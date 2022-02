Januário fica rico em O Cravo e a Rosa: como isso acontece?

A vida Januário (Taumaturgo Ferreira) muda em O Cravo e a Rosa quando ele fica rica. Parece impossível que um caipira acorde da noite para o dia com uma fortuna em suas mãos, mas é isso que vai acontecer. Ao longo da novela, ele descobre ser filho de Joaquim (Carlos Vereza), com quem constrói uma boa relação.

Januário fica rico em O Cravo e a Rosa?

Depois de viver na pobreza, a sorte vai mudar para Januário, que acabará rico em “O Cravo e a Rosa”. Tudo começa quando Joaquim vê que Januário usa um anel de caveira idêntico ao que o ricaço havia entregue para uma de suas amantes do passado. O pai de Marcela (Drica Moraes) fica confuso ao ver ao joia e tenta entender a relação entre o caipira e um dos seus amores de anos atrás.

Joaquim, então, se lembra que a mulher com quem se relacionou ficou grávida, mas desapareceu no mundo com o bebê, sem dar notícias. O ricaço chega a conclusão de que a mãe do caipira era a sua amante e que ele é seu filho.

Depois que Joaquim revela para Januário que eles são pai e filho, o caipira passa a frequentar os mesmos locais da elite e até muda seu estilo de vestir. Quem não gosta nada disso é Marcela, que esconde sua personalidade ambiciosa de seu pai e o desejo de herdar todo o dinheiro dele sozinha.

Além de passar a fazer parte da alta burguesia da época, Januário vai ficar ainda mais rico quando Joaquim morrer. O milionário descobre todas as vilanias que sua filha aprontou e fica decepcionado com ela. Ele então toma uma atitude drástica para que Marcela não herde absolutamente nada.

Antes de morrer, Joaquim deixou um testamento passando todo o seu patrimônio para o porquinho de estimação de Januário. Quando Marcela descobre, ela rapidamente dá um jeito de comprar o animal de estimação para ficar com o dinheiro.

Para o seu desespero, tudo não passava de uma armação combinada entre seu falecido pai e Januário. O porco de estimação não herdou nada – na verdade, Joaquim instruiu seus advogados para que a história do animal fosse usada para distrair a vilã até que a situação de Januário estivesse regularizada e ele fosse reconhecido legalmente como seu filho.

Assim, Januário herda toda a fortuna sozinho, enquanto Marcela termina a novela na miséria.

Por onde anda Taumaturgo Ferreira hoje?

Hoje aos 66 anos, Taumaturgo Ferreira está afastado da televisão desde 2018, quando esteve no seriado Ilha de Ferro, disponível no Globoplay.

O ator foi uma das revelações dos anos 90 e e estrelou algumas das mais famosas novelas da Globo. Taumaturgo estreou na televisão em 1979 na novela Cara a Cara, da Band, onde fez mais alguns trabalhos antes de ingressar na emissora da família Marinho.

Entre seus trabalhos na Globo, estão Hipertensão (1986), Top Model (1989), Renascer (1993), O Cravo e a Rosa (2000), A Padroeira (2001) e Celebridade (2003), sendo esta sua última novela na emissora.

Depois, Taumaturgo foi para a Record, onde ficou até 2015. No currículo, estão as novelas Caminhos do Coração (2007), Os Mutantes (2008), A Lei e o Crime (2009), José do Egito (2013) e Milagres de Jesus (2015).

Em entrevista ao Notícias da TV, em 2017, o ator revelou que gostaria de retornar para a Globo. “Fui muito bem tratado [na Record], agradeço pelo tempo que fiquei lá, mas ia sair de qualquer jeito. Porque você quer jogar no Barcelona, no Paris Saint-Germain… Eu queria fazer outras coisas e planejar uma volta para a Globo”, confessou.

Longe dos folhetins, ele curte a vida ao lado da namorada, a arquiteta paulista Janne Saviano, de 47 anos.

