Perdeu? Último capítulo de Vai na Fé tem reprise; veja horário

O aguardado último capítulo de Vai na Fé vai ao ar nesta sexta-feira, 11 de agosto. Quem perder a exibição ao vivo na TV Globo terá mais uma chance de conferir o episódio na telinha na íntegra, ao vivo e de graça com a reprise do desfecho dos personagens de Rosane Svartman, que será exibida neste sábado, 12 de agosto, antes do Jornal Nacional.

Que horas vai começar a reprise do último capítulo de Vai na Fé?

A reexibição do último capítulo de Vai na Fé neste sábado vai começar às 19h45 (horário de Brasília), depois da programação local de jornalismo. O final desta história que fez sucesso na faixa das 7 vai ter 45 minutos no total e terminará às 20h30, quando cederá espaço para o Jornal Nacional na programação da TV Globo.

A transmissão da emissora pode ser acompanhada em tempo real de forma totalmente gratuita pela internet, então você poderá conferir o episódio mesmo longe de casa, seja pelo celular, computador, tablet ou qualquer outro dispositivo móvel. Para isso, será necessário ter uma conta gratuita na Globoplay, plataforma streaming do Grupo Globo. Vamos te ensinar o passo a passo:

Computador - Site

Passo 1: acessar a plataforma streaming pelo link https://globoplay.globo.com/ e depois vá na aba superior direita do site para clicar no botão "entrar" e logo em seguida em "cadastre-se";

Passo 2: um formulário será aberto na sua tela e você terá que informar os seguintes dados pessoais no site: nome completo, e-mail válido, a senha que deseja usar no site, gênero (você pode selecionar a opção "não quero informar" se preferir), data de nascimento, país, estado e cidade em que mora;

Passo 3: por último, você vai selecionar a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e depois apertar o botão "cadastrar";

Passo 4: para assistir o último capítulo de Vai na Fé ao vivo, é só entrar na plataforma na hora que o folhetim vai começar, depois clicar em "Agora na TV", entre as abas superiores do site, selecionar a TV Globo e pronto!

Depois da exibição na televisão, a única maneira de assistir a novela de Rosane Svartman será no catálogo da Globoplay, que exige assinatura de algum pacote para a liberação de suas produções.

Celular - Aplicativo

Passo 1: para assistir a reprise do último capítulo da novela Vai na Fé pela Globoplay é necessário baixar o aplicativo na loja oficial do seu aparelho. Depois, clique em "abrir" para começar o processo;

Passo 2: após a instalação, você vai apertar o botão "entrar" e logo será redirecionado para uma página de login. Como você ainda não tem cadastro, clique em "cadastre-se de graça" e aguarde;

Passo 3: como o processo é parecido entre celular e site, você informará os mesmos dados citados acima, nome, e-mail, senha, gênero, data de nascimento, país, estado e cidade e depois clicará no botão "cadastrar";

Passo 4: depois da conta gratuita pronta e já logado no aplicativo, vá nas abas inferiores e clique em "Agora". Em seguida, você poderá assistir a TV Globo ao vivo e de graça para conferir o último capítulo de Vai na Fé.

Que novela irá substituir Vai na Fé?

A partir da próxima segunda-feira, 14 de agosto, o público acompanhará Fuzuê na faixa das 7. A trama é criação do autor Gustavo Reiz, conhecido por obras como Escrava Mãe e Dona Xepa na Record TV, e em sua primeira novela na TV Globo.

A trama terá a atriz Giovana Cordeiro como protagonista e Marina Ruy Barbosa como vilã. Giovana viverá a bela Luna, uma humilde vendedora de biojoigas que procura a mãe desaparecida, que foi vista pela última vez na loja Fuzuê, do ex-feirante Nero de Braga e Silva (Edson Celulari). Já Marina é Preciosa, uma empresária poderosa do ramo de joias que está a beira da falência e descobre no testamento do pai a localização de um tesouro perdido e a existência de uma irmã de quem nunca ouviu falar.

Conheça os personagens de Fuzuê:

