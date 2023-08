Final de Vai na Fé completo: o que aconteceu no último capítulo da novela?

A novela das sete chegou ao fim na última sexta-feira, 11. O desfecho da trama de Rosane Svartman mostrou Theo (Emílio Dantas) finalmente pagando por seus crimes e o final feliz de Ben (Samuel de Assis) e Sol (Sheron Menezzes), que se casam após o vilão ser preso. O capítulo final de Vai na Fé será reprisado neste sábado.

Ben morre na novela Vai na Fé?

Ben não morre no final de Vai na Fé após sofrer um atentado planejado por Theo. O advogado é vítima de uma armadilha planejada pelo vilão, que liga para o ex-melhor amigo fingindo que quer se entregar à polícia. Quando o personagem de Samuel Assim chega no galpão da empresa do crápula, se depara com garrafas de gasolinas espalhadas pelo local.

Os dois começam a conversar, até que Theo chuta uma das garrafas e acende o isqueiro. O galpão explode com os dois lá dentro, mas Ben consegue sair. O advogado desmaia do lado de fora, mas é socorrido e se recupera antes da data do casamento com Sol.

Veja: Perdeu? Último capítulo de Vai na Fé tem reprise; veja horário

Jenifer é filha de quem?

Jenifer é filha biológica de Theo, mas considera Ben como seu verdadeiro pai. Os dois, que sempre foram muito unidos, têm um momento de carinho e afeto no final de Vai na Fé e mostram que sempre estarão ligados um ao outro, mesmo sem laços de sangue.

A estudante de Direito diz a Ben que ama ser filha dele, o admira e que quer seguir os seus passos. Emocionado, o advogado diz que terá muito orgulho de ser pai da doutora Jenifer Daiane.

Theo morre no final de Vai na Fé?

Theo passa um tempo sumido após o atentado contra Ben. Quando todos acreditam ter se livrado do vilão, ele ressurge no dia do casamento dos protagonistas. Com o rosto queimado da explosão, o crápula invade o local e diz para Sol que quem deve morrer é ela.

Jenifer chega e fica ao lado da mãe. Os três entram em uma luta corporal, até que a estudante de Direito empurra o pai pela janela. Prestes a cair, Theo é salvo por Sol e Ben que o puxam de volta.

Em seguida, o personagem de Emílio Dantas é algemado e levado pela polícia. O vilão termina a novela atrás das grades pagando pelos crimes que cometeu.

Clara e Helena ficam juntas

Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman) só reatam o relacionamento nos minutos finais de Vai na Fé. Antes, a personal trainer e a mãe de Rafa (Caio Manhente) conversam e decidem que é melhor que elas sigam como amigas.

Depois da passagem de tempo de seis meses, as duas comparecem ao casamento de Sol e Ben. A modelo pede mais uma chance para sua amada, que a aceita de volta. As personagens selam a união com um beijo.

Quem fica com quem no final de Vai na Fé?

Outros casais têm um final feliz na novela Vai na Fé. Um deles é Jenifer e Hugo (MC Cabelinho), que comparecem o casamento de Sol e Ben juntos. A estudante de Direito optou por ficar com o ex-traficante e rompeu com Eduardo (Matheus Abreu).

Rafa e Kate (Clara Moneke) também ficam juntos. O jovem assume os negócios de Theo após a prisão do crápula e ostenta uma vida de luxo ao lado da namorada.

Lumiar (Carolina Dieckmann) retorna do ano sabático. A advogada também comparece ao casamento de Ben e encontra Lui (José Loreto). Os dois admitem ter sentido saudades um do outro e se beijam, selando o final feliz.

Marlene (Elisa Lucinda) é pedida em casamento por Horácio (Francisco Salgado); Vitinho (Luis Lobianco) e Anthony Verão (Orlando Caldeira) resolvem os problemas do passado e dão uma nova chance ao amor.

O último capítulo de Vai na Fé será reapresentado neste sábado, 12.

Veja: Na reta final da novela, Vai na Fé quebra recorde de audiência