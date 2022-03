Quem era o Velho do Rio na novela Pantanal antiga?

Quem era o Velho do Rio na novela Pantanal? Em 1990, o personagem foi emblemático e marcou a trama criada por Benedito Ruy Barbosa. No folhetim da TV Manchete, o papel foi de Claudio Marzo, ator que viveu outros dois personagens. Em 2022, o guardião da natureza retorna às telinhas como Osmar Prado no remake da TV Globo.

Quem era o Velho do Rio na novela Pantanal de 1990?

Em 1990, o Velho do Rio foi papel de Claudio Marzo, além deste personagem, o ator também interpretou Joventino na primeira fase e depois José Leôncio na segunda. Inicialmente, o Velho do Rio seria vivido por outro ator, mas a emissora teve problemas durante o processo de gravação da novela e o personagem precisou de um ator substituto, foi então que Marzo precisou assumir a tarefa.

Na época com 50 anos, Claudio Marzo já era um ator consagrado na televisão, ele havia trabalhado em sucessos como Irmãos Coragem (1970 – 1971), Plumas & Paetês (1980 – 1981), Partido Alto (1984), Tenda dos Milagres (1986), Cambalacho (1986), Kananga do Japão (1989), entre muitos outros.

Depois de ser o Velho do Rio na novela Pantanal, ele emplacou mais projetos na Manchete e então migrou para a TV Globo, emissora em que trabalhou até 2008. Sua última novela foi Desejo Proibido e seu último filme foi Casa da Mãe Joana, também em 2008.

Claudio Marzo faleceu em 2015, aos 74 anos, ele foi vítima de problemas respiratórios.

História do Velho do Rio em Pantanal

O Velho do Rio é um guardião do pantanal, ele é um guia para os perdidos, ajuda os feridos e protege a natureza. Ele é um elo entre o mundo físico e espiritual e às vezes aparece na forma de homem e em outras como uma sucuri gigante. Além disso, o guardião luta pela preservação do meio ambiente e vive em defesa da água.

A lenda abordada na novela Pantanal é que Joventino, pai de José Leôncio, é o Velho do Rio. O guardião aparece pela primeira vez no folhetim no final da primeira fase, logo após o sumiço do fazendeiro. Na segunda fase, o Velho do Rio fica ainda mais presente na trama e interage com diversos personagens e núcleos da obra.

No desfecho da novela, após a morte de José Leôncio, ele tem um encontro marcante com o Velho do Rio, e percebe que a entidade é realmente o pai desaparecido.

Ator que é o Velho do Rio no remake

No remake da novela Pantanal TV Globo, o Velho do Rio é interpretado por Osmar Prado. O ator veterano não foi a primeira escolha para o papel, que seria de Antônio Fagundes. Porém, quando Fagundes declinou o papel, a produção resolveu convidar Prado, que aceitou o convite com alegria.

No meio do mês de março, Osmar falou mais sobre o papel e contou que o considera um presente. “O Velho do Rio é complexo, porque ao mesmo tempo é simplicidade em uma sociedade que quer tudo. Ele não tem nada, mas tem amor, empatia e justiça”, avaliou.

Para interpretar o personagem, o ator pouco se inspirou no trabalho de Claudio Marzo em 1990. Osmar optou por ficar longe da novela original para compor um personagem diferente e próprio no remake.

Esta não é a primeira vez que Osmar Prado interpreta um personagem que já foi de outro ator antes. Em 2006, o famoso trabalhou no remake da TV Globo de Sinhá Moça. Ele interpretou o Barão de Araruna, papel que foi do ator Rubens de Falco na versão de 1986. Atualmente, Prado também aparece na faixa vespertina da TV Globo, com a reprise de O Clone no Vale a Pena Ver de Novo, novela em que ele interpreta Lobato.

