Final de Ravi em Um Lugar ao Sol: novela tem 4 desfechos gravados

Ravi (Juan Paiva), de Um Lugar ao Sol, não morrerá no final na novela das 21h. Após rumores de que o motorista teria um final trágico no último capítulo do folhetim, a autora Lícia Manzo revelou aos espectadores que o amigo de Christian (Cauã Reymond) é de extrema importância para a trama. Mas qual será o final de Ravi em Um Lugar ao Sol?

Qual o final de Ravi em Um Lugar ao Sol?

Segundo a autora Lícia Manzo, Juan Paiva gravou quatro finais para o seu personagem — sendo que apenas uma opção mostra o fim trágico do personagem. Esta, no entanto, já está 100% descartada pela produção. Isso porque Manzo percebeu que o namorado de Joy (Lara Tremouroux) é um personagem fundamental para a trama. A informação foi revelada em primeira mão em entrevista à coluna da jornalista Patrícia Kogut, do O Globo.

“O Ravi tem muita força e carisma. Logo decidi que não usaria aquele desfecho. Ele é o esteio moral do Christian, o único capaz de frear esse homem. À medida que eu escrevia, o personagem falou por si e se impôs”, revelou Lícia ao jornal.

No final alternativo em que Ravi morre, o rapaz sofreria um acidente de carro logo após uma briga feia com Christian. O motorista seria levado ao hospital, mas seu estado seria muito grave e por isso os médicos não conseguiriam salvá-lo. Para a sorte dos fãs, isso não será mostrado nas telinhas.

Ravi na novela das 21h

Na história da novela das 21h, Ravi cresceu ao lado de Christian no abrigo de Goiânia. Ao completar de 18 anos, o jovem foi ao encontro do irmão de criação no Rio de Janeiro, onde encontrou uma nova vida.

No entanto, tudo mudou quando o seu amigo assumiu a identidade do irmão gêmeo, Renato. Como resultado, Ravi precisou apagar o seu passado: tornou-se motorista da família Assunção e cortou todas as relações com os antigos amigos — incluindo Lara (Andréia Horta).

Após algum tempo, o rapaz conheceu Joy. E logo que a pichadora engravida de Chico, o rapaz começa a ficar esperançoso com a possibilidade de finalmente ter uma família de verdade, algo que sempre lhe foi negado.