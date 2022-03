Quem é Edgar em Um Lugar ao Sol, papel de Eduardo Moscovis

Nos próximos capítulos da novela das 9, o elenco do folhetim de Lícia Manzo ganhará um nome de peso: Eduardo Moscovis. O veterano irá interpretar um personagem do passado de Rebeca (Andrea Beltrão). Quem é Edgar em Um Lugar ao Sol? Homem dará as caras na novela depois de esbarrar em Júlia (Denise Fraga).

Quem é Edgar em Um Lugar ao Sol

Interpretado pelo ator Edu Moscovis, Edgar é o ex-marido de Rebeca e pai de Cecília (Fernanda Marques) em Um Lugar ao Sol. O personagem não deu notícias para a ex-esposa e a filha durante anos, mas retornará na reta final da novela e explicará os motivos de seu sumiço.

Segundo o resumo cedido pela TV Globo, a primeira aparição de Edgar em Um Lugar ao Sol será no capítulo desta quinta-feira, dia 10 de março. Ele encontrará Júlia em uma reunião dos Alcoólicos Anônimos e será incentivado pela mãe de Felipe (gabriel Leone) a se reconectar com a filha.

Em recuperação por causa do vício, o personagem de Moscovis tentará acertar as contas com o passado e ligará para Cecília. O pai da moça deixará um recado de voz para ela e pedirá por um encontro: “estava esperando um momento em que eu estivesse bem de novo. Estivesse equilibrado. E agora esse momento chegou. Bom, esse é meu número. Se quiser me ver ou, sei lá, falar comigo, me escreve ou me liga, está bem? Um beijo. Teu pai”.

Rebeca ficará desconfiada da tentativa de aproximação de Edgar com Cecília em Um Lugar ao Sol, mas a jovem encontrará o pai da mesma forma, no capítulo previsto para ir ao na sexta-feira (11).

Magoada com o abandona, Cecília questionará o pai sobre o motivos que o levaram a desaparecer. Edgar explicará que está a 5 anos sóbrio, mas que estar longe da bebida não era a única exigência necessária para poder fazer parte do convívio da filha. “A minha vida parou. Trabalho, grana, casa, a minha relação com você. Tudo isso eu perdi e tive que reconstruir, sozinho, na marra. Outro motivo de eu não ter te procurado foi medo. Acho que foi por isso”, vai dizer o personagem.

Moscovis está em duas reprises e novela inédita

Eduardo Moscovis está com tudo nas telinhas, o ator agora será Edgar em Um Lugar ao Sol, novela inédita na faixa das 21h, e também aparece em duas reprises, uma na TV Globo e outra no canal Viva.

Na Globo, o público pode assistir de segunda a sexta Moscovis em O Cravo e a Rosa a partir das 14h45. De Walcyr Carrasco e Mario Teixeira, a novela dos anos 2000 voltou às telinhas no final de 2021 e inaugurou uma nova faixa de horário para reprises nas tardes da emissora. Na trama, o ator interpretou Petruchio, um dos protagonistas e par romântico de Adriane Esteves, que viveu Catarina no folhetim.

Já no Viva, Eduardo Moscovis aparece na reprise de Alma Gêmea, de segunda a sábado na faixa das 15h25. Também de Walcyr Carrasco, esta novela foi ao ar originalmente de 2005 a 2006 e contou com Moscovis no papel de Rafael, um dos nomes principais da trama, que sofre ao perder a esposa Luna (Liliana Castro) em uma tragédia e então se apaixona anos depois por Luna (Priscila Fantin), reencarnação de Luna.

Que dia acaba Um Lugar ao Sol

O último capítulo inédito de Um Lugar ao Sol irá ao ar no dia 25 de março, sexta-feira, depois do Jornal Nacional. Se por acaso perder a exibição do final da novela, será possível ver os desfechos dos personagens no dia seguinte, 26 de março, sábado, dia da reprise do último capítulo.

A partir do dia 28 de março, segunda-feira, a faixa das 21h será ocupada por Pantanal, remake da produção de 1990 da TV Manchete. Originalmente escrita por Benedito Ruy Barbosa, o texto da nova versão ficou nas mãos de Bruno Luperi, neto de Benedito.

Assista o trailer de Pantanal e conheça o elenco:

Leia também

Atores da novela Pantanal 2022: quem está no elenco do remake da Globo