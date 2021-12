Final de Zoraide da novela O Clone será ao lado de grande amor

A ex-babá de Jade (Giovanna Antonelli) conquista um desfecho feliz na atual folhetim do Vale a Pena Ver de Novo. A mulher é pedida em casamento na reta final da obra de Gloria Perez e chega a desmaiar de emoção. Confira o que vai acontecer com Zoraide da novela O Clone no final.

Qual o final de Zoraide da novela O Clone?

No último capítulo de O Clone, a personagem de Jandira Martini aparece casada com Ali (Stênio Garcia), tio de Jade. Zoraide passa a comandar as outras esposas do patriarca e não deixa que ele seja injusto com nenhuma delas.

Além do dote oferecido para sua família, Zoraide da novela O Clone pede algo especial para o amado como presente de casamento: que ele perdoe Jade depois de todos os altos e baixos do relacionamento dela com Said e após sua separação definitiva para ficar com Lucas (Murilo Benício). O personagem de Stênio Garcia então realiza o desejo da nova esposa e a casa da família fica em paz.

O pedido de casamento de Ali para Zoraide na novela O Clone contou com um momento inesperado, um desmaio. A mulher ficou chocada quando o patriarca informou que se casaria novamente e disse que ela era a escolhida. “Desta vez com a esposa certa”, comenta.

Depois do susto, a dupla tem uma cerimônia para selar a união e a noite de núpcias, em que Zoraide faz sexo pela primeira vez.

Horário

O Clone é exibido de segunda a sexta-feira no Vale a Pena Ver de Novo depois do filme da Sessão da Tarde, geralmente a partir de 16h40/16h50. Para assistir Zoraide na novela O Clone, sintonize na TV Globo durante a exibição ao vivo ou use a aba “agora na TV”, que permite que usuários assistam gratuitamente a programação em tempo real do canal.

Se perder a exibição na televisão, será necessário esperar o capítulo ser adicionado ao catálogo da Globoplay e precisará ser assinante de algum pacote da plataforma para ter acesso ao conteúdo.

Quando acaba O Clone em 2021?

A reprise vai ficar no ar até o primeiro semestre de 2022, a data em que os últimos capítulos serão exibidos ainda não foram divulgados pela emissora. Uma produção comprida, com 221 capítulos no total, originalmente O Clone foi ao ar de 01 de outubro de 2001 a 15 de junho de 2002.

A estreia no Vale a Pena Ver de Novo em 2021 aconteceu no dia 4 de outubro, assim, se a emissora exibir a reprise na íntegra, o folhetim deve ficar no ar até junho de 2022, no entanto, se houverem muitos cortes e reedições na trama, como aconteceu com Tititi, o final de Zoraide e outros personagens da novela O Clone será exibido nas telinhas antes disso.

