Lara Tremouroux Um Lugar ao Sol: quem é e o que vai acontecer com Joy

Lara Tremouroux já ganhou alguns papéis em produções da TV Globo e agora interpreta Joy, uma personagem que promete se destacar e levantar discussões na nova novela de Lícia Manzo. Esta é a segunda vez que a atriz de 24 anos aparece em um folhetim do horário nobre da emissora, a personagem de Lara Tremouroux em Um Lugar ao Sol vai fazer parte do núcleo de Ravi (Juan Paiva).

Quem é a personagem de Lara Tremouroux em Um Lugar ao Sol?

A atriz Lara Tremouroux vive a personagem Joy na nova novela das 9, Um Lugar ao Sol. A jovem é pichadora, mora no Rio de Janeiro e é filha de Inácia (Yara de Novaes).

Joy foi criada sozinha pela mãe, que precisou cuidar da menina e também de Yasmin (Maithê Rodrigues), a outra filha de Inácia. A irmã de Joy é mais nova que ela, as garotas não convivem com o pai, apenas com o padrasto, Valdir, vivido por Roberto Alencar.

A personagem de Lara Tremouroux conhece Ravi em Um Lugar ao Sol quando o rapaz passa a morar com Christian no Rio de Janeiro. A moça vê em Ravi a possibilidade de ter uma vida melhor do que a que tem ao lado da mãe.

O que vai acontecer com Joy?

Joy vai se envolver com Ravi e vai acabar engravidando do rapaz. Ela pensará em um aborto, mas o personagem de Juan Raiva tentará convencer a namorada a manter a criança, o que ela fará.

Depois que o bebê da personagem de Lara Tremouroux nascer em Um Lugar ao Sol, a garota passará por momentos difíceis. Joy vai ficar em conflito entre a liberdade da juventude que gostaria de ter de volta e o cuidado do filho.

Outros trabalhos da atriz

A atriz começou a carreira no teatro e em 2015 fez sua estreia nas telinhas, com a novela Babilônia, de Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes Braga. Esta foi a primeira vez Lara Tremouroux apareceu na faixa das 9 da TV Globo, antes de viver Joy em Um Lugar ao Sol.

No mesmo ano, ela apareceu na minissérie Não Se Apega, Não como Priscila. Alguns anos depois, em 2018, a atriz viveu Aurora em Onde Nascem os Fortes, outra produção da Globo.

Em 2019, Lara Tremouroux participou de um episódio da terceira temporada da série Sob Pressão e gravou novas cenas de sua personagem Catarina Bulhosa em Filhos da Pátria, papel que já havia interpretado em 2017.

Agora em 2021, Lara Tremouroux está na novela Um Lugar ao Sol e lançou o filme Medusa, exibido no Festival de Cannes e que ganhou estreia no Brasil pela 45ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

