se torna um triângulo amoroso, já que a moça também tem uma relação de idas e vindas com o cantor Jefinho Sem Vergonha (Micael Borges).

Quem está de olho na Fuzuê é a antagonista Preciosa (Marina Ruy Barbosa), que herda uma carta de seu pai indicando que há uma fortuna escondida embaixo do prédio da loja. A ruiva também descobre que é meia-irmã de Luna, com quem deveria dividir o patrimônio.

Preciosa não vai descansar enquanto não colocar as mãos na fortuna e tentará comprar a Fuzuê de Nero de todos os jeitos, que não quer saber de se desfazer do estabelecimento, já que o considera seu maior tesouro. A novela de Gustavo Reiz deve ficar no ar até 2024.

