Trindade morre? Peão repete final de Almir Sater e sai de Pantanal

Amado por muitos, o personagem de Gabriel Sater não ficará na trama da TV Globo até os capítulos finais do remake de Pantanal. Trindade morre na novela? Assim como aconteceu com o personagem de seu pai na versão de 1990, Gabriel Sater deixará o folhetim depois de abandonar Irma. O personagem terá uma cena especial com Almir Sater e retornará brevemente durante o nascimento de seu filho.

Trindade morre na novela Pantanal?

Se engana quem pensa que Trindade morre na novela Pantanal. Porém, o personagem deixa de fato o folhetim. Ele sai da trama depois que decide se afastar de Irma por acreditar que ela e o bebê estão em perigo devido a seu pacto com o cramulhão. O violeiro desaparece certo dia da fazenda de José Leôncio e não mais dá notícias. No entanto, ele não chega a se machucar ou morrer em suas cenas finais, seu destino é uma incógnita para todos.

O motivo da saída de Trindade da trama do remake parte da decisão do autor Bruno Luperi de manter a maior parte da trama original de seu avô, o autor Benedito Ruy Barbosa. Em 1990, a saída do ator Almir Sater – o Trindade da época – não foi planejada com antecedência e precisou acontecer porque o famoso foi selecionado para protagonizar a substituta de Pantanal na extinta Manchete, a novela A História de Ana Raio e Zé Trovão.

Como Pantanal ainda não havia finalizado suas gravações quando a substituta começou a ser produzida, Almir precisou deixar a novela de Benedito. Por isso, foram realizadas algumas mudanças na trama. Assim, Trindade decidiu deixar Irma depois que o casal passou a viver em crise quando a mulher foi contra os pedidos do peão e consultou um médico para examinar sua gravidez.

Na versão de 2022, a trama repetirá os mesmos passos. Segundo adiantou o Notícias da TV, em matéria do dia 22 de agosto, Trindade vai abandonar Irma e terá uma última cena ao lado de Eugênio, o chalaneiro que é papel de Almir Sater. Sendo assim, pai e filho na vida real, Almir e Gabriel Sater terão mais um duelo de viola durante a despedida do personagem da novela.

O portal também revelou que Trindade retornará brevemente em um capítulo futuro, assim como aconteceu na versão de 1990. Este retorno será durante o parto de Irma, que terá complicações. Quem aparecerá para resolver o assunto será o violeiro, que fará o parto do próprio filho. A criança nascerá saudável e depois Trindade irá embora para sempre.

Irma vai ficar sozinha?

Ao ser largada por Trindade, Irma fica desolada durante o resto de sua gravidez. A mulher continua com esperança que vai reencontrar o amado e que ele aparecerá até o dia do nascimento da criança. O violeiro realmente dá às caras no dia em que a mulher dá a luz, porém, os dois não ficam mais juntos. Quando vai embora pela última vez, Trindade pede a Zé Lucas que cuide de seu filho e de Irma.

O pedido do violeiro é atendido e assim Irma e Zé Lucas acabam ficando próximos. Os dois se apaixonam e se tornam um casal. De acordo com a jornalista Patrícia Kogut, o final de 1990 se repetirá e Irma não terminará sozinha, mas ao lado do filho mais velho de Zé Leôncio.

A jornalista informou, no dia 19 de agosto, que no último capítulo do remake será realizado o casamento entre José Leôncio e Filó e Zé Lucas e Irma. Ainda segundo Kogut, as cenas do casório não foram filmadas por enquanto e a direção da novela estuda realizar as gravações das trocas de aliança em uma fazenda da capital do Rio de Janeiro.

