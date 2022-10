Depois de tantas armações para separar Danilo (Murilo Benício) e Aninha (Mariana Ximenes), Olga (Priscila Fantin) finalmente consegue fica noiva do galã, mas não vai subir ao altar ao lado do mocinho como imaginava. De volta a Ventura para se vingar, a protagonista vai agir para impedir a união. Afinal, Olga e Danilo se casam em Chocolate com Pimenta?

O que acontece com Olga e Danilo na novela Chocolate com Pimenta?

A vilã interpretada por Priscilla Fantin vai tentar durante quase toda trama, mas Danilo e Olga não se casam na novela Chocolate com Pimenta. E pior, os dois personagem se chegam próximo ao esperado sim, mas apesar de todos os preparativos para a cerimônia, a união não acontece.

Depois que Ana Francisca foi embora de Ventura com Ludovico (Ary Fontoura), Olga finalmente conseguiu o que queria: ficar noiva de Danilo. A vilã passa oito anos sendo enrolada pelo sobrinho do prefeito, até que enfim marca a data do casamento e começa todos os preparativos.

No entanto, Aninha deixa que sua maior rival e responsável por sua infelicidade fique com o homem que ela ama. Ela pede ajuda de Timóteo (Marcello Novaes) e Sebastian (Tarcísio Filho), que embebedam o rapaz durante sua despedida de solteiro no hotel de Margot (Rosamaria Murtinho).

Danilo fica tão bêbado que não consegue se recuperar a tempo do casamento com Olga. No dia da cerimônia, a vilã se dará conta de que o noivo não está no altar e surtará. "Onde está meu noivo?", questionará ela na frente de toda a igreja. "O Danilo não está no altar", dirá ela, desesperada.

"Quer ver que ele saiu para fazer xixi", tenta acalmar o pai da moça. Olga continua fazendo um escândalo na igreja e questiona Bárbara (Lilia Cabral) sobre o paradeiro do rapaz. "Houve um pequeno imprevisto. Meu marido ficou em casa esperando o Danilo para virem juntos. Mas a marcha nupcial tocou, você entrou... eu não sei o que aconteceu", dirá ela, nervosa. Todos os convidados começarão a rir da cara de Olga, para o desespero da vilã.

Enquanto isso, o rapaz está caído no chafariz da praça da cidade, sem nem lembrar o seu nome. Ele até será levado para a igreja em um estado deplorável, mas o padre se recusará a celebrar a união com o noivo daquele jeito.

Danilo fica com quem em Chocolate com Pimenta?

Danilo fica com Ana no final de Chocolate com Pimenta. Depois de tantas armações e de até ser abandonado no altar pela loira no meio do folhetim, os dois enfim ficam juntos.

Ana consegue recuperar sua fortuna que foi injustamente repassada para Jezebel (Elizabeth Savala) após a megera forjar um testamento e se torna rica novamente. A essa altura da trama, Danilo também já terá descoberto que Tonico (Guilherme Vieira) é seu filho.

Na reta final da trama, os dois deixam o passado para trás e reatam de vez. Os pombinhos se casam, e Ana engravida de sua segunda filha que recebe o nome de Carmem, em homenagem a sua avó.

A loira finalmente encontra a felicidade plena e desiste de se vingar de todos que lhe fizeram mal. Ela até se encontra com o espírito de Ludovico, que diz que finalmente poderá descansar em paz agora que a mocinha está feliz.

Enquanto isso, Olga assiste Danilo ser feliz ao lado de Aninha. A megera até comparece ao casamento dos dois e não esconde sua cara de insatisfação.

Nos capítulos finais, Olga se casa com Peixoto (Ângelo Paes Leme) que sempre gostou dela durante toda a novela. Sem dinheiro algum, a vilã é obrigada a trabalhar como manicure para tirar seu sustento.

Já Jezebel perde o cargo na diretoria da fábrica de chocolates e passa a trabalhar como confeiteira, sob as ordens de Ana.