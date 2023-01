Flamengo x Palmeiras: Supercopa do Brasil 2023 vai passar na Globo?

Flamengo e Palmeiras vão disputar a Supercopa do Brasil 2023 no próximo sábado, 28 de janeiro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, a partir das 16h30 (Horário de Brasília). O torneio reúne os campeões da Copa do Brasil e Brasileirão na última temporada. Mas a final vai passar na Globo?

Globo transmite Supercopa do Brasil no sábado

A Supercopa do Brasil será transmitida na Globo às 16h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O Grupo Globo adquiriu os direitos de transmissão da Supercopa do Brasil na TV aberta e fechada. Além do canal titular, o SporTV também vai exibir a final entre Flamengo e Palmeiras nas operadoras por assinatura.

A emissora ainda não definiu quem vai narrar e comentar a decisão nos canais. A partida será exibida ao vivo para todo o Brasil em ambas as plataformas com exclusividade.

O diretor de direitos esportivos do Grupo Globo, Fernando Manuel Pinto, declarou a importância de transmitir a final que abre o calendário do futebol brasileiro em 2023.

“A Supercopa é um jogo muito especial por reunir equipes em momento vencedor e que por isso ganha mais destaque, ano após ano, no Calendário do Futebol Brasileiro. A Globo se orgulha pela confirmação da parceria com a CBF nesta edição de 2023 e levará ao público mais uma grande cobertura através de suas diversas plataformas".

FLAMENGO x PALMEIRAS

Data: Sábado, 28 de janeiro de 2023

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

Onde assistir: Globo, SporTV e GloboPlay

Como assistir a Globo online?

A transmissão da Supercopa do Brasil também está disponível nas plataformas digitais como o GloboPlay e o site do GE ao vivo e de graça.

A plataforma retransmite as imagens da TV Globo de graça. Se preferir, o torcedor também pode assistir a transmissão do GloboPlay, mas somente quem é assinante do streaming.

Dá para assistir Flamengo e Palmeiras no sábado pelo aplicativo do celular, tablet, computador ou até na própria smartv. É de graça e a plataforma tem sinal aberto para o canal da Globo. Não precisa ser assinante.

GLOBOPLAY - A plataforma de streaming disponibiliza a transmissão ao vivo da Globo de graça também para quem não é assinante. O torcedor deve acessar o aplicativo ou o site (www.globoplay.globo.com), se cadastrar com email e senha ou entrar pelo Facebook, Google ou Apple, escolher a opção "Agora na TV" e pronto.

GE - A maneira mais simples e rápida de assistir a final da Supercopa do Brasil é no site do GE (www.ge.globo.com). O site de notícias da Rede Globo retransmite as imagens da emissora de graça tanto pelo portal como no aplicativo.

Campeões da Supercopa

Em 1990, ano de criação da Supercopa do Brasil, o Grêmio foi o primeiro elenco a levantar o caneco do torneio. No ano seguinte, foi a vez do Corinthians. Porém, a CBF decidiu descontinuar a competição.

Em 2020, a Supercopa retornou para o quadro da entidade totalmente repaginada. O modelo de disputa permaneceu, reunindo o atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil na última temporada.

Desde então, o Flamengo é o único time que venceu duas edições, 2020 e 2021. Os outros três clubes ganharam apenas um título.

Confira a lista completa dos vencedores da Supercopa do Brasil.

Flamengo - 2 títulos (2020 e 2021)

Corinthians - 1 título (1991)

Grêmio - 1 título (1990)

Atlético MG - 1 título (2022)

