Trindade morre na novela Pantanal? Quem mais vai deixar a trama

No remake da TV Globo comandado por Bruno Luperi, o destino do personagem de Gabriel Sater caminha para o mesmo desfecho a que seu pai Almir Sater deu vida em 1990, versão da TV Manchete. Trindade morre na novela Pantanal? Em breve, o violeiro vai desaparecer misteriosamente e deixará muita gente com a pulga atrás da orelha. Ele retornará por um breve período e então se despedirá de vez da atração das 21h.

Trindade morre na novela Pantanal de 1990 ou 2022?

Trindade não morre na novela Pantanal, porém, seu final não será feliz ao lado de Irma. Em breve, o personagem de Gabriel Sater vai embora sem dar explicações e deixará a amada Irma (Camila Morgado) desolada. Ao longo da exibição do folhetim, muitos pedidos foram realizados pelos fãs da atração para que Trindade tivesse um final diferente no remake, no entanto, ao que tudo indica essas súplicas não foram ouvidas pelo autor Bruno Luperi.

O Notícias da TV adiantou, agora em agosto de 2022, que Trindade irá embora da fazenda de José Leôncio e abandonará Irma e seu bebê, assim como aconteceu em 1990. A crise no relacionamento do casal, que até então vivia as mil maravilhas, começou depois que a grávida se consultou com um médico e passou por uma série de exames, contraindo os pedidos de Trindade.

O músico havia pedido que a ruiva não fosse ao médico devido as condições de seu trato com o cramulhão, mas ela não seguiu as orientações do amado. Quando retornou, Irma foi informada que o encanto entre eles havia se quebrado e o romance não pôde ser restaurado.

O violeiro até tenta cortar o pacto que tem com o diabo, mas sem sucesso, ele optará por se afastar do herdeiro e de Irma para manter os dois longe em segurança. Ainda segundo o Notícias da TV, Trindade encontrará Eugênio (Almir Sater) na chalana e reverá que seu destino é incerto. Logo em seguida, desaparecerá misteriosamente.

Depois deste sumiço, Irma seguirá com sua gravidez e terá esperanças de ver o amado novamente. Ela ficará triste e aguardará pelo nascimento do bebê. O dia do parto então chegará e a personagem de Camila Morgado passará por complicações. Ela não terá as contrações necessárias e serão feitos os preparativos para levá-la ao hospital.

Neste momento, quem magicamente vai aparecer será Trindade. Ele fará o parto do filho, que nascerá saudável e sem patas ou chifres, como temiam Irma e Mariana. Depois disso, Trindade vai novamente embora, mas desta vez será para sempre.

É importante destacar que Trindade não morre na novela Pantanal. Ele vai embora da fazenda de Zé Leôncio e seu destino é uma incógnita para todos. Antes de deixar a novela, ele vai pedir para Zé Lucas que cuide de Irma e seu filho. O personagem de Irandhir Santos cumprirá a promessa e acabará se aproximando de Irma, o que dará início a um romance entre eles.

Em 1990, o ator Almir Sater precisou deixar a trama porque foi escalado como protagonista da novela que substituiu Pantanal na extinta Manchete, o folhetim A História de Ana Raio e Zé Trovão. Este foi o motivo que levou o personagem de Trindade a deixar a trama repentinamente.

Solano morre pouco antes do desaparecimento de Trindade

Alguns capítulos antes da despedida de Trindade da trama, quem morre é o personagem Solano. Interpretado pelo ator Rafa Sieg, o matador de aluguel ainda não deu às caras no remake, mas está prestes a aparecer, pois será contratado por Tenório. Ele terá como missão ser a arma secreta do vilão de Murilo Benício para se vingar de Maria Bruaca e seu amante Alcides, mas o jagunço falhará na missão de machucar os dois e nem chegará a encostar neles.

Como Solano também será encarregado de machucar a família de Zé Leôncio – já que Tenório quer punir o vizinho por ter ajudado Maria Bruaca e ainda ficar com suas terras como recompensa – o matador vai ir atrás de Zé Lucas, Tadeu e Juma. Zé Lucas vai sobreviver a um tiro e Tadeu não sofrerá nenhum ataque de Solano, pois Zefa vai descobrir os planos do mau-caráter e impedirá que algo aconteça com o amado.

Por último, quando ele tentar assassinar Juma na tapera da moça, o feitiço se virará contra o feiticeiro e quem acabará morto será Solano. Juma vai se transformar em onça e o personagem de Rafa Sieg acabará morto.

Roberto também é personagem que morre na novela

O personagem do ator Cauê Campos também vai deixar a trama. O rapaz morrerá antes da saída de Trindade da novela e das mortes de outros personagens. De acordo com a jornalista Patrícia Kogut do O Globo, tudo acontecerá quando ele suspeitar de Solano. Roberto fará muitas perguntas ao matador de aluguel do pai sobre o atentado contra a vida de Zé Lucas, o que deixará Solano com medo de ser pego pelo crime.

Por conta disso, durante um passeio de barco em que estarão apenas Roberto e Solano, ele afogará o rapaz. Primeiro, uma sucuri vai aparecer e deixará Solano assustará, que acabará caindo na água. Ele será ajudado pelo jovem, que também cairá na água. Roberto vai se afogar ao tentar retornar para o barco e Solano pensará que o filho do patrão está morto.

Ele puxará o corpo para o barco e vai comemorar que o rapaz se foi sem ele precisar se esforçar. Porém, Roberto retomará a consciência e cuspirá a água que engoliu. Solano então decidirá resolver a situação. Ele jogará o garoto novamente na água e o afogará. Desta vez, Roberto não voltará a respirar.

Em 1990, a morte do jovem foi diferente e o matador de aluguel não teve culpa. Nas cenas originais, Roberto foi atacado por uma sucuri quando estava na beira do rio e puxava um barco para água. O filho de Tenório não consegue lutar contra o bicho e acaba falecendo.

Tenório morre

Perto dos últimos capítulos da trama, depois das mortes de Roberto e Solano e após o desaparecimento de Trindade, Tenório morre assassinado. O momento acontece após o vilão castrar Alcides e o peão ir atrás do personagem para se vingar.

Na versão da Manchete, Alcides atingia o rival na barriga com uma lança e logo Tenório parava de respirar. No entanto, na versão de 2022, Tenório ainda vai ser atacado por Alcides com uma lança, porém, ele vai sobreviver o suficiente para se arrastar sangrando até a beira do rio, segundo a jornalista Patrícia Kogut do O Globo.

Em seguida, ele será puxado por uma sucuri para a água. Tenório não vai ter forças o suficiente para sair da situação com vida, ele vai se afogar e depois seu corpo desaparecerá na água.

Zé Leôncio morre e Velho do Rio desaparece em último capítulo

No último capítulo da novela original, Zé Leôncio sofreu um infarto fulminante e não sobreviveu. Com isso, ele conseguiu ter seu primeiro encontro cara a cara com o Velho do Rio e pôde perceber que a entidade era realmente seu pai desaparecido, Joventino.

Durante a conversa com o patriarca, José Leôncio finalmente descobriu o que aconteceu com o pai. Joventino revela que durante uma briga com um marruá no mato, ele caiu do cavalo e foi atingido por uma cobra no pescoço. Ele morreu, mas ganhou uma nova chance ao se tornar um espírito, o Velho do Rio.

Neste momento, Joventino revela que está cansado e que sua hora de ir embora chegou. Porém, como seu posto não pode ficar vazio, ele encarrega o filho Zé Leôncio se assumir seu lugar. O fazendeiro, que agora está morto, assume o manto do pai, que logo desaparece e deixa a trama de vez.

