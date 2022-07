Folhetim está em exibição no Viva

Final novela Alma Gêmea: quem fica com quem?

O final novela Alma Gêmea traz um desfecho triste para os protagonistas Serena (Priscila Fantin) e Rafael (Eduardo Moscovis), mas muito significativo para a questão espiritual que a novela apresenta. Há ainda a punição para a vilã Cristina (Flávia Alessandra) e união dos demais casais do folhetim.

Rafael e Serena morrem no final novela Alma Gêmea

O casal protagonista Rafael e Serena morre no final de Alma Gêmea. Isso porque Cristina enlouquece de vez após a morte de sua mãe Débora (Ana Lúcia Torre) e decide sequestrar Serena.

Cristina ameaça matar a mocinha e quando Rafael vai defender a sua amada, leva um tiro disparado pela vilã, que o atinge no peito. Serena tenta socorrer o amado, mas sofre um infarto fulminante e entende sua missão. Antes de morrer, os dois se beijam e percebem que estarão unidos por toda a eternidade.

Depois da morte dos protagonistas, eles aparecem com diferentes feições e vestimentas que mostram ao público suas vidas passadas.

Final de Cristina e Raul em Alma Gêmea

Cristina finalmente paga por suas vilanias no final da trama. Depois de atirar em Rafael e matar o botânico, a megera fica chocada com o que fez – ela queria acertar Serena, mas o rapaz se jogou na frente e acabou sendo baleado.

Serena também morre após ter um infarto fulminante e Cristina fica sozinha na casa. Ela enlouque e começa a ter alucinações, enquanto o casarão começa a pegar fogo. Usando as joias de Luna (Liliana Castro), ela é envolta por sombras e arrastada por um espírito maligno para dentro do espelho, onde só há trevas.

Quem também se dá mal é Raul (Luigi Baricelli), que termina na prisão. Ele pede para Terezinha (Andréa Avancini) lhe entregue suas economias pois precisa fazer uma viagem a negócios. No entanto, ela sabe que seu amado não irá mais voltar e faz com que essa informação chega ao delegado, que prende o rapaz.

Alexandra se liberta dos espíritos no final novela Alma Gêmea

Alexandra (Nívea Stelmann) consegue se livrar dos espíritos que a atormentavam e tem um final feliz em Alma Gêmea. Acreditava-se que a moça era esquizofrênica mas depois descobre-se que, na verdade, atordoada por espíritos, principalmente pela alma de Guto (Alexandre Barillari).

Alexandra começa a receber o tratamento espiritual adequado com a ajuda do terapeuta Julian (Felipe Camargo) e da assistente Sabina (Aisha Jambo). Livre dos tormentos, ela para de ter alucinações e reata o casamento com Eduardo (Ângelo Antônio).

O que acontece com Mirna em Alma Gêmea?

Mirna (Fernanda Souza) foi uma das personagens que mais fez sucesso em Alma Gêmea. O maior sonho da caipira era se casar, mas seu irmão Crispim (Emilio Orciollo Netto) morre de ciúmes dela e não deixa que nenhum pretendente se aproxime. Pedro Charreteiro (Francisco Fortes), Roberval (Rodrigo Phavanello) e o policial Arthur (Adilson Girardi) são alguns dos homens que se interessam pela moça, mas que o irmão “bota pra correr”.

Depois de várias tentativas frustradas de arranjar um marido, é somente no final da novela que Mirna se casa com Zacarias (Rodrigo Faro), que aparece montado em um cavalo branco.

Dalila e Roberval ficam juntos no final novela Alma Gêmea

Dalila (Fernanda Machado) inventou que Roberval (Rodrigo Phavanello) era o pai da criança que esperava. O personagem de fato assume a paternidade do bebê e com a convivência, Dalila aprende a gostar de sua nova família.

Ao longo da novela, o assistente de barbeiro descobre que herdou uma fortuna milionária de seu avô, o fazendeiro Romeu (Luis Gustavo), que chega à cidade em busca da identidade do neto. Ricos, Dalila e Roberval terminam a trama juntos.

Quem fica com quem em Alma Gêmea?

O final novela Alma Gêmea reserva desfechos felizes para outros casais. Vera (Bia Seidl) se cura do tumor no cébero e se casa com Julian.

Já Agnes (Elizabeth Savala) assume o romance com Ciro (Michel Bercovitch), que havia sido contratado por Rafael para investigar a morte de Luna; Hélio (Erik Marmo) se casa com Sabina (Aisha Jambo); Felipe (Sidney Sampaio) e Mirella (Cecília Dassi) também ficam juntos.

Crispim se casa com sua anja Kátia (Rita Guedes), assim como Olivia (Drica Moraes) e Vitório (Malvino Salvador) e Gumercindo (Kayky Brito) e Nina (Tammy Di Calafiori).

A trama tem um salto de quinze anos no calendário e mostra todos os personagens feliz no lançamento do livro de Terê (Ângelo Paes Leme).

