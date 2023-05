Final de Tonico em Chocolate com Pimenta

Dedicando seu amor e cuidado, tudo o que Aninha fez foi pelo filho Tonico em Chocolate com Pimenta. Após descobrir que estava grávida de Danilo na adolescência e ao pensar que o rapaz não queria mais saber dela, a mocinha se casou com Ludovico para que a criança tivesse um nome e uma boa vida. Na reta final do folhetim, a viúva quase perde o garoto, mas Tonico conquista o final feliz com o pai que sempre quis.

Danilo descobre que é pai de Tonico em Chocolate com Pimenta

O soldado Peixoto é quem vai ajudar a trazer a verdade à tona em Chocolate com Pimenta. Isso por que, o rapaz vai confessar a Ana Francisca as maldades que Bárbara esconde, e a mocinha irá confrontar a megera, inclusive em relação a verdadeira paternidade do filho. Enquanto discutem, Danilo descobre que é o pai de Tonico.

Em seguida, ele corre até o sítio da família de Aninha para encontrar com Tonico em Chocolate com Pimenta. Ele pede perdão ao menino e afirma: "eu nunca soube ser seu pai". "Eu sempre quis que você fosse meu pai", responde o garoto. O momento ainda ganha um bônus, Danilo pede Aninha em casamento e o casal troca alianças. Porém, a felicidade não dura muito tempo.

As vilãs Olga e Bárbara preparam uma nova maldade contra o casal e armam para que Danilo veja um quadro que supostamente foi pintado por Miguel, onde Aninha aparece nua. A mocinha nega que já tenha posado sem roupa para o amigo, mas a crise de ciúmes de Danilo não deixa ele perceber a armação.

Por isso, o rapaz se sente traído e eles se separam mais uma vez. No entanto, a situação se complica, porque Danilo decide pedir a guarda de Tonico em Chocolate com Pimenta e diz a Guilherme, seu advogado, que tentará provar no tribunal que Ana Francisca não pode criar o garoto, pois não tem "moral".

Após os avisos de Guilherme sobre os planos de Danilo, Aninha se desespera e resolve fugir com o filho. Ela e Tonico entram no balão de Miguel e se preparam para deixar Ventura para trás.

No penúltimo capítulo, Peixoto resolve contar a verdade para Danilo, que enfim descobre a armação. Ele encontra o quadro verdadeiro pintado por Miguel, que era apenas um simples retrato de Aninha. Ele ainda descobre que a outra pintura foi feita pelo palhaço do circo a pedido de Olga e Bárbara para acabar com a relação dele com a amada.

Danilo então corre atrás de Ana no sítio, mas já é tarde demais, pois ela e Tonico partiram com Miguel. Momentos depois, o vento leva o balão de volta a cidade e o rapaz consegue o perdão de Aninha.

Tonico, Aninha e Danilo passam a viver felizes e o menino ganha uma irmãzinha no desfecho da trama, chamada Carmem - o mesmo da avó da moça.

Por onde anda o ator Guilherme Vieira?

Ator que viveu Tonico em Chocolate com Pimenta quando tinha 11 anos, Guilherme Vieira hoje tem 30 anos de idade e não segue mais na carreira. Sua última novela na TV Globo foi Cama de Gato (2009 - 2010). Antes, ele chegou a aparecer em O Profeta (2006 - 2007) e A Lua me Disse (2005).

Formado em Administração de Empresas, Guilherme Vieira hoje trabalha na área dos negócios e tecnologia, contando com experiência também em eventos de games. Até janeiro de 2023, ele esteve na Nomad Esports e agora é contratado da Vivo Keyd Stars.

Desde 2022, Guilherme mora em Amsterdã, na Holanda, com a noiva Flávia Montoni. O executivo revelou em março deste ano no Instagram que pediu a mão da amada durante uma viagem na Irlanda, local em que se passa a história do filme favorito de Flavia, P.S Eu Te Amo.

