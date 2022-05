Final de Levi em Pantanal tem envolvimento com Muda e morte

O final de Levi em Pantanal será trágico. O peão vai ter um envolvimento com Muda, mas será tóxico com a moça e pagará com a vida após ameaçá-la. O personagem terá o mesmo destino do folhetim de 1990 exibido pela Manchete.

Qual o final de Levi em Pantanal?

Levi morre em Pantanal. O remake manterá a cena em que o peão é devorado pelas piranhas após um confronto com Tibério (Guito), de acordo com informações da jornalista Patrícia Kogout, do jornal O Globo. As cenas devem ser gravadas em maio, antes da nova viagem do elenco ao Mato Grosso do Sul.

Antes do envolvimento com Muda, Levi terá um breve caso com Maria Bruaca (Isabel Teixeira). Será mostrado que o personagem tem um fetiche por pés – o detalhe não existia na trama original e foi adicionado no remake.

Depois, ele se encantará por Muda, mas será extremamente tóxico com a moça. A paixão, no entanto, se tornará uma obsessão, e ele terá que passar pela fúria de Tibério, que também está interessado na amiga de Juma (Alanis Guillen).

Se Bruno Luperi seguir o mesmo roteiro da versão original, Levi irá ficar louco pela amada e vai chegar até a ameaçar a vida dela. Será quando Juma, para defender a amiga, vai dar um tiro no rapaz, que consegue fugir cambaleando mesmo após ter sido acertado.

Durante a fuga, ele encontrará Tibério. Os dois partem para um confronto físico, até que Levi cai no rio cheio de piranhas e é devorado pelos peixes ferozes.

Em 1990, o personagem foi interpretado pelo ator Rômulo Arantes, falecido em 2000, aos 42 anos, vítima de um acidente de ultraleve.

Agora, o personagem está a cargo de Leandro Lima. O ator ficou bastante conhecido ao interpretar Chico em Coisa Mais Linda (2019), seriado da Netflix. Volta à Globo depois de alguns anos sem atuar em novelas da emissora – seus últimos trabalhos foram em Joia Rara (2013), Insensato Coração (2011) e Passione (2010).

Final de Muda

Após o envolvimento com Levi e a morte do rapaz, Muda irá ficar com Tibério. O peão se encantou pela jovem desde a primeira vez a viu e em breve a jovem irá retribuir o interesse.

Muda terá um arco de redenção, se a versão adaptada por Bruno Luperi manter o roteiro original. Ela será contratada para trabalhar na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e se aproximará ainda mais do peão. Em breve, ele também saberá que Maria Rute, nome verdadeiro da garota, nunca foi muda de verdade.

Antes do final feliz, Muda irá trazer de volta o seu lado vingativo e pensará em matar Tenório (Murilo Benício), que se revelará ser o grande vilão da trama. No entanto, o crápula acabará morto após um embate com seu próprio funcionário, o peão Alcides (Juliano Cazarré). Depois do fim do conflito, Muda e Tibério ficam juntos.

Pantanal vai ao ar de segunda a sábado, na Globo, às 21h30, horário de Brasília.

